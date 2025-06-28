БЕСПРЕДЕЛ ПО-БАЛАКОВСКИ

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 Многодетная мать из Балаково требует привлечь к уголовной ответственности отца и сына Желтяковых

На этом снимке в белой  бейсболке и белой майке - некто В.Д. Желтяков, житель Балаково.  Он пытался  вытащить молодую женщину из  ее же собственной автомашины, как брызгал  ей в лицо и глаза  баллончиком с перцовым газом. При этом,  он не защищался,  а нападал!  А если бы в его руках оказался пистолет?  Что это, если не  явное  преступление,  причем,   заранее  спланированное  Желтяковым  В.Д. и его  сыном Желтяковым Д.В. ?  Они спустили колесо,  заблокировали  автомобиль Ани Арутюнян спереди и сзади  своими машинами,  лишив,  тем самым,    возможности выехать владельцу машины.  И все это произошло на днях прямо  возле здания ПРАВОСУДИЯ, перед окнами Балаковского районного суда, что зафиксировали, как  мы полагаем, видеокамеры.  Кто этот гражданин Желтяков- старший и почему  он так себя  ведет, вполне ли это адекватный гражданин, что среди бела дня  нападает  на безоружную женщину, мать троих детей, и  почему его полицейские не остановили и  тут же не  надели наручники,  не задержали и не отправили в отдел,  в  обезьянник, где подобным самое место?  Говорят, что Желтяков  в хороших отношениях с  прокурором Балаково  Романом  Сергеевичем  Яценко.  Возможно, что и знаком, но мы далеки от мысли,  что уважаемый блюститель законности Роман Сергеевич Яценко  станет на сторону этого гражданина, создавшего возле здания суда угрозу для жизни и здоровья людей. В социальных сетях, в телеграм канале "Типичный Балаково"  опубликовано видео, где зафиксирован факт, как Желтков бросается на женщину и других людей с перцовым баллончиком.

Наша редакция публикует  текст объяснения Ани Арутюнян   Врио дознавателя ОД МУ МВД России «Балаковское» капитану полиции Г.С. Евстратову.  Она также  подала 18 июня 2025 года  заявление о совершении в отношении нее преступления. В полицию Балаково подано заявление  о привлечении к уголовной  ответственности о Желтякова В.Д. и Желтякова Д.В

О  том, что произошло в тот день, Ани Арутюнян изложила в в своем объяснении в полицию, а на видео видны моменты, как изложено в заявлении, преступленных действий:

«18 июня мною было подано заявление о совершении  в отношении меня преступления. Около Балашовского районного суда Желтяков Владимир Дмитриевич и Желтяков Дмитрий Владимирович напали на меня в моей же автомашине. Я решила сесть в свою машину. Но Желтяков Д.В. сел ко мне в автомашину  и начал выкручивать руку, стал препятствовать мне стронуться с места, в тоже самое время Желтяков В.Д. с другой стороны держал левой рукой рулевое колесо, пытался вытащить меня из машины, и   применил по отношению ко мне оружие  (газовый балончик),   целью которого было нанести максимальный вред моему здоровью. В этот момент подбежал мой супруг Каджоян Г.В.

Так как Желтяков В.Д. распылял в лицо и глаза газ, я стала задыхаться, мною был получен химический ожог, и я испытала сильное жжение в глазах, на лице и руках. Я испугалась за свою жизнь, так как они заранее заблокировали мою машину спереди и сзади. Все выше мною сказанное могут подтвердить  записи с камер видеонаблюдения на здании Балаковского районного суда. Прошу изъять все видеозаписи. Прошу привлечь к уголовной  ответственности Желтякова В.Д. и Желтякова Д.В.,  которые совершили в отношении меня умышленные преступные действия по предварительному сговору группой лиц, причинив мне умышленный вред моему здоровью. Я являюсь многодетной матерью троих несовершеннолетних детей,  в связи с чем я не могу должным образом ухаживать за детьми из-за такого самочувствия и стресса, который испытала. Данное преступление было совершено среди бела дня».

Полагаем, что сам Желтяков-старший и его сын должны быть строго наказаны и понести уголовную ответственность. На кадрах видно, что Желтяков ведет себя агрессивно,  неадекватно,  жестоко  по отношению к женщине. Его действия не только перешли грань Закона, но и грань человечности, воспитания, морали. Впрочем,  если  эти все понятия у Желтяковых?

Полагаем, что Желтяков-старший сегодня предпринимает усилия для того,  чтобы этому делу не был дан законных ход, и возможно, уже  подключил свои связи в правоохранительных органах. Получится это у него?  Какое решение будет принято и  когда будет возбуждено уголовное дело в отношении Желтяковых, и вынесено обвинительное заключение?

Наша редакция  намерена держать эту ситуацию на контроле, направлен запрос  СМИ в Генеральную прокуратуру и   МВД  РФ  России.

 

 

 