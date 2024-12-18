Что ждать бизнесу в 2025 году?

Десять из десяти руководителей бизнеса, особенно крупного, вам скажут, что налоговая работает на уничтожение бизнеса в России. Такие заявления можно расценивать, как слишком радикальные и резкие, но объективно говоря, есть вопрос: "Налоговая инспекция сегодня, это инструмент цивилизованного и прозрачного государственного контроля, работающего на благо государства, или это карательный инструмент, уничтожающий основы бизнеса? Ответ на этот вопрос дает сама нелегкая жизнь руководителей бизнеса. И вот только один факт, который говорит сам за себя. За первое полугодие 2024 года из Саратовской области выбыло и перерегистрировалось в других регионах 48 юридических лиц. Уехали компании из сферы торговли, строительства, обрабатывающего сектора и транспортировки. Куда уехали? Туда, где лучше и и комфортнее работать: Москва, Самара, Пенза, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Мордовия, Волгоград. Если бы бизнесу в Саратове было хорошо и его тут не кошмарили, то кто бы уехал? И к нам никто в регион не едет! Потенциальные инвесторы, прежде чем ехать к нам и вкладывать в бизнес и проекты в Саратовском регионе, задают партнерам главный вопрос: " Как тут у вас обстоят дела с налоговой?". Услышав ответ, как "обстоят дела" на самом деле, инвестор понимает: Саратовскую область лучше объехать стороною.

Мы все помним слова Президента Путина о том, что контролирующим органам надо прекращать без повода «кошмарить» бизнес. Но Президента не слышат и продолжают "кошмарить". Среди бизнесменов есть мнение: зачастую пристрастные проверки налоговой объясняются тем, что государство "спускает" некий план: столько- то, и столько -то собрать налогов. Как налоговая это будет и какое очередное предприятие "кошмарить", не интересует. Иначе, что за смысл налоговикам приходить на предприятия не только с плановыми проверками, но и заявляться к ним в офисы по поводу и без повода: изымать документы, допрашивать сотрудников, арестовывать незаконно счета, тем самым, парализовывая работу предприятий?

С другой стороны, разве не государство в лице самых высших чиновников говорит едва ли не каждый день о поддержке бизнеса? Вот, буквально вчера прокурор Саратовской области Филипенко приехал в Вольск и там провел в администрации района совещание, темой которого была поддержка малого и среднего бизнеса. А что получится на деле?

На словах власть за поддержку бизнеса, но тогда почему этот бизнес трясут проверяющие и в их числе первых рядах налоговая, которая проявляет в своих проверках по поводу и без повода, особое усердие? Все накинулись на бизнес и это уже продолжается годами: режут курицу, несущую золотые яйца. Совсем скоро эту "курицу" прирежут окончательно, что ясно даже без прогнозов аналитиков. Бизнес не сегодня завтра уничтожит Центробанк: аналитики прогнозируют рост ставки вплоть до 25%, что убьет российский бизнес окончательно ,который и сегодня уже полуживой. А налоговая своими проверками "поможет" добить бизнес.?



Законов много, а где права?



Вот, последнее вроде бы, обнадеживающее сообщение: Госдума уточнила порядок проведения проверок бизнеса. Смысл в том, что бизнесу разрешат отказывать инспектору в доступе на свои объекты, если в документах проверяющего отсутствует или некорректно нанесен QR-код со ссылкой на запись в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Такой закон Госдума приняла 17 декабря. «Этим законопроектом мы выполняем поручение президента о переходе от временного моратория к рискориентированному подходу в государственном контроле и надзоре. Суть в том, чтобы сделать государственный контроль более эффективным, разбюрократизировать эту процедуру и поставить эту работу на пользу нашим гражданам», — отметил Морозов. Исходя из законопроекта, компании смогут не пускать к себе проверяющих, если на их документах отсутствует либо некорректно нанесен двухмерный штриховой код, который должен соответствовать «Правилам формирования и ведения единого реестра контрольных мероприятий», утвержденным Правительством. Внеплановые проверки будут допустимы при выявлении соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска, или отклонения от них; при наличии информации о причинении вреда жизни и здоровью граждан или непосредственной угрозе этого; при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, эпидемий, эпизоотий. Закон нормальный вроде бы, но будет ли его соблюдать, если даже к словам Президента РФ на местах не прислушиваются.?



Разве не Президент велел не "кошмарить" бизнес?

