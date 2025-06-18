В Саратовской области приставы нарушают законные права граждан

Главный пристав Саратовской области Илья Решетняк и его подчиненные Волжского РОСП злоупотребляют служебным положением

Работа газеты "Саратовский репортер" парализована: с банковской карты главного редактора "Саратовского репортера" необоснованно списаны денежные средства. Мер к возвращению денежных средств Волжский РОСП злостно не принимает. В то время как, через карту Сбер главного редактора газеты долг за проведение лингвистической экспертизы (по гражданскому делу в отношении газеты "Саратовский репортер") в 55 тыс. рублей, был в полном объеме исполнен и погашен. В это же время, с карты Т- Банк главного редактора газеты "Саратовский репортер" были необоснованно списаны так же денежные средства.

Пристав Волжского РОСП Захарова, которая проводила действия по списанию денежных средств и заблокировала все банковские карты Михайлова С.Ю., главного редактора газеты "Саратовский репортер" находится в отпуске.

Все требования главного редактора "Саратовского репортера" о возвращении денежных средств через карту Т -Банк , сегодня в Волжском РОСП игнорируются. Трижды главный редактор газеты "Саратовский репортер" лично обращался в Волжский РОСП, но без результата. Мало того: 18 июня в 16 ч. 30 м. в отношении редактора была проявлена грубость со стороны дежурного пристава и была применена сила со стороны дежурного. Пристав, вместо того, чтобы выслушать доводы уважаемого журналиста Михайлова Сергея Юрьевича, приказала дежурному: "Выведите".

На каком основании так ведут себя подчиненные главного пристава Саратовской области Решетняк? Полагаем, что в действиях как самого главного пристава Саратовской области, так и его подчиненных Волжского РОСП может содержаться состав преступления, предусмотренного статьей 285 Уголовного кодекса Российской Федерации за злоупотребление служебным положением. Почему денежные средства были незаконно списаны и до сих пор не возвращены владельцу банковской карты Михайлову Сергею Юрьевичу, в результате чего, деятельность газеты "Саратовский репортер" остановлена? Почему в Волжском РОСП главному редактору "Саратовского репортера" Михайлову С.Ю. не были даны разъяснения, не были приняты меры к срочному возвращению денежных средств, но вместо этого проявили грубость, моральное давление и физическую силу?

Главный редактор требует немедленно разобраться в этой ненормальной ситуации, поскольку данная проблема касается не лично него, а многих людей, которые сталкиваются с непрофессионализмом и грубым поведением судебных приставов Волжского РОСП. Люди, обращающиеся в Волжский РОСП, имея аналогичные проблемы: долг списывают одновременно со всех банковских карт, которые имеются у должника, а потом люди вынуждены посещать Волжское РОСП и доказывать, что деньги списаны необоснованно, помимо списанного долга с одной банковской карты.

Главный редактор газеты "Саратовский репортер" направил запрос СМИ Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и директору Федеральной службы судебных приставов - главному судебному приставу Российской Федерации Дмитрию Аристову