НАЛОГИ ПЛАТЯТ ТОЛЬКО ДУРАКИ?

Видимо по такому сценарию и отправилась в банкротство своей фирмы ООО «Техноцентр» (банкротное дело №А57-26250/2022) многогранная в своей предпринимательской деятельности (кому интересно, может посмотреть в интернете) известная саратовская бизнес-леди Светлана Бабкина. Долгие годы она осуществляла разметку дорожного покрытия, но к 2022году «доразмечалась», так как некая московская организация предъявила Бабкиной претензии и подала на банкротство ее фирмы.

Ну бывает, что-то пошло не так. Иногда, правда, подобный «финт ушами» проделывают многие недобросовестные предприниматели. Подставляют в банкротство «свою» фирму как кредитора и , с учетом чудовищно мутного арбитражного судопроизводства, дело, как говорится, в «шляпе» и «концы в воду». Все свободны, война закончилась, долги прощаем!

Не беремся оценивать данный случай. Вдруг действительно у Бабкиной засохла краска или пролилась при доставке по бескрайним просторам саратовской области, или что-то еще. И все бы быстренько закончилось, но в реестр кредиторов заявилась налоговая с суммой требований аж на 42 миллиона твердых российских рублей. К счастью Бабкина по совместительству юрист. Она: « Я то здесь при чем? Я всего лишь учредитель, а что там навертело ООО, меня не касается. У меня уставной капитал – стол, стул и банка краски. Можете забрать и больше меня не трогайте!» Увы, в России подобная картина до последнего времени была более, чем распространена. Но, есть нюанс. Директором этой организации, вы удивитесь, была та же Бабкина С.М. Следовательно, она была прекрасно осведомлена о том, что «навертело» ее ООО. И вот теперь первый вопрос: налоговая ведь не с потолка взяла эти цифры, куда деньги делись? Бюджетные, если что. А деньги с большой долей вероятности осели на счетах «обнальных» контор, на так называемых «криминальных площадках» по сокрытию НДС. Таких площадок, кстати, в Саратове по пальцам пересчитать, и, вероятно, налоговая и полиция должны быть осведомлены об их существовании.

Дальше, видимо, Бабкина следует принципу мух (налоги и долги) и котлет ( личные деньги и имущество) отдельно. Отсюда возникает второй вопрос: почему правоохранительные органы не возбуждают уголовное дело по ст.199 (Неуплата налогов в особо крупных размерах) с последующим расследованием связей Бабкиной с «обнальщиками», например? Или 42 миллиона для государства копейки, переживет как-нибудь? И почему налоговая не инициирует до сих пор субсидиарную ответственность Бабкиной в обеих ипостасях (директор и учредитель)? Не могут, не хотят или как-то иначе? Если все так, то действительно - налоги платят только дураки!

И еще. Разметчица Бабкина вместе со своей подругой и директором фирмы «Паритет» , где (вот неожиданность!) Бабкина является учредителем, Ольгой Бородиной засветилась в банкротстве (дело №А57-26046-2022) одиозного конкурсного управляющего и, по совместительству, преступника-рецидивиста Александра Маевского, отбывающего в настоящее время 3-х летний срок за мошенничество в особо крупных размерах. Суть следующая: Бабкина представила в арбитраж долговую расписку от Маевского на сумму 10 млн.рублей , оформленную в 2017 году. Почему-то данный документ она не предъявила в банкротство своей фирмы, дабы уменьшить, к примеру, долг перед государством. Значит, деньги, кстати, без залога и без процентов, раздавать возможность была, а налоги платить не было? Более того, данный экономически невыгодный для Бабкиной займ доброй женщиной был еще и пролонгирован, ну отдаст когда-нибудь, наверное. И вся эта операция по спонсированию Маевского выглядит довольно странно, на наш взгляд, допускаем, что ошибаемся. Аттракцион невиданной щедрости с учетом пролонгации вообще удивляет. По непроверенным данным официальных существенных доходов у Бабкиной на этот момент не наблюдалось, но таки изыскала и отдала «в вечность» с учетом личности Маевского.

На этом странности не заканчиваются. Подруга Бородина представляет в этом деле интересы вовсе не Бабкиной, а Маевского! Может зря думать, что финансовая состоятельность Бабкиной сомнительна, ее ведь «проверял» конкурсный управляющий Максим Орлянский. И уж совсем неудивительно, что банкротством фирмы Бабкиной занимается, как вы думаете, кто? Ну конечно, Орлянский! Как-то очень тесно переплелись эти граждане, вряд ли это случайность. Может они придумали банкротство Маевского? Ничего утверждать не беремся, всякое бывает.

Редакция обязательно направит официальные запросы в УФНС, ГУВД и Арбитражный суд с просьбой прояснить обстоятельства, изложенные в данной статье.