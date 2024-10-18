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Директор водоснабжающего предприятия Вольска уволился

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Директор Вольского филиала "Облводоресурс" Михаил Либуркин уволился по причине серьёзных разногласий с областным руководством , не видя реальных перспектив реанимации водоснабжения города Вольска в составе головного предприятия.

Напомню, что вольское водоснабжающее предприятие «Водоканак», будучи муниципальным, было рентабельным и самодостаточным, надежно обеспечивающим водоснабжением город Вольск и район и своевременно выполняющим все плановые регламентные работы по ремонту и обслуживанию сетей и оборудования, а так же обновление парка транспортной и строительной техники.
К какому же состоянию пришло вольское водоснабжающее предприятие в результате лишения его самостоятельности и передачи его в «Облводоресурс»? А привело это практически к сто процентному износу сетей и оборудования, повальным авариям на сетях и систематическим отключениям водоснабжения города.

Что будет дальше с водоснабжением города – известно только богу и один только факт увольнения опытного руководителя по причине отсутствия перспектив реанимации водоснабжения города говорит о том, что положение в вольском филиале критическое, в любой момент способное привести к техногенной катастрофе. И это не пустые слова, так как впереди зима, а бесперебойное теплоснабжение города зависит от бесперебойного водоснабжения котельных для подпитки систем, так же находящихся в крайне изношенном состоянии.
 