В Саратове предпринимателя лишают бизнеса

В Арбитражном суде Саратовской области 10 июня будет рассматриваться Апелляционная жалоба на решение арбитражного суда индивидуального предпринимателя Бориса Гарегиновича Арутюняна.

Участники дела: Федеральное казенное учреждение «Нижне-Волжское Управление Федеральных Автомобильных дорог Федерального Агентства» ( далее по тексту- Управление) и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области и его аппарат.

Суть дела в двух словах. Возле села Сторожевка, что на выезде из Саратова, у дороги стоит кафе «МАГ». Работает тут уже более 20 лет. Предприниматель Арутюнян его построил для обслуживания проезжающих мимом по дороге автомобилей. И людям проезжающим по трассе хорошо, и хозяину, и властям, налоги идут!

Но сегодня ситуация складывается таким чудовищным образом, что кафе должно прекратить свою работу,бизнес хотят помножить на ноль, потому как подъезд к кафе теперь запрещается. Почему? Да потому что рядом трасса и так решило единолично Нижне-Волжское Управление Федеральных Автомобильных дорог Федерального Агентства» и пошло на принцип- никакого съезда к кафе. Как, кстати никакого поворота к кладбищу. Теперь, чтобы туда проехать, надо сначала ехать в Сторожовку а потом опять возвратиться обратно и только тогда, с правой полосы на кладбище! Ума поставить светофор никак не хватило! А предпринимателю Арутюняну дорожники приезжали не один раз по важному делу: копать на съезде к кафе траншею- чтобы автомобили не могли подъехать к кафе «МАГ». Дикость! И это вместо того чтобы поддержать, помочь предпринимателю. Вопрос к местному главе Сторожовки: вы что сделали чтобы помочь предпринимателю, ведь он на вашей земле и вам платит налоги. В суде Арутюнян он пытается доказать, что правда и логика на его стороне, что он добропорядочный и законопослушный бизнесмен, что на самом деле так и есть.

Редакция газеты на стороне предпринимателя и на стороне здравого смысла. Именно поэтому мы обращаем внимание заинтересованного читателя на все нюансы дела с юридической точки зрения.

В производстве Арбитражного суда Саратовской области находилось дело № А57-17230/2024 по заявлению ИП Арутюняна Бориса Гарегиновича о признании незаконными действия Федерального казенного учреждения, выразившиеся в письме от 10.06.2024г. №1791 по отказу в согласовании технических условий по содержанию примыкания (съезда, подъезда) объекта дорожного сервиса кафе-гостиницы «МАГ».

Истец просил в суде: обязать Управление согласовать технические условия на существующее примыкание объекта дорожного сервиса кафе-гостиницы «МАГ». Но решением от 30 марта 2025 года по делу № А57-17230/2024 Арбитражный суд Саратовской области отказал индивидуальному предпринимателю Арутюняну Б.Г. в удовлетворении заявленных требований.

Основные мотивы, по которым суд отказал в удовлетворении требований заявителя заключается в следующем:

-между заявителем и уполномоченным государственным госорганом отсутствует договор присоединения объектов дорожного сервиса заявителя к автодороге, как следствие заявитель не может использовать примыкание к автодороге;

-примыкание объектов дородного сервиса заявителя к автодороге не может существовать (использоваться заявителем) поскольку создает угрозу безопасности дорожного движения

-заявитель не доказал, что принадлежащие ему объекты дорожного сервиса нельзя использовать без примыкания к автодороге (не доказал что нельзя осуществить подъезд к объекту дорожного сервиса через населенный пункт: Сторожевка);

-заявитель не доказал, что принадлежащие ему объекты дорожного сервиса являются объектами дорожного сервиса;

-заявитель согласовал примыкание с ГИБДД, но не согласовал с владельцем дороги;

Предприниматель Арутюнян считает данные доводы суда необоснованными и незаконными, а также противоречащими материалам дела. И вот его доводы.

Заинтересованное лицо при рассмотрении дела пояснило, что заявление Арутюняна Б.Г. было рассмотрено в соответствии с Порядком присоединения объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское», утвержденным приказом ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» от 15 июня 2020 года № 58 (далее – Порядок присоединения объектов дорожного сервиса).

Хочется отметить, что указанный порядок применяется исключительно при рассмотрении вопросов связанных:

- со строительством, реконструкцией в границах полос отвода и придорожных полос автомобильной дороги объектов дорожного сервиса;

- со строительством, реконструкцией примыканий к объектам дорожного сервиса (в случае размещения объекта за пределами полос отвода и придорожных полос).