Владимир Путин заявил уже давно, 27 февраля 2018 на Восточном экономическом форуме, что «кошмарить» бизнес в России никто не будет, но все участники рынка должны соблюдать российские законы : "А если не соблюдают, то тогда должны быть готовыми к тому, что и прокуратура, и Следственный комитет, и Счетная палата - все эти структуры, они внимательно будут и дальше следить за тем, что происходит, в том числе в сфере экономики, и призывать всех к исполнению российских законов. Но преследовать кого-то и только по факту того, что человек бизнесом занимается, никто не собирается".

К большому сожалению, порочная практика проверок такова, что контролирующие органы, а налоговая тут в первых рядах, проверяет и тех, кто законы соблюдает. Один бизнесмен так комментирует ситуацию: "Только вчера были. Мы все им показали, дали все бухгалтерские документы, все отчеты, все выписки, все справки. Они везде походили, все осмотрели, все посчитали. Проходит неделя, и снова приходят. И снова начинают что-то искать". Типичная ситуация, спросите любого директора предприятия. Что это? Это не кошмарная ситуация для бизнеса, когда парализуется его работа такими регулярными проверками??



Без суда и следствия: налоговая будет выполнять функции суда?

На словах одно, на деле другое. Требуют не "кошмарить " бизнес, но в то же время вводится государством новый порядок о том, что налоговая инспекция без суда будет теперь снимать доходы людей если, она посчитает нужным. С 1 ноября 2025 года, согласно новому порядку, налоговые долги начнут взыскивать с физлиц без суда: задолженность по НДФЛ, имущественным налогам. Объясняют народу это тем, что надо сократить издержки и снизить нагрузку на суды. А причем тут люди? Подумайте над тем тогда, как снизить нагрузку на суды: штаты например увеличивайте, или прекращайте загружать суды надуманными, взятыми от балды исками.

Уже и подсчитали: якобы внесудебный порядок взыскания налоговых долгов принесет бюджету 22,5 млрд рублей. Надо ли это понимать так, что с людей будут "трясти" самое последнее, дабы подогнать план под эту цифру? Будет ли справедлива и законна процедура принудительного взыскивания, ведь у должника наверняка возникнет ситуация, в которой он может предположить, что его права не защищены. Ведь как у нас часто происходит? Закон на местах извращают до неузнаваемости горе-исполнители. Тем более, при полной автоматизации процесса взыскания возможно возникновение системных ошибок.

Что придумают завтра? Без суда людей будут приговаривать за уголовные преступления и гражданские правонарушения? Украл крестьянин курицу, и сразу без суда и следствия к стенке?

Разве не суд, согласно Конституции, может решить, чья сторона права и законна? Что, теперь у нас налоговая это суд, и сама она может принять решение??



Что ждать бизнесу в 2025 году?



Ничего хорошего. Но есть и хорошая новость: хуже не будет, потому что все и так плохо. Спросите у Центробанка и у налоговой: там все знают.

Аналитики предупреждают: цифровой налоговый контроль будет еще жестче (хотя куда еще?): ФНС сегодня активно использует интеллектуальные аналитические системы для анализа огромных массивов данных. Эти технологии позволяют сравнивать финансовую отчетность компаний с их фактической деятельностью, выявлять несоответствия в декларациях и транзакциях в режиме реального времени, автоматически строить «профили риска» для организаций, основываясь на множестве параметров: объем налогов, обороты, среднеотраслевые показатели. Если перевести на обычный язык: тотальный контроль, да причем такой, что бизнес теперь уже не под лупой будет находится, а под микроскопом. Что же получается? Предприятие работает, выпускает товар, платит налоги, дает рабочие места, занимается благотворительностью... Но при этом, уже как бы заочно попадает под "колпак": как ты работаешь не интересует, проверять будут при любом раскладе. Ведь казну государства пополнять надо! Это примерно одно и то же, что если бы новорожденного малыша сразу же поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, и потом будут смотреть: сажать его в тюрьму, или не еще сажать, по мере его взросления. Эксперты предсказывают, в зоне пристального внимания ФНС окажутся компании с высокой налоговой нагрузкой и оборотом. Они составляют основной источник поступлений в бюджет страны, а потому любые подозрения на налоговую оптимизацию или искажения в отчётности будут проверяться особенно тщательно.

Кто же против: проверять надо, но не "кошмарить". И самое главное: кто даст совет, как в тех условиях, в которых предлагается работать бизнесу в 2025 году при при повышении до космических высот банковской ставки работать? И будет ли он работать??



