В клинике "Семейная" женщине поставили ошибочный диагноз

В Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве Московской области поступила жалоба от А.Р. Абдрашитовой:



"В результате постановки неверного диагноза в ООО «ССМЦ» (Клиника «Семейная») по адресу: г. Москва, ул. Брянская, д. 3 (ИНН: 7716552848, ОГРН: 1067746774270), мне был причинен имущественный и моральный, а также материальный вред при следующих обстоятельствах. На отдыхе 07.04.2024 я обнаружила уплотнение в груди, и записалась на прием к маммологу Петровой Е.М. в клинику «Семейная». 15.04.2024 на первичном приеме у Петровой Е.М. мне сделали биопсию правой молочной железы и УЗИ обеих молочных желез, поставив предварительный диагноз «фиброаденома правой молочной железы». В соответствие с протоколом прижизненного патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала от 22.04.2024, произведенного в международной лаборатории «Лаборатуар Дэжэни», находящейся по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 14, было дано заключение «морфологическая картина фиброзной мастопатии». Исследование выполнил врач - патологоанатом Ливента Н.С. 05.06.2024 на приеме в клинике «Семейная» у маммолога Мурашова И.В., после осмотра и изучения документов, им было рекомендовано удаление узлового образования правой и левой молочных желез, и повторная консультация маммолога через шесть месяцев. Для проведения операции я обратилась в Республиканский клинический онкологический диспансер в г. Казани. 10.09.2024, в соответствие с поставленным диагнозом, мне сделали операцию по удалению опухоли в правой молочной железы, и провели послеоперационное гистологическое исследование, в результате которого мне поставили диагноз КОД по МКБ - 08500/3 инвазивный рак молочной железы. Таким образом, в клинике «Семейная» мне был поставлен неправильный диагноз. После того, как в г. Казани мне сообщили о том, что у меня онкология, я испытала сильный стресс и значительное ухудшение морального и физического состояния. Тем не менее, я нашла в себе силы и 29.10.2024 обратилась на прием в ФГБУ НМиЦ АГП им. В.И. Кулакова в г. Москве к маммологу - онкологу Колядиной И.В. с материалами и блок - стеклами из Казани и из клиники «Семейная», которые я забрала ранее. По ним сделан экспресс - анализ, на основании которого выдано паталогоанатомическое заключение - инвозивный рак молочной железы неспецифического типа, и принято решение по удалению молочных желез... Таким образом, в клинике "Семейная" мне был поставлен неправильный диагноз"