Поскольку в заявлении Арутюняна Б.Г. речь шла не о строительстве и реконструкции, а о существующем примыкании к объектам дорожного сервиса, то к данным правоотношениям не должен был применяться Порядок присоединения объектов дорожного сервиса и указанный ГОСТ.

Устройство съезда транспортных средств с автомобильной дороги на территорию кафе и выезда на автомобильную дорогу были выполнены в соответствии техническими условиями Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог№ ТО-09 от 13 сентября 2001 года и рабочим проектом, разработанным Саратовским филиалом ОАО ГипродорНИИ в 2002 году. Хочется отметить, что указанный рабочий проект был согласован с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД Саратовской области, которое в заключении № 23К указало, что рабочий проект отвечает условиям безопасности дорожного движения.

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД по Саратовской области в своем ответе от 14 августа 2008 года № 7/6-4417 указало, что подходы к объекту сервиса были выполнены в соответствии с полученными техническими условиями и рабочим проектом .

Комитет по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области в технических условиях от 11 декабря 2003 года № ТО-30 указал, что подъезд к автостоянке организовать с существующего съезда. Дополнительных съездов не устраивать. Таким образом, была подтверждена легитимность существующего съезда к кафе.

Указанные обстоятельства установлены представленным в суд доказательствами .

По поводу отсутствия у заявителя договора присоединения объектов дорожного сервиса заявителя к автодороге

Действующее законодательство не предусматривает после получения заявителем всех необходимых разрешений и согласований от государственных уполномоченных органов в период строительства и ввода в действие объектов дорожного сервиса и после 22 лет эксплуатации данных объектов, вновь обращаться в уполномоченный государственный за получением разрешения на строительство уже построенных и введенных в эксплуатацию объектов дорожного сервиса и примыкания к ним и в рамках нового существующего порядка введенного в действие в 2011 г. заключать договора присоединения Судом первой инстанции установлено, что объекты дорожного сервиса заявителя построены и введены в эксплуатацию в 2002-2003 году, до вступления в силу ЗаконаN 257-ФЗ; технические условия выдавал правопредщественник уполномоченного государственного органа (Комитет по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог при Правительстве Саратовкой области,) доказательства нарушения заявителем требований законодательства, действовавших в период строительства объектов дорожного сервиса и примыкания к ним и ввода их в эксплуатацию, не представлены; объекты, функционируют более 20 лет, имеют фактическое примыкание к автомобильной дороге. Объекты дорожного сервиса заявителя не являются вновь возводимыми объектами.

При таких обстоятельствах суд первой инстанций неправомерно пришел к выводу о доказанности государственным уполномоченным органом наличия у заявителя предусмотренной законом обязанности иметь (заключить) договор присоединения с уполномоченным государственным органом и как следствие, несогласование по мнению суда, с уполномоченным органом строительства примыкания.

Позиция заявителя подтверждается судебной практикой: Постановление арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.08.2022 г. № Ф07-8027/22 по делу № А52-5066/2021, решение Арбитражного суда Забайкальского края от 11.08.2023 г. по делу № А 78-14412/2022.

Объекты дорожного сервиса (кафе МАГ и автостоянка), принадлежащие заявителю, расположены рядом с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения 1Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» на км.305-310 справа. Размещение вышеуказанных объектов дорожного сервиса и примыкания к ним было произведено в 2002-2003 г. в соответствии со всеми необходимыми в тот период согласованиями и разрешениями, предусмотренными действующим в тот период законодательством

В указанный период отношения в области использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования регулировались Указом Президента РФ от 27.06.1998 года № 727 «О придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования» и Правилами установления и использования придорожных полос федеральных дорог общего пользования», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.1998 года № 1420.

Действующее в тот период законодательство не возлагало на заявителя обязанность заключать договор присоединения к автодороге с владельцем дороги.

При таких обстоятельствах вывод суда о том, что заявитель не согласовал присоединение принадлежащих ему объектов дорожного сервиса с уполномоченным государственным органом через договор присоединения, противоречит материалам дела и действующему в период строительства и ввода в эксплуатацию объектов дорожного сервиса, законодательству.

Кроме того, в период последующей эксплуатации объекта дорожного сервиса кафе «МАГ» (в том числе и примыкания данного объекта к автодороге) уполномоченные за безопасность дорожного движения госорганы подтверждали факт законности примыкания кафе «МАГ» к автомобильной дороге.

