Оксана Ромакина просит Александра Бастрыкина вернуть ей ребенка

Бывшие родственники похитили у матери ребенка, и она не знает где он, и что с ним. К председателю Следственного комитета РФ Александру Ивановичу обращается мама 6-летнего ребенка. Она просит спасти его и опасается за его здоровье и жизнь:

"Обращаюсь к Вам с просьбой. Пожалуйста, помогите. Я оказалась в чудовищной, страшной ситуации и стала жертвой незаконного привлечения к уголовной ответственности по вине моих бывших родственников. А именно, бывшей свекрови, свекра и бывшего мужа, который подал на меня заявление в полицию о совершении якобы мною преступления. Он обвинил меня в действиях сексуального характера в отношении нашего 6-ти летнего сына. Целью этому всему послужило маниакальное желание бывшей свекрови отобрать моего сына к себе на постоянное место жительства, избавившись от меня, а также желание бывшего мужа не делить со мной имущество на сумму более 10 миллионов. К тому же, несколькими часами ранее до подачи им заявления на меня, мною было подано заявление на его отца и мать о незаконном удержании моего сына и угрозе мне убийством. В этот же день в следственном комитете города Энгельса мне было предъявлено обвинение о действиях сексуального характера в отношении моего собственного сына.

Это абсурдное обвинение я отрицала и просила правоохранительные органы во всем разобраться, но без всяких выяснений обстоятельств и предварительных экспертиз, которые я просила на первом допросе, меня посадили за решетку. Через два дня мне была избрана мера пресечения «Под стражей». На протяжение 9 месяцев, мною и моими адвокатами было заявлено множество ходатайств на проведение экспертиз, очных ставок, полиграфов, которые нам упорно отклоняли. Также было подано многочисленное количество жалоб в различные инстанции, в том числе о незаконном привлечении меня к уголовной ответственности, которые остались без ответа. Несмотря на то, что все результаты экспертиз были в мою пользу, дело не закрывали и меру пресечения не меняли. Представители следствия, при отсутствии адвокатов, незаконно проводили со мной беседу, во время которой оказывали на меня психологическое давление, явно имея личную заинтересованность. После чего мною и адвокатами были поданы ходатайства на отвод следователя и его руководителя. И вот, наконец-то, спустя девять месяцев, наши жалобы дали результат и дело передали в следственный комитет следственного управления Саратовской области. Мне была изменена мера пресечения и меня отпустили из-под стражи. Но статус обвиняемой с меня не сняли. Я надеюсь, что сейчас ход расследования будет независимым и объективным. Но в данный момент, меня очень сильно тревожит, что мои бывшие родственники, узнав, что дело передали в другой следственный орган, а меня выпустили из-под стражи, похитили моего ребёнка и скрылись от органов опеки и следствия в неизвестном направлении, избегая участия в следственных действиях, в которых должен участвовать мой сын и они сами. Мне пришлось подавать в розыск о пропаже ребёнка.

Сейчас эти люди, прикрываясь моим сыном, пытаются ввести в заблуждение следственные органы и средства массовой информации. Моя бывшая свекровь преподаватель Саратовского государственного университета с 30-ти летним стажем, пользуясь своими педагогическими навыками, применяя психологическое воздействие и своё влияние над моим сыном, обманным образом настраивает моего ребёнка против меня, побуждает говорить неправду с целью осуществить свой преступный замысел и наглым образом обмануть следственные органы. Также, мне известно, что бывшие родственники имеют влиятельные связи, поэтому не удивляет тот факт, что за решетку меня посадили в день задержания, без каких либо экспертиз, только со слов моего 6-ти летнего сына, страдающего психическим расстройством согласно проведённой экспертизе, которого они предварительно подготовили. Прибегая к помощи своих покровителей эти люди будут делать всё возможное, чтобы посадить меня и отобрать сына. Сейчас они пытаются уйти от следственных действий, прячут ребёнка, боясь, что он расскажет правду и наглым образом обвиняют следственные органы в том, что меня выпустили из-под стражи. Сейчас моему сыну травмируют психику, препятствуют нормальному развитию.

Ребёнок не ходит на подготовку к школе, в кружки, не общается со сверстниками и сидит практически взаперти, не говоря уже о том, что его просто лишили родной матери. Мой сын сейчас находится фактически в заложниках у преступников. Эти люди очень опасны. Я знаю, что они не остановятся ни перед чем, чтобы осуществить свой план и посадить меня за решетку, забрав к себе моего сына. Я очень боюсь, так как у этих людей есть влиятельные связи и покровители. По этой причине, я прошу вас помочь мне донести мое видео обращение до председателя СК РФ Бастрыкина Александра Ивановича как можно быстрее, чтобы не дать бывшим родственникам шансов обмануть следственные органы и уйти от уголовной ответственности за заведомо ложный донос с привлечением малолетнего ребёнка.

Я не знаю, где мой сын и что с ним сейчас. Мне очень страшно. Зная свою свекровь, я очень переживаю за здоровье своего ребёнка и даже за его жизнь.

P.S.И еще прошу обратить внимание! Со слов бабушки и отца, ребенок неоднократно, под камеру, говорил якобы о противоправных действиях в отношении него, но на протяжении полугода папа, бабушка и дед не обращались ни в медицинское учреждение с проверкой, ни в полицию, и вообще молчали! Мальчика так же привозили ко мне и я его так же забирала. О том, что мой ребенок что то рассказывает моему бывшему мужу и его родителям, мне никто из них не говорил. И удивительно, почему же ребенок все рассказывает только бабушке и дедушке со стороны отца и ему самому? А бабушке со стороны мамы и воспитателям в детском саду, своим друзьям , преподавателям в различных кружках, ребенок,на протяжении полугода,почему -то ничего не говорит! Заявление же они подали на меня только после того, как я подала заявление на них о незаконном удержании ими моего сына, а также же угрозе мне убийством, что произошло на глазах моего ребенка. Кстати, мной и моими адвокатами были поданы заявления, о том чтобы провели по этому факту проверку. Но заявления остались без ответа!