Уволен самый бесполезный министр самого бесполезного министерства

Это министр по делам территориальных образований Зюзин Сергей Юрьевич. Постановление об увольнении подписал губернатор. Одна из основных функций Министерства, как прописано на сайте правительства «представление интересов органов исполнительной власти области в органах местного самоуправления». Возможно, есть люди, которые понимают о чем речь.
Сколько подобных не очень полезных для нас структур в правительстве? В составе правительства 15 министерств. Половину смело можно сократить, или «слить»: например, в состав министерства ЖКХ вполне могла бы войти в качестве отдела структура сегодняшнего ГЖИ. Почему нет?
А кто-нибудь понимает, для чего нужен Комитет молодежной политики, Управление специальных программ, Управление региональной безопасности?
А чем конкретно помогли ребятам в Комиссии по делам несовершеннолетних или Уполномоченный по правам ребенка? Что сделал полезного для жителей области Уполномоченный по правам человека?
А ведь это огромный отряд чиновников бюджетопоедателей. В том же министерстве по делам территориальных образований откуда уволен Зюзин с кресла министра- один первый заместитель, еще два просто зама, один советник, 4 отдела, и в каждом отделе работает далеко не один сотрудник! И зарплаты у всех приличные, у министра и у чиновника приравненного к нему- около 300 тысяч рублей. А людям говорят, что денег в бюджете нет. Еще как есть, только не для всех.