"Чайка" и "Феникс" встречаются в суде

Дачники СНТ "Чайка", что в Волжских далях, жили спокойно, пока не появился тут отставной военный Антонов. Он объявил, что у него "крыша" в правительстве, а посему он будет делать все, что ему надо.



Рядом с «Чайкой» были заброшенные участки бывшего дачного кооператива «Аграрника». Теперь это стало ТСН «Феникс»: Антонов скупил участки и тут начали строить дачные коттеджи. Есть основания полагать, что земли бывшего "Аграрника" были получены "Фениксом" в обход законных процедур.

Сегодня Антонов объявил дачникам «Чайка» самую настоящую войну: в ход пошли угрозы, оскорбления в отношении председателя правления "Чайки". И это при всем том, что СНТ "Чайка" на свои деньги установил на земле, которая была и есть у кооператива в собственности ворота, мусорные баки. Отсыпана была дорога гравием, засыпана была строительным мусором часть оврага.

Но господин Антонов в декабре прошлого года несколько дней подряд со своими помощниками ломал ворота, заборы, что зафиксировала камера видеонаблюдения. Наш телеграмм канал подробно писал об этих событиях.

Антонов утверждает, что участок земли под воротами это его земля. И даже обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением. И вот что странно: иск был принят, и теперь рассматривается в суде.

Давайте обратимся к фактам, о которых нам рассказал юрист: почему и на каких основаниях вдруг Феникс" стал незаконно претендовать на участок земли, ему не принадлежавшей никогда?

В Арбитражном суде Саратовской области рассматривается дело по исковому заявлению товарищества собственников недвижимости «Феникс» к Садоводческому некоммерческому товариществу «Чайка» о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности СНТ «Чайка» на земельный участок с кадастровым номером 64:32:000000:22479, общей площадью 22 914 кв.м. Участок расположен по адресу: Гагаринский департамент, Усть-Курдюмское муниципальное образование, на расстоянии 0,5 км юго-западнее села Пристанное.

"Феникс" требует суд признать отсутствующим зарегистрированное право безвозмездного пользования СНТ «Чайка» так же и на земельный участок с кадастровым номером 64:32:000000:22623, общей площадью 1 454 кв. м. по адресу Усть-Курдюмское муниципальное образование и обязать СНТ «Чайка » произвести снос ворот, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 64:32:000000:22479 и земельном участке с кадастровым номером 64:32:000000:22623 в течении 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда.

Как, говорится, было ваше, станет нашим? Исходя из каких оснований "Феникс" это требует, и есть ли они вообще, эти основания? Когда впервые на этих землях появилась "Чайка", ни господина Антонова, ни "Феникса" тут и в помине не было, и быть не могло.

Во-первых, Саратовскому Электроагрегатному Производственному Объединению были выделены земли (решение облисполкома № 265 от 10.09.87 г. – 3 га., решение райисполкома № 25 от 10.02.88 г. 1,2 га, решение райисполкома № 430 от 28.12.88 г. – 4,1 га, решение облисполкома № 607 от 15.12.66 г. – 1,22 га, № 537/4 от 29.10.81 г. 0 0,38 га, постановление администрации района № 338 от 21.11.1990 г. – 2,0 га, № 370 от 19.12.1990 г. – 1,2 га, № 174 от 19.06.1991 г. – 0,4 га, распоряжение облисполкома № 785 от 23.10.1991 г. – 13га, постановление администрации района № 80 от 09.03.1993 г. – 3,0 га, № 300 от 08.10.93 г. – 1,0 га, № 507 от 30.12.94 г. – 1,2 га, № 288 от 12.07.95 г. – 0,18 га, распоряжение облисполкома № 16-р от 08.01.92 г. – 5,0 га, постановление администрации района № 847 от 21.10.98 г. – 5,6 га на землях ОКХ «Аграрник» и Саратовского межлесхоза, в последствии был выдан Государственный акт на право бессрочного (постоянного) пользования землей общей площадью 4,2 га, серии А-1 № 234696, прошедший государственную регистрацию в Книге записей государственных актов на право пользования землей за № 242 17 марта 1988 года - для организации Садоводческого товарищества «Чайка», которое было создано при СЭПО работниками данного предприятия.