При установлении границ земельного участка представленного Арутюняну Б.Г. под автостоянку граница земельного участка была согласованна с ГУ «Большая Волга», что подтверждается актом согласования границ. Из предписания ГУ «Большая Волга» следует, что Арутюняну Б.Г. необходимо заключить договор на зимнее оформление к федеральной автодороге с эксплуатирующей организацией ОАО «Трасса», в исполнение данного предписания Арутюнян Б,Г, заключил договор с данной организацией.

Как указано выше, действующие в период строительства и ввода в эксплуатацию объектов дорожного сервиса заявителя вышеуказанные нормативные акты не предусматривали обязанность заявителя заключать договора присоединения объектов заявителя к автомобильной дороги.

Само по себе отсутствие у заявителя договора присоединения при наличие у последнего всех необходимых разрешений и согласований на строительство объектов дорожного сервиса и примыкания к ним полученных от уполномоченных органов в соответствии с действующим в тот период законодательством , не является доказательством незаконности построенного заявителем примыкания к объектам дорожного сервиса .

По поводу довода суда о том, что сам факт наличия примыкания к принадлежащим заявителю объектам дорожного сервиса создает угрозу безопасности дорожного движения (нарушение раздела 4.5 ГОСТа Р 58653-2019 в части нормативно установленных геометрических расстояний между ближайшими примыканиями к автодороге)

Вывод суда о том, что примыкание к объектам дорожного сервиса заявителя создает угрозу безопасности дорожного движения, поскольку расстояние между примыканием заявителя и ближайшим примыканием не соответствует нормативным расстояниям, установленным ГОСТом Р 58653-2019, является ошибочным, поскольку суд применил к правоотношениям сторон, действующим в момент строительства и ввода в эксплуатацию объектов дорожного сервиса, законодательство, действующее в настоящее время.

Кроме того, поскольку объекты дорожного сервиса заявителя находятся на земле населенного пункта, то примыкания к ним должны проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89 однако обжалуемый отказ не содержит ссылок на нарушение заявителем требований данного документа.

Суд в своем решении указывает, что уполномоченный государственный орган отказал в присоединении объектов дорожного сервиса кафе, гостиничного комплекса «МАГ», и автостоянки сославшись на то, что организация съезда не будет соответствовать нормативной документации , а именно раз.4.5 ГОСТа (в части нормативного расстояния между съездами).

Мотивируя свое решение, суд соглашается с данным доводом уполномоченным государственным органом.

Однако суд не учитывает что данный ГОСТ не подлежит применению в нашем случае, поскольку ГОСТ Р 58653-2019 введен в действие 1 марта 2020 года. и на момент строительства объектов дорожного сервиса заявителя и примыкания к ним он не действовал.

Только после того, как заявитель получил все необходимые согласования и разрешения на присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге от уполномоченных органов, заявитель, полагаясь на данные разрешения и согласованияприступил к строительству объектов дорожного сервиса и примыкания к ним и после их постройки и введения в эксплуатацию более 20 лет без каких-либо замечаний со стороны уполномоченного госоргана эксплуатирует объекты дорожного сервиса и примыкание от автодороге к ним .

Причем все необходимые согласования и разрешения на организацию присоединения к автодороге заявитель получил в ситуации, когда расстояние между ближайшими примыканиями в тот период также было меньше 600 метров.

Получается какая то непонятная ситуация: заявитель при начале строительства объектов дорожного сервиса получает все необходимые разрешения и согласования в том числе на строительство и организацию примыкания к данным объектам от уполномоченных на тот момент государственных органов (в том числе от владельца дороги), полагаясь на данные разрешения и согласования строит объекты дорожного сервиса и примыкание к ним, более 20 лет эксплуатирует данные объекты и примыкание к ним, а потом появляется новый владелец дороги и несмотря на позицию своего предшественника, заявляет что строительство объектов дорожного сервиса и примыкания к ним не согласовано с ним, а примыкание нарушает требования ГОСТа который в момент строительства и ввода в эксплуатацию объектов дорожного сервиса не действовал.

При таких обстоятельствах в настоящее время сама постановка вопроса уполномоченного государственного органа о незаконности примыкания объектов дорожного сервиса заявителя, по основаниям указанным выше (после того как заявитель полагаясь на все разрешения государственных органов построил объекты дорожного сервиса и примыкание к ним и более 20 лет эксплуатировал данные объекты без каких –либо замечаний со стороны уполномоченного госоргана) ведет к нарушению основных начал гражданского законодательства.

