КЛИНИКА "СЕМЕЙНАЯ" ОТРИЦАЕТ СВОЮ ВРАЧЕБНУЮ ОШИБКУ

«ОТВЕТЧИКОМ В СУДЕ СТАНЕТ КЛИНИКА "СЕМЕЙНАЯ"- 16 января 2025 на сайте газеты «Саратовский репортер» была опубликована статья под таким названием. В публикации сообщалось, что в Дорогомиловский суд поступило заявление от Алины Абдрашитовой. История произошла очень плохая: молодой женщине в ООО «ССМЦ» (Клиника «Семейная», г. Москва, ул. Брянская, д. 3), как она пишет в исковом заявлении, поставили ошибочный диагноз.

Обстоятельства случившегося, как излагается в исковом заявлении таковы: "На отдыхе 7.04.2024 я обнаружила уплотнение в груди, и записалась на прием к маммологу Петровой Е.М. в клинику «Семейная». 15.04.2024 на первичном приеме у Петровой Е.М. мне сделали биопсию правой молочной железы и УЗИ обеих молочных желез, поставив предварительный диагноз «фиброаденома правой молочной железы». В соответствие с протоколом прижизненного патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала от 22.04.2024, произведенного в международной лаборатории «Лаборатуар Дэжэни», находящейся по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 14, было дано заключение «морфологическая картина фиброзной мастопатии». Исследование выполнил врач – патологоанатом Ливента Н.С. 5.06.2024 на приеме в клинике «Семейная» у маммолога Мурашова И.В., после осмотра и изучения документов, им было рекомендовано удаление узлового образования правой и левой молочных желез, и повторная консультация маммолога через шесть месяцев.

Для проведения операции я обратилась в Республиканский клинический онкологический диспансер в г. Казани. 10.09.2024, в соответствие с поставленным диагнозом, мне сделали операцию по удалению опухоли в правой молочной железы, и провели послеоперационное гистологическое исследование, в результате которого мне поставили диагноз КОД по МКБ – 08500/3 инвазивный рак молочной железы. Таким образом, в клинике «Семейная» мне был поставлен неправильный диагноз. После того, как в г. Казани мне сообщили о том, что у меня онкология, я испытала сильный стресс и значительное ухудшение морального и физического состояния. Тем не менее, я нашла в себе силы и 29.10.2024 обратилась на прием в ФГБУ НМиЦ АГП им. В.И. Кулакова в г. Москве к маммологу – онкологу Колядиной И.В. с материалами и блок – стеклами из Казани и из клиники «Семейная», которые я забрала ранее. По ним сделан экспресс - анализ, на основании которого выдано паталогоанатомическое заключение – инвозивный рак молочной железы неспецифического типа, и принято решение по удалению молочных желез правой и левой груди, которая была проведена 18.11.2024. Таким образом, в результате ошибочно поставленного диагноза в ООО «ССМЦ» (Клиника «Семейная») в РКОД г. Казани мне провели операцию по удалению опухоли правой молочной железы, в проведении которой не было необходимости, так как если бы диагноз был поставлен правильно, то требовалось сразу же удалять обе молочные железы, а не опухоль. В результате врачебной ошибки, допущенной в клинике «Семейная», я была подвергнута не вызывающемуся необходимостью оперативному вмешательству, что ухудшило мое состояние здоровья, а также психологическое состояние, и повлекло дополнительные материальные расходы.

Истец требует взыскать с ООО «ССМЦ» (Клиника «Семейная») компенсацию за причинение моральных и физических страданий в размере 6 000 000 рублей, и компенсацию за причинение материального вреда в размере 1 000 000 рублей, а также госпошлину за обращение в суд в размере 73 000 рублей.