Вопрос о выделении этих земельных участков неоднократно исследовался Арбитражным судом Саратовской области. Все правоустанавливающие документы находятся в материалах дела № А57-13641/2012. Так что, господин Антонов для расширения своего кругозора может посмотреть это дело вместе со своей "крышей" из правительства.

В 2017 году из этих земельных участков был сформирован земельный участок кадастровый номер которого 64:32:000000:22479, и было зарегистрировано право собственности ТСН «Чайка», что подтверждается впиской из ЕГРН, представленная истцом при подаче иска.

21 июля 2018 года между Администрацией Саратовского муниципального района Саратовской области (Ссудодатель) и СНТ «Чайка» (Ссудополучатель) был заключен договор безвозмездного срочного пользования № 9, в соответствии с которым СНТ «Чайка» был предоставлен земельный участок площадью 1454 кв.м. кадастровый номер 64:32:000000:22623, расположенный по адресу : Саратовский муниципальный район, Усть-Курдюмское муниципальное образование, сроком на 5 лет. Согласно пункту 2 статьи 689 ГК РФ к договору безвозмездного пользования соответственно применяются правила, предусмотренные статьей 607, пунктом 1 и абзацем первым пункта 2 статьи 610, пунктами 1 и 3 статьи 615, пунктом 2 статьи 621, пунктами 1 и 3 статьи 623 ГК РФ. Согласно пункту 2 статьи 621 ГК РФ если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (статья 610). Из буквального толкования условий договора безвозмездного пользования не следует, что договор безвозмездного пользования прекращает свое действие в порядке, предусмотренным пунктом 3 статьи 425 ГК РФ, так как для прекращения договора необходимо наступление условий по выражению воли ссудодателя и ссудополучателя на отказ от договора.

До настоящего времени СНТ «Чайка» продолжает пользоваться земельным участком, Администрация муниципального образования «Город Саратов» (как правопреемник Администрации предоставление и Саратовского муниципального района Саратовской области) возврата земельного участка не требуют. Таким образом, спорные земельные участки находятся в пользовании СНТ «Чайка» на законных основаниях. Нормативные акты муниципальных органов власти, послужившие основанием возникновению права собственности на земельный участок к/н 64:32:000000:22479 не обжалованы, не отменены. Договор безвозмездного срочного пользования № 9 от 21.07.2018 не расторгнут.

В ходе судебного заедания 9 декабря 2024 года представитель истца продемонстрировала суду фото, с телефона Уведомления о расторжении договора безвозмездного пользования с СНТ «Чайка». И это не то что бы странно а весьма подозрительно, и может говорить о намеренном сговоре чиновников и руководителя КУИ Саратова с руководством "Феникса" в его интересах. Сработала "крыша" Антонова?

Странность ситуации состоит в том, что об указанном Уведомлении извещен истец (который никакого отношения ВООБЩЕ к указанному участку не имеет), а вот СНТ «Чайку» никто не уведомлял! Неужели Комитет по управлению имуществом информирует любых лиц о документации с ними не связанной? Есть повод для проверки прокуратурой КУИ Саратова, не так ли?

О чем еще говорит Закон в этой ситуации? В соответствии с п. 1 ст. 4.1. Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в состав территории садоводства или огородничества входят садовые земельные участки или огородные земельные участки, а также земельные участки общего назначения. В соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 17 указанного закона, к исключительной компетенции общего собрания членов товарищества относится принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего назначения, и о порядке его использования. В соответствии с пунктом 6 ст. 3 указанного закона, земельными участками общего назначения признаются земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования, предусмотренные утвержденной документацией по планировке территории и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) предназначенные для размещения другого имущества общего пользования.

