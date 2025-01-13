Какими вырастут защитники Отечества?

Исследование ученых показало: ежедневное употребление стакана молока снижает риск развития рака кишечника на 17 %, а в целом- в пять раз. Защитный эффект связан с содержанием кальция, который нейтрализует вредное воздействие желчных и жирных кислот.



Многие ли дети в нашей стране, в Саратовской области знают вкус настоящего молока? Автор этих строк, будучи учеником начальных классов, в конце 60-х годов каждый день с одноклассниками после второго урока пил настоящее молоко! Дежурные по классу приносили два ящика молока, и мы, сидя за партами пили чудесное коровье молоко: оно было в стеклянных бутылочках по 250 граммов.

И родители не собирали деньги на молоко, на булочки, на еду в столовой. Это все было бесплатно, как и сама учеба в школе, а потом в институте!

Это уже далекая история. Поколение 60-х- 70-х годов выросло здоровым: ели натуральные продукты, тогда даже сосиски были из мяса, а не как сейчас, из "туалетной бумаги" со вкусом мяса! Не было и в помине такого йогурта, глазированных творожков, как сейчас, со сроком хранения в несколько месяцев! Вот и пришли к финалу: искусственная еда, искусственный интеллект!

За нынешнее поколение тревожно: вместо утренней физической зарядки айфон перед глазами с утра до вечера, вместо пионерского лагеря тусовки с "пивасиком" во дворе, вместо молока, кола с чипсами, гамбургерами и прочей отечественной и заграничной отравой. "Мы то, что мы едим"- известная поговорка. Сегодня страной управляет «поколение Пепси», люди, родившиеся с конца 60-х до середины 80-х годов. Детство и юность этих людей проходили в позднем СССР, а начало самостоятельной жизни пришлось на самый разгар 90-х.

Какими вырастут нынешние дети, какими станут они лет через десять, если сегодня они употребляют в пищу сплошные концентраты, добавки, продукты нашпигованные так называемыми "ешками"? Не вполне здоровыми и крепкими они растут, вот что очень страшно.

Нынешний 2025 год Президент РФ своим Указом объявил годом защитника Отечества. Какими и вырастут будущие защитники нашего Отечества? Каким сегодняшнее старшее поколение страны лет через 10 -15 увидит будущих защитников страны: хилыми, слабыми и больными? Или, наоборот, окрепшими и сильными?

Прошедший 2024 год был годом Семьи, объявленный Президентом страны. Как изменилась со стороны государства поддержка Семьи, политика государства к тем, кто кормит Семью и всех нас - к сельхозпроизводителю, который может и должен выпускать натуральные продукты?

А вот как изменилось: обрадовали повышением ставки ЦБ, и как теперь сельхозпроизводителю выжить, не то, что наращивать производство? Сейчас ключевая ставка в России составляет 21% и эксперты отмечают, что на текущий момент она является одной из самых высоких в мире. Повышение ключевой ставки произошло из-за роста цен и падения курса рубля. Обещали обратное, что "доллар рухнет".

Видимо, те, кто "гнет" такую убийственную политику, чтобы исчезло натуральное молоко, другие натуральные продукты, чтобы сельхозпроизводитель окончательно загнулся, и нынешнее поколение забыло вообще вкус молока, масла, творога, сыра? В тяжелые годы Великой Отечественной войны люди выжили в деревнях за счет натуральных продуктов, которые несмотря на голод были: молоко и хлеб. В Советском Союзе дети росли здоровыми, сильными, потому что питались настоящими продуктами, а не подделкой как сегодня, и это факт.

Есть ли сегодня реальная поддержка сельхозпроизводителя со стороны государства, чтобы он мог производить натуральные и качественные продукты : молоко, сыр, творог, масло? Пока мы видим забитые прилавки сетевых магазинов по всей стране порошковым в лучшем случае, молоком и продукты, похожие только по запаху на сыр, масло, творог, колбасу, мясные паштеты в изобилии с добавками "Е", йогурты с добавками. Давно учеными доказано: употребление таких, с позволения будет сказать, продуктов, ведет к опасным заболеваниям, раку в первую очередь.

Те дотации, которые выдают отдельным регионам, отдельным крупным хозяйствам, в целом проблему производства качественных продуктов разве решат?

Отдельные фермеры энтузиасты, которые производят козий сыр и доморощенную моцареллу, и которых показывают как пример "прорыва" в сельском хозяйстве- не в счет, их слишком мало, а нужна целостная государственная политика направленная на организацию здорового питания населения, детей. Без этого нет будущего у страны, потому что больные люди не способны создать здоровое и сильное государство.

