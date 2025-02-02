Опровержение



Решение Октябрьского районного суда г.Саратова от 17 декабря 2024 года под председательством судьи Корчугановой К.В.:



"Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной налоговой службы России по Саратовской области к Михайлову Сергею Юрьевичу, газете «Саратовский репортер»о защите деловой репутации, установил:

Истец обратился в суд с иском к Михайлову Сергею Юрьевичу, газете «Саратовский репортер» о защите деловой репутации. В обосновании требований указано, что 21 июня 2024 г. на сайте газеты «Саратовский репортер» (ООО «Система») допущена публикация недостоверных сведений, которые наносят непоправимый ущерб деловой репутации налоговой службы Саратовской области, ее должностным лицам и могут причинить убытки государственному органу. На сайте газеты «Саратовский репортер», ООО «Система» 21 июня 2024 г. на сайтах «https://rsar.ru/index.php/home/624-na-kogo-rabotaet-rukovoditel-ufns» и «https://rsar.ru/index.php/home/623-glavnyj-kuklovod-krasnovoj» опубликованы две статьи под заголовком «На кого работает руководитель УФНС Краснова» и «Главный кукловод Красновой», главный редактор газеты С.Ю. Михайлов.

В данных статьях размещены не соответствующие действительности сведения, подрывающие авторитет федерального органа исполнительной власти, руководителя Управления, осуществляющего контроль за соблюдением законодательств о налогах и сборах, порочащие его деловую репутацию.

В статье под заголовком «Главный кукловод Красновой», опубликованы ложные сведения следующего содержания: «после назначения Красновой в феврале 2020 г. на должность руководителя УФНС, Галкина стала абсолютно реальным теневым руководителем УФНС…Сейчас ее перевели на работу в Пензу. Но полагаем, стиль и методы ее работы сохранились: так что, трепещите бизнесмены Пензенской области! (речь идет о Галкиной Л.О.)…интриги подковерные дела дуэта Галкина-Краснова, делались только с одной единственной целью – ошкурить саратовский бизнес по максимуму, чтобы не осталось живого места. То есть, ушлая дама Галкина, используя административный ресурс Красновой выстроила весь саратовский бизнес по струнке, и выдавливала из него миллионы и миллионы, и все это преподносилось и преподносится после ухода Галкиной в Пензу, как возвращение налогов в государственную казну!... если называть это своими словами, то в Уголовном кодексе есть много статей, под которые могут подпадать действия Красновой и Галкиной: от злоупотребления служебным положением, до государственной измены и диверсии. Своими «беспристрастными» налоговыми

наездами Краснова и Галкина уничтожали и уничтожают (уже без Галкиной) экономику Саратовской области, весь бизнес региона…».

В статье под заголовком

«На кого работает руководитель УФНС Краснова» ложные опубликованы сведения следующего содержания: «… Данилу Егорову известно, что руководитель УФНС по Саратовской области Краснова работает явно, на интересы врага? Иначе чем объяснить антигосударственные действия руководителя УФНС Красновой по целенаправленному разрушению и уничтожению крупного бизнеса в Саратовской области? …с появлением Красновой на должности руководителя УФНС по Саратовской области в ноябре 2020 г., это ведомство начали сотрясать коррупционные скандалы, и именно после появления Красновой начали «кошмарить» бизнес в Саратовской области…».

Опубликованные на сайте газеты «Саратовскийрепортер» статьи под заголовком «На кого работает руководитель УФНС Краснова» и «Главный кукловод Красновой», главный редактор газеты С.Ю. Михайлов, содержат заведомо ложную, порочащую честь и достоинство информацию".