По поводу довода суда о том, что заявитель не доказал, что принадлежащие ему объекты дорожного сервиса нельзя использовать без примыкания к автодороге (не доказал что нельзя осуществить подъезд к объекту дорожного сервиса чрез населенный пункт:).

Заявитель построил и ввел в эксплуатацию объекты дорожного сервиса кафе, гостиничный комплекс и автостоянку, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования и более 20 лет занимался этим делом без каких-либо претензий от уполномоченных органов.

Сутью данного бизнеса является неразрывная связь объектов дорожного сервиса с автодорогой, есть такая связь (присоединение) -есть бизнес, нет такой связи- нет бизнеса.

Если бы в начале строительства вышеуказанных объектов дорожного сервиса, при получении всех необходимых разрешений и согласований заявителю было бы отказано в присоединении к автодороге, то заявитель бы и не стал строить данные объекты дорожного сервиса на данном участке трассы, Заявитель построил объекты дорожного сервиса полагаясь исключительно на все необходимые разрешения и согласования полученные от уполномоченных на тот момент гос органов.

Поэтому совершенно непонятен довод суда о том, что заявитель не доказал невозможность подъезда к объектам дорожного сервиса через населенный пункт Сторожевка.

Даже если предположить, что существует возможность подъезда к объектам дорожного сервиса через населенный пункт, что это меняет, ничего. Как указано выше бизнес заявителя может существовать только при наличии присоединения к автодороге.

Кроме того, довод суда о том, что заявитель не доказал, что нельзя осуществить подъезд к объекту дорожного сервиса через населенный пункт не соответствует материалам дела.

В материалах дела находится письмо администрации Сторожевского муниципального образования Татищевского района Саратовской области от 15.07.2024 года № 01-46/355 из которого следует об отсутствии возможности въезда и выезда легкового и крупногабаритного транспорта с автомобильных дорог местного значения в границах с. Сторожевка к гостиничному комплексу «Маг».

По поводу довода суда о том, что заявитель согласовал примыкание с ГИБДД, но не согласовал _с владельцем дороги после введения в действие закона ФЗ-257 от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».

В своем решени суд указывает «Доводы заявителя о согласовании спорного примыкания с ГИБДД не могут быть признаны судом состоятельными по отношению к заявленным требованиям, поскольку согласно ч. 8 ст. 26 ФЗ-257 от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласования в письменной форме владельца автомобильной дорог»

Данный довод суда является необоснованным, противоречащим нормам права. Хочется отметить в указанном нормативном акте речь идет о строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильной дороги. В нашем случае строительства и реконструкции объектов в границах придорожных полос автомобильной дороги не было.

Как указано выше на момент строительства и ввода в эксплуатацию объектов дорожного сервиса и примыкания к ним уполномоченным органом введении которого находилась автодорога и с которым необходимо было согласовывать все необходимые разрешения и согласования, в том числе и на примыкание объектов дорожного сервиса являлся Комитет по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог при Правительстве Саратовкой области, а органом отвечающим за безопасность дорожного движения –МВД РФ –Управление госинспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Саратовской области.

С данными органами заявитель и согласовал вопросы строительства объектов дорожного сервиса и примыкания к ним и не с какими другими госорганами органами в тот момент заявитель ничего не должен был согласовывать.

По поводу довода суда о том что выводы изложенные в акте исследования госоргана о измерении геометрического расстояния между примыканием объектов дорожного сервиса заявителя и ближайшим примыканием, заявителем не оспорены

В своем решении суд указывает, что заявитель не оспорил выводы изложенные в акте исследования госоргана о измерении геометрического расстояния между примыканием объектов дорожного сервиса заявителя и ближайшим примыканием,

Заявитель и не оспаривал расстояние между его примыканием и ближайшим примыканием которое составляет 86 м., заявитель обращал внимание суда на то обстоятельство, что нормативные расстояния установленные разд.4.5 ГОСТа Р 58653-2019 не могут применяться к правоотношениям которые существовали к моменту строительства и ввода в эксплуатацию объектов дорожного сервиса заявителя и примыкания к ним, поскольку в тот момент данный ГОСТ не действовал.

В соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции являются:

1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;

2) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными;

3) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела;

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

На основании изложенного и руководствуясь предприниматель Арутюнян Б.Г. просит Решение арбитражного суда Саратовской области от 30.03.2025 г. по делу А57-17230/2024 отменить, заявление ИП Арутюняна Б.Г. к ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНСТВА» удовлетворить.