Но самое поразительное, что в последнее время не проводилось, судя по открытым источникам, серьезных и масштабных исследований, которые бы отражали зависимость здоровья от качества питания детей. Да, все вроде бы нормальные люди понимают, что детям следует питаться хорошо, употреблять в пищу натуральные продукты, но на деле... дети питаются тем, что они сами, или взрослые покупают в сетевых магазинах. И много мы видим там натуральных продуктов?

Автор этих строк недавно побывал в гостях у одной хорошей семьи в Чечне, и хозяин Омар с гордостью показывал фото в своем телефоне туши телки: "Паслась в горах Дагестана, дышала чистейшим воздухом, кушала сочную траву!". Конечно, и шулюм у хозяина был соответствующего качества и мясо волшебное"! Но это уже из области фантастики: такого мяса нашим детям не увидеть, хотя бы близкое к этому по качеству!

Отсюда и болезни у детей : йогурт утром со сроком годности в полгода, вместо стакана коровьего молока, бутерброд с маслом с добавками пальмового масла, и сыр неизвестного происхождения из сетевого магазина.

Головной институт «ФИЦ питания и биотехнологии» в Москве три года назад провел большое исследование структуры питания детей. Выявлено было высокое потребление жиров и соли более чем у 50% детей, добавленных сахаров у 65%. Более 30% детей недополучают молочные продукты, 74% – рыбу, 65% – витамины бета-каротин, группы В и Д. Остро стоит проблема недостатка йода. Но в жизни, полагаем, цифры куда больше. Отсюда и плачевный результат: за последние годы увеличилось количество детей с диагнозом ожирение. Растет заболеваемость болезнями пищеварения. В структуре заболеваемости превалируют гастриты и даже у детей регистрируются язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.

Однозначно, что таких болезней в столь раннем возрасте не появлялось бы, если бы дети пили коровье натуральное молоко, ели натуральный творог, масло сыр. Газировка, "мусорная еда " в виде гамбургеров, чипсов- прямой путь к болезням. А ведь это давно стало основной едой у детей!

Поэтому, надвинулась и другая очень серьезная проблема: в Саратовской области продолжает стремительно снижаться рождаемость. Детей не хотят рожать! О причинах все знают: нет того, что было раньше- "уверенности в завтрашнем дне". Беспланое образование, бесплатное здравоохранение, государство давало бесплатные квартиры. Может ли появиться сегодня "уверенность в завтрашнем дне" у молодых? И это при том, что работать-то особо негде, а если и есть, то зарплаты невысокие? Вряд ли громадные проценты на ипотеку для покупки квартиры дают такую "уверенность". А как молодой семье заводить семью без квартиры? И молодые люди спрашивают: "Родим ребенка, а где жить, чем его кормить, во что одевать?".

Вот статистика: с начала 2024 года на свет в Саратовской области появилось 13 757 детей, из них в ноябре 2024 года - всего 1 190. За январь–ноябрь 2023 года в Саратовской области родилось 14 692 ребенка, что на 935 было больше, чем в 2024 году. Что будет в наступившем 2025 году спрогнозировать несложно: лучше вряд ли будет.

Недавно в одном из саратовских СМИ обсуждали проблему детского питания в школах. В комментарии к статье про школьное питание родительница написала: "На животных в приютах больше выделяют. Это как-то даже унизительно". Правительство области официально выделяет 20 рублей в день на питание школьников 5-11 классов (в Саратове к 20 рублям добавляют еще 12). Что сообщали родители о школьном питании в своих комментариях?

"В Юбилейном комплексный обед стоит 156 р., из них вычитают 32 р., остаток платим. Конечно, за те деньги, что нашим детям предоставляют, и булочку не купить".

"Вот и у нас так же: в меню стоит одно, по факту дают другое на сумму дотации".

"У меня сын сказал, что только чай на эти деньги можно купить. Это не питание, а издевательство над детьми. Потом говорят, почему дети в обморок падают на линейках и почему такие несообразительные. А с чего тут соображать, когда покормить не покормили, а только губы помазали".

"У нас в школе дотация 32 рубля. На эти деньги детям дают чай и булочку, хотя в приложении в меню столовой стоит, что по дотации должны давать первое блюдо. Года два назад пыталась детей перевести на горячее блюдо, но в итоге ничего не вышло - и учителя запутались, и я. Теперь просто доплачиваю за питание, чтобы дети нормально поели в школе".

Вот собственно говоря, и вся политика правительства Саратовской области по отношению к детскому питанию в школе. "Это не питание, а издевательство над детьми"- как пишет мама одного ребенка.

