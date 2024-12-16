И СНОВА НАПАДЕНИЕ НА "ЧАЙКУ"



О незаконных действиях в отношении СНТ «Чайка» мы писали летом этого года. Кооператив на свои деньги построил на своей земле участок дороги, поставили шлагбаум, чтобы посторонние не ездили. Облагородили тут территорию : поставили мусорные баки, отсыпали дорогу гравием, засыпали строительным мусором часть оврага. Но появился некто господин Антонов и, пренебрегая всем и вся, гонял летом по этой дороге, на которую скидывались деньгами пенсионеры, пожилые дачники СНТ «Чайка», сорокатонные грузовики: разбивал дорогу. Шум, пыль, грязь. На все замечания не реагировал и говорил что это его дорога: «Ездил и буду ездить». Кооператив «Чайка» поставил заграждение на своей территории: имел на то законное право



А законно ли то, что делает Антонов? Увы, прокуратура Гагаринского района этим вопросом не задавалась, а напрасно. Рядом с «Чайкой» были заброшенные, но лакомые участки «Аграрника», и теперь тут ТСН «Феникс». Антонов начал скупать участки и строить дачные коттеджи. Говорят, что начал это делать не один, а при финансовой поддержке влиятельных чиновников из правительства области. Коттеджи Антонов строит типовые, построил улицу целую. Говорят, что летом уже выставляет уже на продажу, в том числе и земельные участки. Прокуратуре есть чем заняться и проверить: насколько законна деятельность здесь господина Антонова, и не захватил ли он чужие земли без оформления документов?

Этими вопросами прокуратура Гагаринского района не задавались, и как следствие - безнаказанность порождает новый криминал. На видео и снимках видно, как НЕКТО закрыв голову капюшоном, подходит ночью к воротам и срезает провод к электроприводам.

Утром председатель правления СНТ Чайка» Надежда Сорокина вызвала полицию. До приезда полиции были отремонтированы ворота. Полиция приехала после обеда, посмотрели, взяли заявление и уехали.

В воскресенье все снова повторилось. Но злоумышленник настолько обнаглел, что уже не ночью, а в шесть вечера подошел к воротам (собственность СНТ «Чайка») и снова срезал провода к электроприводам ворот. Кому это было надо, полагаем, понятно, если вспоминать предыдущие летние события.

И снова председатель СНТ «Чайка» вызывает полицию. На этот раз полиция уже по какой-то причине не приезжает ни в воскресенье, ни в понедельник. Тогда председатель правления СНГ «Чайка» звонит старшему участковому, объясняет ситуацию. Однако до среды реакции со стороны правоохранительных органов не последовало. В среду, 11 декабря, председатель СНТ снова позвонила участковому. После этого ей позвонил заместитель начальника полиции Гагаринского района (СНТ относится к данному району), председатель СНТ снова объясняет ситуацию, отправляет фото и видео материалы. И снова тишина! Никакой реакции ни от участкового, ни от заместителя начальника полиции снова нет.

Ущерб от ночного вандализма первый раз составил 13 тысяч рублей. После второго акта вандализма принято решение ворота не ремонтировать и ждать действий полиции.

Вот так и живут дачники СНТ «Чайка». Полиция Гагаринского района бездействует. И поэтому подобное бездействие позволяет сегодня злоумышленникам уничтожать собственность, которая им не принадлежит.

Это видимо, в Гагаринском районе считается нормальным явлением? Видео зафиксировавшее факт нападения на воротота размещено на телеграм канале НА САМОМ ДЕЛЕ https://t.me/homohomini/1809