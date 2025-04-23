Когда в России будет запрещено сухое молоко?

China Daily сообщил, что Китай запретил производство восстановленного молока. В этой стране введен запрет на реализацию восстановленного молока, которое производится путем смешивания сухого молока с водой

Почему наше государство не принимает такое решение? Ведь речь идет о здоровье людей нашей страны. Подобное решение защитило бы интересы не только потребителей, но и поддержало бы молочную отрасль. При производстве стерилизованного молока, если запретить молоко сухое, может использоваться только сырое молоко. А значит, такой продукт будет соответствовать более высоким стандартам качества.

Именно такое правило теперь предусмотрено новыми национальными стандартами безопасности пищевых продуктов, которые вступят в КНР в силу 19 сентября 2025 года. Всего в Китае обновлено 50 новых стандартов и девять поправок, они также направлены на повышение безопасности пищевых продуктов в этой стране.

Отметим, что сухое молоко не рекомендуется применять в производстве молочной продукции не только в Китае, но и в странах Европейского союза, Японии и в других странах — крупных потребителях молочной продукции. Вред сухого молока признан на уровне международных организаций — Всемирной организации здравоохранения, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Восстановленное молоко это, по сути, уже не молоко, а просто, по заявлению эксперта из Китайской академии сельскохозяйственных наук, «смесь молочного порошка с водой. Данный продукт даже на вкус имеет значительное отличие от цельного молока, не говоря уже о сниженной питательной ценности».

Риски использования сухого молока

В чем особенность технологии производства сухого молока? Здесь лактоза и белки молока вступают при термической обработке в реакцию сахароаминной конденсации (реакция Майяра), которая может приводить к образованию токсичных соединений, например канцерогена акриламида. Эти же продукты конденсации могут привести к осложнениям у больных диабетом. Реакция Майяра ведет к сокращению количества незаменимых аминокислот, в частности лизина, а также витаминов и инактивации ферментов, что снижает пищевую ценность, поясняют эксперты ВГНКИ. По их данным, сухое молоко — второй по частоте фальсификации продукт в мире после оливкового масла. Есть и опасные для здоровья способы фальсификации молока, в частности путем добавления мочевины, формалина, детергентов, сульфата аммония, борной кислоты, каустической соды, бензойной кислоты, салициловой кислоты, перекиси водорода, сахара и меламина.

Как в России маркируется сухое молоко?

В России не запрещено использовать сухое молоко для производства восстановленного молока. Но производитель молочной продукции из сухих или концентрированных компонентов обязан указать на упаковке вид основного сырья, например «восстановленное молоко из сухого молока», «восстановленное молоко из концентрированного молока», «восстановленное молоко из сухого и сгущенного молока».

Что такое сухое молоко? Из 11 литров, так скажем, базисной жирности получается 1 килограмм сухого молока. То есть отделяется масло, остаток сушится и получается сухое обезжиренное молоко. Весь вред сухого молока заключается в том, что на наш рынок поступает субсидированное сухое молоко. Много такого молока раньше поступало через Беларуссию ( видимо и сейчас) и в основном его выгружали в Поволжье. А в Поволжье производится до 40 процентов молока страны и производство молока в этом регионе , всегда имело самую низкую себестоимость в стране и было всегда конкурентоспособным. Но поставки сухого молока с Поволжье, по сути, подрывают продовольственную безопасность нашей страны.

Поэтому, проблема использования сухого молока при производстве молочных продуктов, это еще и стратегически важная экономическая проблема.

До сих пор на эту проблему серьезно не обратили внимания. А это вопрос здоровья нации и вопрос экономической и продовольственной безопасности.

В Китае, как и во многих других странах мира это уже давно поняли и приняли запрет на использование сухого молока.

Когда правительство нашей страны займется данной проблемой и примет решение о запрете сухого молока? Запрос по данной проблеме, наша редакция направляет Председателю Государственной думы и Президенту Российской Федерации.