Налоговая "топит"

Выражение «налоговая топит» давно прижилось в бизнес-среде.Есть масса примеров, когда многомиллионные пени и штрафы после проверок УФНС уничтожают на корню стабильные многолетние предприятия. Примеры? В Арбитражный суд по ХМАО поступило 32 исковых заявления от инспекции ФНС по Сургуту. Для суда это число стало рекордным: с момента основания туда не поступало такого количества заявлений от одного истца за день. Что же нашла налоговая тогда? Миллионными должниками враз стали крупные и средние предприятия: ОАО «Новые технологии в строительстве», ОАО «Приборсервис», ООО «Авиакомпания «Скол», ООО «Новости Югры-Производство», ООО «Сургутспецавтотранс», ООО «Уральская инвестиционная компания», ООО «Юграстрой», ООО «Ямал», ООО «Торговый Дом «ПСК», ООО «СургутЭнерго», ООО «Северстройкомплект», ООО «Вентавтоматика», ООО, «Промпереработка», ООО ГК «Иннова» и другие. Не всем удалось остаться на плаву после той истории, но кто-то до сих пор барахтается.

Впрочем, бывает, что сами представители фискальных органов тоже попадают на скамью подсудимых.

Например, за превышение полномочий при выявлении налоговых нарушений осужден был на три года условного срока чиновник, который руководил УФНС Зауралья с 2006 по 2014 год. Начальник этой налоговой попал под подозрение, после того, как по версии следствия, выявил у одного из курганских застройщиков нарушений на сумму 50 млн рублей. Чтобы не блокировали счета, бизнесмен якобы дал начальнику взятку 500 тыс. рублей. Доказав в суде необоснованность претензий от налоговой, предприниматель отправился в правоохранительные органы с повинной, а главный налоговик Зауралья оказался в наручниках и в следственном изоляторе.

Для предпринимателей стало обычным делом: если налоговая пришла с проверкой, обязательно что-нибудь найдут. Момент, что при серьезных налоговых санкциях накладывается арест на счета и имущество фирм, полностью парализуется деятельность предприятия.?



Что делать, если налоговая свирепствует?

Выход все-таки имеется, и он лежит в правовом поле. Если руководитель предприятия сталкивается с избыточным давлением во время налоговых проверок по истребованию документов и информации, что делать?

Как рассказывают юристы, одним из самых значимых нормативных документов является Федеральный закон № 389-ФЗ. Однако, в нем мало вопросов налогового администрирования но предусмотрены новые процедуры, которые заработают с 2025 году. В частности, вводится процедура упрощенного обжалования решений, действий и требований налоговых органов. С 2025 года представителям налоговой инспекции будет даваться семь рабочих на ответ на обжалование.

Не прошла идея в Госдуме и назначения дополнительных мероприятий налогового контроля в рамках апелляционного обжалования. Депутаты с подачи экспертного сообщества признали, что назначать проверочные мероприятия по второму кругу излишне, если проверка закончилась, есть решение инспекции, которое и обжалуется в Арбитраже. Если вышестоящий налоговый орган видит что-то неправильное в решении нижестоящей налоговой инспекции, он должен не новые проверки затевать, а отменять и корректировать вынесенное решение.

Правда, подобных планируемых нововведений по налоговому контролю не очень много. Налоговые органы просят Минфин расширить доступ к налоговому мониторингу. Пока немногим больше 200 предприятий работает в рамках налогового мониторинга. Предполагается, что в ближайшее время их число вырастет чуть ли не до 12 тысяч.

Также предлагается разрешить налоговым органам проводить выемку в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля. В Государственной думе с конца 2021 года находится так называемый законопроект о предварительных обеспечительных мерах. К сожалению, он не отвергнут.

В начале ноября мы увидели, что власти вернулись к идее налогового контроля за трансфертным ценообразованием (ТЦО). Соответствующий законопроект лихорадочно дорабатывается в Госдуме, расширяется количество контролируемых сделок, увеличивается глубина проверок цен, которые налогоплательщик будет применять во внешнеторговых сделках. В отличие от налогового мониторинга и налога на сверхприбыль, в данном случае могут быть затронуты интересы малого и среднего бизнеса. Вишенка на торте — драконовский штраф за нарушение. Наверное, это самая жестокая санкция в системе налоговых наказаний: штраф будет составлять 100% от суммы недоимки, но не менее 500 тыс. руб. Поэтому при работе с ценами надо быть крайне осторожными.

Почему игра идет в они ворота? Государство не заинтересовано в том, чтобы бизнес развивался и ему не мешали развиваться? Или, государство намерено развивать и совершенствовать только налоговую службу и расширять ее полномочия?

Чем это закончится, спрогнозировать несложно: останется только сама налоговая инспекция, но проверять ей будет нечего и некого, потому что российский бизнес в таких условиях просто прекратит существование.