Кто-то скажет: денег в бюджете нет. Но это не причина, и разве это позволительно экономить на питании детей? Есть приоритеты: в первую очередь государство обязано думать о подрастающем поколении, а потом все остальное, весь этот бездумный пиар власти: бульвары и парки, велодорожки, пляжи, бесконечное удлинение набережной в Саратове.

Вопросы "Что делать" и "Кто виноват" давно не актуальны для современной России. Народ давно знает, что делать и знает, кто виноват.

Пришло время серьезно спросить с тех, кто ничего не делает и кто во всем виноват. Есть кому задать вопросы, и есть с кого спросить. Это в нашем регионе- правительство Саратовской области, администрация города Саратова, администрации муниципальных районов области, депутаты различных уровней, депутаты Саратовской областной думы, депутаты от Саратовской области в Госдуме.

Если все зарплаты этих чиновников и депутатов отдать детям на обеды, то можно полагаем, накормить всех школьников области качественной и вкусной едой. Вот и решение проблемы. Но если они не хотят расставаться со своими зарплатами, то пусть найдут другое эффективное решение проблемы здорового питания детей в школах!

Чиновники регионального уровня кивают на федеральный центр- мол, все проблемы оттуда. Да это так, но кто запрещает выходить с законодательной и иной инициативой в Федеральный Центр? Кто запрещает на местах развивать региональные программы по развитию сельсхозпроизводства?

Руководители хозяйств Саратовской области ( тот же Иван Бабошкин бывший депутат облдумы, глава сельхозкомитета в думе, а сегодня глава Заводского района в Саратове) помнят то еще не совсем далекое время, когда сельхозпроизводители брали ответственность по обеспечению питания сельских школьников на себя: в школьных столовых было и молоко, и мясо, и овощи с поля. Минсельхоз Саратовской области как-то пробовал возродить такую традицию на местах? Нет, мы ничего не слышали об этом. Исходила ли от депутатов областной думы, от правительства области инициатива о создании региональной программы по организации школьного питания? И этого мы тоже не слышали.

При этом все возможности для таких шагов на местах и в районах еще есть, требуется даже не столько финансирование, а для начала, внимание областного правительства к этой проблеме. Будет внимание, появятся и деньги на реализацию такой программы.

Начавшийся год для российского и саратовского, в том числе, сельхозпроизводителя будет очень трудным, если не сказать, решающим. К чему, скажем, приведет решение Минсельхоза сократить в 2025 году субсидирование ранее выданных льготных инвесткредитов до 50% от ключевой ставки? Минсельхоз РФ 31 октября 2024 года опубликовал «Решение о порядке предоставления субсидии», согласно которому в 2025 году ведомство сократит субсидии банкам по выданным с 2017 по 2022 год льготным инвестиционным кредитам до 50% от размера ключевой ставки. Ранее порог был от 80 до 100%. Предполагается, что новые правила вводятся на один год. Практика, когда задним числом вводятся ограничения по обслуживанию кредитов, делает рынок непредсказуемым, ставит крест на инвестиционной активности, и, следовательно, лишает бизнес будущего. Иными словами, завтра натурального молока не будет на нашем столе.

Изменения касаются всех старых кредитов, субсидируемых по ставке от 80% до 100% от ключевой ставки ЦБ РФ, за исключением кредитов на специализированное лечебное и энтеральное питание.

«Изменение условий субсидирования действующих кредитных договоров приведет к существенному незапланированному повышению финансовой нагрузки на сельхозтоваропроизводителей, производителей продовольственных товаров, в том числе молочной продукции, и окажет прямое влияние на повышение себестоимости.

Реакции производителей молока и переработчиков на очередное непопулярное решение Минсельхоза РФ предсказуема. Дальше - уже некуда.

Директор ООО «Сибирское молоко» Евгений Мезин:

"Решение Минсельхоза лишает предприятия молочной отрасли будущего. Это констатация того, что сегодня экономика не может поддерживать развитие молочного направления. Ведомство признает, что денег на это нет. На мой взгляд, в такой ситуации осуществлять инвестиции никто не будет. В 2025 году бизнес завершит начатые инвестпроекты, которые были ранее субсидированы, после чего финансирование в развитие остановится. Решение Минсельхоза приведет к тому, что с нового года кредитная нагрузка на производителей молока увеличится на 10%. Убытки, которые покрывались субсидиями, теперь будет компенсировать нечем».

Позицию по этому поводу от Минсельхоза Саратовской области мы не слышим сегодня. Если такой позиции нет, то полагаем, это ведомство следует распускать за его ненадобностью, потому что сельхозпроизводитель в Саратовской области остался один на один со своими проблемами. Значит, качественного натурального питания на наших столах станет еще меньше, и его не увидят и не попробуют наши дети, подростки? Чем мы станем кормить будущих защитников Отечества?