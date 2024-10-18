Директор водоснабжающего предприятия Вольска уволился

Директор Вольского филиала "Облводоресурс" Михаил Либуркин уволился по причине серьёзных разногласий с областным руководством , не видя реальных перспектив реанимации водоснабжения города Вольска в составе головного предприятия.

Напомню, что вольское водоснабжающее предприятие «Водоканак», будучи муниципальным, было рентабельным и самодостаточным, надежно обеспечивающим водоснабжением город Вольск и район и своевременно выполняющим все плановые регламентные работы по ремонту и обслуживанию сетей и оборудования, а так же обновление парка транспортной и строительной техники.

К какому же состоянию пришло вольское водоснабжающее предприятие в результате лишения его самостоятельности и передачи его в «Облводоресурс»? А привело это практически к сто процентному износу сетей и оборудования, повальным авариям на сетях и систематическим отключениям водоснабжения города.