Одиннадцать лет рабства Пашаева

Руководителю СК РФ А.И. Бастрыкину и Председателю Ассоциации правоохранительных органов и спецслужб РФ Саратовское региональное отделение В.П. Серяпину



Я Сабир Гусенович Пашаев 01.08. 1957 года рождения, родом из Дагестанской СССР, Табасаранского района, с. Ничрас. Обращаюсь к Валерию Петровичу Серяпину, прошу помочь мне: у меня забрали паспорт Азербайджанская семья из с. Малый Мелик, Иса Мамедов и его сыновья Толик и Максим и заставляли 11 лет пасти коров, плохо ко мне относились, унижали, плохо кормили, били. Я однажды пожаловался участковому, не помню как его зовут, которого я увидел случайно, но оказалось, что он их друг и с ними за одно. А так как ранее я уже сидел за фабрикованные дела против меня, я понял, что попытки бежать и жаловаться не к чему хорошему не приведут. Меня снова подставят, посадят или вообще убьют. И я смиренно пас коров все эти годы, моля Аллаха на спасение. Однажды я пожаловался одному случайному человеку в деревне, и после меня в поле нашёл Валерий Петрович. Оправил меня и принял это обращение. И вот вчера они меня забрали к себе, из этого рабства, одели, накормили, расположили в тёплом месте. А сегодня 22 июня 2025 года, в день скорби ВОВ, я пишу это обращение и видео обращение к Александру Ивановичу Бастрыкину. Надеюсь на Вашу помощь, мне нужно восстановить паспорт, и подать документы на оформление пенсии и восстановится как свободный человек в этой жизни. Благодарен Вам всем за Вашу помощь.