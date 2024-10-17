В Саратове на фоне ситуации с водоканалом можно и нужно объявить ЧС

То, что весь город течет и продолжает течь ни для кого ни секрет. С каждым днём ситуация усугубляется. А с наступлением морозов придет настоящая катастрофа.

Губернатор должен объявить в городе Саратове ЧС.

Должны быть выделены срочные деньги на формирование аварийных бригад в необходимом колличестве. Также должны быть выделены резервные средства на закупку техники и материалов.

До настоящих морозов осталось менее месяца. За это время необходимо устранить все течи.

И сделать это возможно, только в режиме ЧС. Павел Сурков в одиночку не справится с этой задачей. Губернатор должен взять всё под личный контроль.

В противном случае нас ждёт "веселая" зима.



Статья 27.

Принятие решения о функционировании систем водоснабжения в условиях чрезвычайных ситуаций осуществляют органы местного самоуправления с участием лиц, эксплуатирующих системы питьевого водоснабжения.