Бывший глава Волжского района Саратова Евгений Киселев

Увольнение этого чиновника, а ему всего 32 года, выглядит очень странным, ведь он из команды Павла Суркова.

А увольнение Киселева из Татищева, как бы косвенно может говорить о том, что в команде бывшего главы Татищевского района Павла Суркова работал не вполне профессиональный чиновник? Киселев до мозга костей татищевский: там начинал трудовую деятельность рабочим службы благоустройства, затем слесарем на птицефабрике. С 2014 года, после окончания института, стал работать ведущим специалистом в администрации Татищевского района, заведующего отделом, замначальника управления индустриальной, строительной и коммунальной политики администрации Татищевского района, заместителем главы администрации Татищевского района Павла Суркова.

Чем не послужной список к 32 годам? А в Саратове взлет карьеры: в 2023 год назначен на должность главы Волжского района, и это произошло после обнародования рейтинга работы городских районных администраций в первом полугодии 2023 года, и тогда самый худший результат был у Волжского района.

Даже самый опытный хозяйственник и руководитель не смог бы «вытянуть» за год худший район хотя бы в середняки. Сурков не дал такой возможности своему бывшему заместителю в администрации Татищевского района. Интересно, как сложится теперь судьба чиновника Киселева и будет ли он востребован в администрации города Саратова с 10-летним опытом работы в администрации Татищевского района?