На основании решений общих собраний товарищества на территории СНТ «Чайка» силами и за счет СНТ «Чайка» были построены дороги для пользования членами СНТ «Чайка», а также собственников земельных участков, находящихся на территории СНТ «Чайка». Для обеспечения сохранности общего имущества общим собранием товарищества были приняты решения об остановки ворот.

ТСН «Феникс» не является правообладателем земельного участка, расположенного в границах СНТ «Чайка», соответственно, права пользования имуществом СНТ «Чайка» у истца отсутствует.

В ходе судебного заседания 14 января 2025 года представители истца заявили ходатайство об истребовании из Росреестра административного дела о привлечении СНТ «Чайка» к административной ответственности за нарушение земельного законодательства.

И снова парадокс ситуации состоит в том, что о проводимой проверке СНТ «Чайка» Росреестр не уведомлял, однако доложил об административном деле ТСН «Феникс»!

Правда, в ходе личного приема председателя СНТ «Чайка», начальник отдела Росреестра Лейтес М.Н. заверил, что в отношении СНТ «Чайка» никакая проверка не проводилась, протокол не составлялся, СНТ «Чайка» к административной ответственности не привлекалось. В 2024 году в отношении СНТ «Чайка» никаких выездов не осуществлялось.

Истец неоднократно указывает, что ТСН «Феникс» является правопреемником СНТ «Аграрник 2000». Согласно договору замены стороны в обязательстве от 16.01.2024 г., заключённого между СНТ «Аграрник 2000» (Передающая сторона) и ТСН «Феникс» («Принимающая сторона») предметом договора являются права и обязанности по Договору аренды земельного участка № 56 от 20.05.2008 г.

Таким образом, истец приобрел лишь сингулярное правопреемство, то есть права и/или обязанности переходят к правопреемнику в отношении конкретного правоотношения (Договору аренды земельного участка № 56 от 20.05.2008 г.) и не распространяется на все права и обязанности (универсальное правопреемство). Приобщенный к исковому заявлению копия Устава ТСН «Феникс» не содержит указание на универсальное правопреемство.

Вместе с тем, требования истца связаны с переводом на себя прав и обязанностей СНТ «Аграрник 2000» (так приобщенное к исковому заявлению Экспертное исследование ни в одном из пунктов вывода не содержит указания на нарушение прав истца).

Истцом заявлены требования прекращения права собственности. Возможность применения данного способа защиты неоднократно являлся предметом толкования Верховным Судом РФ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце четвертом пункта 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть защищено путем признания права или истребования имущества из чужого незаконного владения (право собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право собственности на движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое имущество, ипотека или иное обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного права или обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о признании права или обременения отсутствующими.

Иск об отсутствии права имеет узкую сферу применения и не может заменять собой виндикационный, негаторный или иные иски, поскольку допустим только при невозможности защиты нарушенного права иными средствами.

Таким образом, выбор способа защиты вещного права, квалификация спорного отношения судом и разрешение вещно-правового конфликта зависит от того, в чьем фактическом владении находится спорное имущество.

Поэтому, иск о признании права отсутствующим может быть удовлетворен судом в случае, если истец является владеющим собственником недвижимости, право которого зарегистрировано в ЕГРП.

Таким образом, выбор способа нарушенного права должен соответствовать характеру нарушенного права, способ защиты права, избранный истцом, должен в результате применения восстанавливать это нарушенное право (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 5-КГ18-262).

Какое решение примет суд? Редакция будет следить за ходом этого процесса.

Данную статью мы направляем в прокуратуру Саратовской области. Правда, считается некоторыми представителями общества, что это бесполезная трата времени: придет отписка. Согласимся, но отчасти. Каждый государственный орган (прокуратура, суд, полиция) обязан выполянть свою работу честно, добросовестно и согласно должностным инструкциям. А если так не происходит, то это нарушение ЗАКОНА.

Редакция вместе с руководством СНТ "Чайка" и его дачниками будет добиваться справедливого решения суда.

На фото момент, как Антонов и его подельники ломают ворота- срезают сваркой и болгаркой