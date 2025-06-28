БЕСПРЕДЕЛ ПО-БАЛАКОВСКИ

Многодетная мать из Балаково требует привлечь к уголовной ответственности отца и сына Желтяковых

На этом снимке в белой бейсболке и белой майке - некто В.Д. Желтяков, житель Балаково. Он пытался вытащить молодую женщину из ее же собственной автомашины, как брызгал ей в лицо и глаза баллончиком с перцовым газом. При этом, он не защищался, а нападал! А если бы в его руках оказался пистолет? Что это, если не явное преступление, причем, заранее спланированное Желтяковым В.Д. и его сыном Желтяковым Д.В. ? Они спустили колесо, заблокировали автомобиль Ани Арутюнян спереди и сзади своими машинами, лишив, тем самым, возможности выехать владельцу машины. И все это произошло на днях прямо возле здания ПРАВОСУДИЯ, перед окнами Балаковского районного суда, что зафиксировали, как мы полагаем, видеокамеры. Кто этот гражданин Желтяков- старший и почему он так себя ведет, вполне ли это адекватный гражданин, что среди бела дня нападает на безоружную женщину, мать троих детей, и почему его полицейские не остановили и тут же не надели наручники, не задержали и не отправили в отдел, в обезьянник, где подобным самое место? Говорят, что Желтяков в хороших отношениях с прокурором Балаково Романом Сергеевичем Яценко. Возможно, что и знаком, но мы далеки от мысли, что уважаемый блюститель законности Роман Сергеевич Яценко станет на сторону этого гражданина, создавшего возле здания суда угрозу для жизни и здоровья людей. В социальных сетях, в телеграм канале "Типичный Балаково" опубликовано видео, где зафиксирован факт, как Желтков бросается на женщину и других людей с перцовым баллончиком.

Наша редакция публикует текст объяснения Ани Арутюнян Врио дознавателя ОД МУ МВД России «Балаковское» капитану полиции Г.С. Евстратову. Она также подала 18 июня 2025 года заявление о совершении в отношении нее преступления. В полицию Балаково подано заявление о привлечении к уголовной ответственности о Желтякова В.Д. и Желтякова Д.В

О том, что произошло в тот день, Ани Арутюнян изложила в в своем объяснении в полицию, а на видео видны моменты, как изложено в заявлении, преступленных действий:

«18 июня мною было подано заявление о совершении в отношении меня преступления. Около Балашовского районного суда Желтяков Владимир Дмитриевич и Желтяков Дмитрий Владимирович напали на меня в моей же автомашине. Я решила сесть в свою машину. Но Желтяков Д.В. сел ко мне в автомашину и начал выкручивать руку, стал препятствовать мне стронуться с места, в тоже самое время Желтяков В.Д. с другой стороны держал левой рукой рулевое колесо, пытался вытащить меня из машины, и применил по отношению ко мне оружие (газовый балончик), целью которого было нанести максимальный вред моему здоровью. В этот момент подбежал мой супруг Каджоян Г.В.

Так как Желтяков В.Д. распылял в лицо и глаза газ, я стала задыхаться, мною был получен химический ожог, и я испытала сильное жжение в глазах, на лице и руках. Я испугалась за свою жизнь, так как они заранее заблокировали мою машину спереди и сзади. Все выше мною сказанное могут подтвердить записи с камер видеонаблюдения на здании Балаковского районного суда. Прошу изъять все видеозаписи. Прошу привлечь к уголовной ответственности Желтякова В.Д. и Желтякова Д.В., которые совершили в отношении меня умышленные преступные действия по предварительному сговору группой лиц, причинив мне умышленный вред моему здоровью. Я являюсь многодетной матерью троих несовершеннолетних детей, в связи с чем я не могу должным образом ухаживать за детьми из-за такого самочувствия и стресса, который испытала. Данное преступление было совершено среди бела дня».

Полагаем, что сам Желтяков-старший и его сын должны быть строго наказаны и понести уголовную ответственность. На кадрах видно, что Желтяков ведет себя агрессивно, неадекватно, жестоко по отношению к женщине. Его действия не только перешли грань Закона, но и грань человечности, воспитания, морали. Впрочем, если эти все понятия у Желтяковых?

Полагаем, что Желтяков-старший сегодня предпринимает усилия для того, чтобы этому делу не был дан законных ход, и возможно, уже подключил свои связи в правоохранительных органах. Получится это у него? Какое решение будет принято и когда будет возбуждено уголовное дело в отношении Желтяковых, и вынесено обвинительное заключение?

Наша редакция намерена держать эту ситуацию на контроле, направлен запрос СМИ в Генеральную прокуратуру и МВД РФ России.