Инвестиционные программы В Саратовской области могут быть упразднены

А в числе локомотивов развития Саратовской области в правительстве региона рассматривается вариант развития в губернии индустриального туризма

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провёл рабочее совещание инвестиционного комитета, посвящённое реализации в региона инвестиционных проектов и расширению работы в этом направлении.

Как всё это выглядит в глазах чиновников?

В инвестпроцессе обозначилось новенькое: в качестве отдельного направления инвестиций губернатор видит развития в области промышленного туризма (он же — индустриальный). Причём, как сообщает правительственный телеграм-канал «Пул Z64», это направление — одно из приоритетных для региона.

Губернатор, говоря об индустриальном туризме, в частности, заметил: «Активно взаимодействуем в этой работе с Агентством стратегических инициатив [российская автономная некоммерческая организация при Правительстве РФ]. Уже более 20 региональных предприятий реализуют различные проекты. Как отмечает первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Валентинович Мантуров, промышленный туризм […] способствует продвижению локальных брендов и региональных товаров, повышению инвестиционной привлекательности. Поэтому упускать такие возможности было бы неправильно. Должны быть определены чёткие и понятные шаги, как мы будем двигаться, чтобы развивать это направление».

СПРАВКА

Как отдельное направление в туристической отрасли, индустриальный туризм (ИТ) начал развиваться в западных странах во второй половине ХХ века, в России — со второй половины 2010-х годов. Различают несколько видов ИТ.

Коммерческий ИТ предполагает организованное посещение тех или иных работающих предприятий, знакомство с тем, как производят те или иные продукты с возможностью их даже попробовать (если это, к примеру, сыроварня, винодельческое предприятие и проч.).

Существует ещё как минимум три направления в индустриальном туризме.

Инфильтрация — незаконное проникновение на территорию охраняемых объектов, действующие промышленные объекты и зоны, не предназначенные для нахождения в них людей.

Сталкерство — посещение заброшенных объектов (в том числе — промышленных).

Диггерство — проникновение на территории подземных сооружений с целью их дальнейшего исследования.

Учитывая желание губернатора Бусаргина развивать ИТ, можно предложить ему начинать с малого. Благо, что заброшенных промышленных объектов в регионе немало.

Что же касается собственно привлечения инвестиций, здесь, по словам губернатора Бусаргина, достигнуты определённые успехи.

Начать с того, что в 2024 году начала работать платформа информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (судя по всему, Бусаргин имеет в виду ресурс Стройкомплекс.рф, созданный при Минстрое РФ). Сервис используется для упрощения работы с документами при реализации инвестпроектов, позволяет получать разрешения на строительство и подключение к инженерным сетям. В итоге, уверяют в областном правительстве, сроки выдачи документации сократились более чем на треть.

Говоря о привлечении инвестиций, на совещании рассмотрели этот вопрос на примере Энгельсского района. Здесь цифры таковы.

Сегодня здесь реализуется 61 крупный проект с общим объёмом финансирования 30,1 млрд. рублей. Их завершение позволит создать порядка 3,6 тыс. рабочих мест. За I полугодие сумма инвестиций в основной капитал составила 4,4 млрд. рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года — 51,3%). На заседании также были презентованы проекты, реализация которых уже стартовала, в числе которых — расширение литейного производства и завода по изготовлению колесных пар и тормозного оборудования.

Главам муниципалитетов губернатор Бусаргин сделал отдельный наказ: «Уделять особое внимание тем заводам, которые уже осуществляют деятельность в Саратовской области. Они заинтересованы в том, чтобы расширяться и увеличивать производственные мощности. Об этом свидетельствует тот факт, что Саратовская область занимает лидирующие позиции в ПФО по вложениям в собственный капитал. Сопровождать мы должны все проекты, независимо от их вложений».

Задача 2024 года, которую надо выполнить — создание более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Также губернатор подчеркнул, что «сейчас районы формируют планы инвестиционного развития на ближайшие два года. Эта работа должна быть завершена до 25 ноября. Лучшие из них будут рассмотрены на региональной стратегической сессии в декабре».

Инвестиционные планы у областного правительства отличные, но они запросто могут и не реализоваться

Есть подозрение, что инвестиционные планы губернатора Романа Бусаргина могут быть если и не под корень похерены, то существенно секвестированы. И вот почему.

В деле формирования районных планов инвестиционного развития активность обрели так называемые «инвестиционные уполномоченные». С нашей точки зрения институт районных инвестиционных уполномоченных позволяет замечательно имитировать бурную деятельность по привлечению в экономику области всё новых и новых денег, запуска всё новых и новых проектов.

Выше было сказано, что работа по формированию районных инвестиционных планов должна быть завершена до 25 ноября. А в декабре 2024 года лучшие планы будут презентованы губернатору Бусаргину в рамках специальной стратегической сессии.

Судя по тому, как эта работа продвигается сейчас, есть опасение, что губернатору покажут красивые буклетики, продемонстрируют слайды, расскажут о привлекательных планах и этим дело ограничится.

Есть и вторая «мина замедленного действия», заложенная под областные инвестиционные планы. Это — кредитная политика Центрального Банка РФ. Представители реального сектора в один голос говорят о губительности ставки рефинансирования в 21%, которую Центробанк грозится до конца года поднять ещё на два процентных пункта.

Промышленники так и говорят, что не знают видов деятельности с рентабельностью, которая покрывает такую высокую процентную ставку.

А это значит, что в области может продолжиться реализация тех инвестпрограмм, которые уже запущены и профинансированы. А вот что касается новых инвестиционных проектов, они запросто могут быть поставлены на паузу. До того момента, когда завершатся безумные эксперименты Эльвиры Набиуллиной с размерами кредитной ставки во имя недостижимой цели обуздания инфляции.