Несистемный подход в руководстве администрации Саратова станет системой?

Саратовцы думали, что Сурков будет создавать систему, а пока видны движения несистемного ручного управления. С граблями на фото, если кто не знает, новый глава Саратова Павел Сурков.

Жителям города Саратова нравится то, что делает Павел Сурков, пришедший на смену Лады Мокроусовой, и это видно по одобрительным комментариям в его телелеграм канале. Но еще мудрые древние заметили: «Кто везде, тот нигде». Сегодня новый хозяин Саратова везде: на субботниках, на совещаниях, на встречах с жителями.

Если система дает сбой, то ее переводят в режим ручного управления, чем сегодня и занимается новый руководитель администрации Саратова. И это плохая новость для жителей города, а не хорошая, чему так радуются сегодня некоторые саратовцы.

Одни пишут в комментариях телеграмм канала Суркова о том, как это хорошо, что власть обратила внимание на просьбы жителей и заменила фонари в Липках, и теперь там матовый свет, другие пишут, что системно требуется решать вопросы в городе, а не каждым фонарем, потому что это обязанность Горсвета.

И вот недавний пример, о котором сообщает Сурков и о результатах своего очередного «ручного» управления: «По обращениям жителей на моей встрече в микрорайоне Иволгино были даны поручения. В настоящее время во исполнение данных поручений произведен покос сорной растительности за школой. Удалена поросль и произведена обрезка деревьев вдоль тротуара, ведущего от торгового комплекса к поселку».

Новость позитивная, разве нет? Навели порядок, стало чисто, нет сухой травы. Это и есть эффективность ручного управления, но может ли руководитель города Сурков заниматься подобными проблемами ежедневно? Сурков один, а мусор и грязь по Саратову везде. Тот же поселок Иволгино, где был беспорядок, и о котором пишет Сурков, находится на территории Волжского района Саратова и им начала руководить Татьяна Ерохина. Почему сама Ерохина не принимала мер к наведению порядка, а ждала указаний Суркова?