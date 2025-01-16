ОТВЕТЧИКОМ В СУДЕ СТАНЕТ КЛИНИКА "СЕМЕЙНАЯ"



В Дорогомиловский суд поступило заявление от Алины Абдрашитовой.



История произошла очень плохая: молодой женщине в ООО «ССМЦ» (Клиника «Семейная», г. Москва, ул. Брянская, д. 3), как она пишет в исковом заявлении, поставили неверный диагноз.



"Мне был причинен имущественный и моральный, а также материальный вред при следующих обстоятельствах"- заявляет в иске Алина Абдрашитова.



Обстоятельства случившегося, как излагается в исковом заявлении таковы:

"На отдыхе 7.04.2024 я обнаружила уплотнение в груди, и записалась на прием к маммологу Петровой Е.М. в клинику «Семейная». 15.04.2024 на первичном приеме у Петровой Е.М. мне сделали биопсию правой молочной железы и УЗИ обеих молочных желез, поставив предварительный диагноз «фиброаденома правой молочной железы». В соответствие с протоколом прижизненного патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала от 22.04.2024, произведенного в международной лаборатории «Лаборатуар Дэжэни», находящейся по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 14, было дано заключение «морфологическая картина фиброзной мастопатии». Исследование выполнил врач – патологоанатом Ливента Н.С. 5.06.2024 на приеме в клинике «Семейная» у маммолога Мурашова И.В., после осмотра и изучения документов, им было рекомендовано удаление узлового образования правой и левой молочных желез, и повторная консультация маммолога через шесть месяцев.

Для проведения операции я обратилась в Республиканский клинический онкологический диспансер в г. Казани. 10.09.2024, в соответствие с поставленным диагнозом, мне сделали операцию по удалению опухоли в правой молочной железы, и провели послеоперационное гистологическое исследование, в результате которого мне поставили диагноз КОД по МКБ – 08500/3 инвазивный рак молочной железы.

Таким образом, в клинике «Семейная» мне был поставлен неправильный диагноз. После того, как в г. Казани мне сообщили о том, что у меня онкология, я испытала сильный стресс и значительное ухудшение морального и физического состояния.

Тем не менее, я нашла в себе силы и 29.10.2024 обратилась на прием в ФГБУ НМиЦ АГП им. В.И. Кулакова в г. Москве к маммологу – онкологу Колядиной И.В. с материалами и блок – стеклами из Казани и из клиники «Семейная», которые я забрала ранее. По ним сделан экспресс - анализ, на основании которого выдано паталогоанатомическое заключение – инвозивный рак молочной железы неспецифического типа, и принято решение по удалению молочных желез правой и левой груди, которая была проведена 18.11.2024.

Таким образом, в результате ошибочно поставленного диагноза в ООО «ССМЦ» (Клиника «Семейная») в РКОД г. Казани мне провели операцию по удалению опухоли правой молочной железы, в проведении которой не было необходимости, так как если бы диагноз был поставлен правильно, то требовалось сразу же удалять обе молочные железы, а не опухоль.

В результате врачебной ошибки, допущенной в клинике «Семейная», я была подвергнута не вызывающемуся необходимостью оперативному вмешательству, что ухудшило мое состояние здоровья, а также психологическое состояние, и повлекло дополнительные материальные расходы. Следует отметить, что в период обнаружения у меня заболевания и проведения мне операции, так же как и в настоящее время я крайне стеснена в финансовом отношении, так как у моей матери также имеется онкологическое заболевание, и я помогаю ей материально, поэтому на свое лечение мне пришлось занимать деньги у родственников.

Кроме того, в результате неверно поставленного диагноза было потеряно время, а онкология, о которой мне не было известно, в это время прогрессировала. Ведь, если бы операция по удалению молочных желез была проведена своевременно, то последствия оперативного вмешательства были не такими тяжелыми.

После операции у меня появились осложнения, много ограничений по здоровью, вследствие чего я даже не могу самостоятельно заниматься бытовыми вопросами, морально угнетена. Моя жизнь встала на паузу с момента озвученного диагноза. Я потеряла интерес ко всему, на работе долго не могу находиться – чувствую усталость, боль, постоянные переживания, фактически нахожусь в состоянии депрессии.

Мне назначено дорогостоящее лечение в виде болезненных уколов в течение десяти лет. Стоимость проведенной операции составила 110 000 рублей. Кроме того, в настоящее время прохожу лучевую терапию, которую мне назначили в количестве 20 сеансов.

На основание изложенного, считаю что халатными и непрофессиональными действиями медицинских работников ООО «ССМЦ» (Клиника «Семейная») я потерпела моральные, физические страдания, которые я оцениваю в размере 6 000 000 рублей, и мне был нанесен материальный вред в размере 1 000 000 рублей".

Истец требует взыскать с ООО «ССМЦ» (Клиника «Семейная») компенсацию за причинение моральных и физических страданий в размере 6 000 000 рублей, и компенсацию за причинение материального вреда в размере 1 000 000 рублей, а также госпошлину за обращение в суд в размере 73 000 рублей.

Чем закончится это судебное разбирательство, мы сообщим нашему читателю обязательно. Тема актуальна, особенно в последнее время: в больницах и особенно частных, стало работать слишком много непрофессиональных специалистов. И с этим давно пришло время что-то делать, иначе жизнь пациентов будет зависеть от действий непрофессионалов, а это, безусловно- риск потерять здоровье и даже жизнь.