Во второй публикации, уже от 16 января этого же года "В клинике "Семейная" женщине поставили ошибочный диагноз», сообщалось о том, что в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве Московской области поступила жалоба от А.Р. Абдрашитовой по тем же обстоятельствам, что были изложены в исковом заявлении. Что сделало руководство клиники «Семейная»? Признали свою ошибку, извинились перед женщиной и возместили ей все убытки? Нет. Клиника «Семейная» подала в суд Возражение на исковое заявление, приведя свои контраргументы, считая, что клиника, как указывается в Возражении на иск, надлежащим образом был проведен первичный прием врача онколога-маммолога, и что назначенные исследования соответствуют требованиям порядков, стандартов оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям. Ответчик в своих Возражениях на иск отмечает, что по результатам гистологического исследования, выполненного в ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» выявлено только подозрение на наличие атипичных клеток ввиду наличия в материале грубых артифициальных изменений. Ответчик считает, что оказал Истцу качественную медицинскую помощь.

Алина Абдрашитова указала в ответе на Возражение ответчика свои аргументы и вновь напомнила суду о причинах компенсации моральною вреда и материальною ущерба. Почему истец считает Возражение ответчика необоснованным?

Вот основные причины и аргументы:

О несоответствии диагноза и последствий

Ответчик утверждает, что проведенные исследования (УЗИ и биопсия) соответствовали стандартам, а расхождения в диагнозах могли возникнуть из-за «непопадания в очаг злокачественного образования». Однако:

⦁ 22.04.2024 лаборатория «Лаборатуар Дэжэни» выдала заключение о фиброзной мастопатии, что привело к неверной тактике лечения.

⦁ 10.09.2024 в Республиканском онкологическом диспансере г. Казани был выявлен инвазивный рак молочной железы (код МКБ-10: С50.9), подтвержденный гистологией.

⦁ 18.11.2024 в ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова диагноз рака был подтвержден, и мне провели радикальную операцию — удаление обеих молочных желез, что было необходимо с самого начала.

Утверждение Ответчика о «маленьком размере очага» опровергается тем, что в течение 5 месяцев (с апреля по сентябрь 2024 года) опухоль прогрессировала из-за отсутствия своевременного лечения. Это прямо свидетельствует о халатности при первичной диагностике

О повторном исследовании в ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова

Ответчик ссылается на протокол №1283 от 29.10.2024, где якобы не выявлено атипичных клеток. Однако, данное исследование проводилось после частичного удаления опухоли в Казани, что могло исказить картину о нарушении стандартов медицинской помощи

Ответчик не учел, что:

- При подозрении на опухоль (категория В1-ЯАЭ8 3) следовало назначить динамическое наблюдение или повторную биопсию, а не ограничиваться одним исследованием.

- Основное заключение материала от 18.11.2024 о раке было сделано на , где диагноз подтвердился.

- Мне не была предложена альтернативная диагностика маммография) для исключения ошибки.3

О причинении вреда

⦁ Материальный вред (1 000 000 руб.): включает затраты на ненужную операцию в Казани, операция ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова (110 000 руб. доплата за имплант), приемы, анализы, лучевую терапию, лекарства и последующее лечение.

⦁ Моральный вред (6 000 000 руб.):

⦁ Присвоение 2 группы инвалидности (справка МСЭ №1951267 от 03.03.2025).

⦁ Физические страдания из-за двух операций и осложнений.

⦁ Психологическая травма, депрессия, утрата трудоспособности.

О недоказанности материального ущерба

Все расходы подтверждены документами (чеки, договоры, выписки), приложенными к иску.

На основании изложенного Алина Абдрашитова просит суд:

Отклонить возражение Ответчика. Взыскать с ООО «ССМЦ №1»:

⦁ 6 000 000 руб. — компенсацию морального вреда;

⦁ 1 000 000 руб. — материальный ущерб.

Какие еще «возражения» на иск придумает клиника? Может быть, руководству клиники пришло самое время вспомнить о христианских заповедях, самая главная из которых, «возлюби ближнего» и заплатить деньги человеку за понесенный моральный и физический вред?