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"Махинаторов" поддерживает прокуратура и полиция Балаково?

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Желтяковы из Балаково  «охотились за имуществом», а приставы  им  помогли

 

Появилось  публичное свидетельство в СМИ от  жителей  Балаково Желтякова В.Д.  Желтякова Д.В. по факту   нападения возле здания Балаковского районного суда на многодетную мать - Арутюнян А.Ж.

Мы уже писали, что Желтяковы  заблокировали личный автомобиль Арутюнян Ани возле здания  Балаковского районного суда, после чего они  пытались вытащить женщину из автомобиля, а Желтяков В.Д. применил  оружие  в отношении Арутюнян Ани -  разбрызгал жидкость из газового баллончика ей  в глаза,  лицо и на руки, в результате чего она получила ожоги. При этом,  Желтяков Д.В.  сломал две ручки справа на автомобиле.

Дмитрий Желтяков в интервью ИА «Взгляд» 27 июня признал, что они сами самим «охотились» за имуществом Каджоянов,  и что им «удалось обнаружить их Land Rover у здания суда. Мы заблокировали этот автомобиль» и «их машину все же удалось увезти на штрафную стоянку".

Интересные порядки в Балаково у службы приставов: бизнесмены охотятся за имуществом должника, блокируют это имущество прямо возле здания суда,  с применением физической силы выдергивают  владельца этого имущества из его же автомобиля, а балаковские приставы  в этих незаконных действиях оказывают активную помощь. Между тем, «охотиться» озабоченному поиском чужого имущества  Желтякову В.Д., вооруженному газовым баллончиком, не было необходимости. Потому что в тот день 18 июня утром, когда он напал с баллончиком на женщину возле суда, и выдергивал ее из машины,  она сама приезжала на своем  автомобиле к  приставам, и  там ей  никто не задал никаких вопросов  по поводу ее  личного автотранспорта, а  задали вопрос только относительно  строительной  спецтехники.

При этом,  личный транспорт  Land Rover  не является и не может являться  предметом  залога по возникшему спору.   Желтякову В.Д.  не может быть  неизвестно,  что договор, ставший потом предметом разбирательства в суде,  не состоялся,  был безденежным, но было  намеренно  изменено  назначение платежей старых договоров. Желтяков В.Д.  был бизнес партнером, являлся 75 %  дольщиком в ООО «Многопрофильное строительство». Каким в итоге оказался «бизнес - партнером» Желтяков? Развивал предприятие, был  честным и порядочным?  Если бы так и было, то не возник бы спор, конфликт.  «Они украли все документы организации, 1С и потом творили что хотели» - говорит Ани Арутюнян. По мнению Желтякова В.Д. , это не  были умышленные  махинации?  По этому факту было  подано заявление в правоохранительные  органы Балакова, но был получен отказ. Почему? На чье они стороне: Закона, или «махинатора»?

Еще одно утверждение в СМИ,  которое не соответствует действительности:  «По словам дочери Желтякова Елены, за это время Каджояны,  (они занимаются дорожным строительством и фермерством) якобы приобрели дорогие иномарки, построили два дома, в том числе  на муниципальные контракты».  Дочь при этом не сказала:   муниципальные контракты  получила семья Желтяковых! Ани Арутюнян свидетельствует: «Про дома. Это обман,  ничего подобного нет. Желтяков организовал рейдерский захват, остановил деятельность нашей  организации и привел организацию к банкротству».

Полагаем, что если это все  соответствует действительности, то организатор таких действий Желтяков В.Д. должен понести уголовное наказание. Но пока  правоохранительные органы в Балаково бездействуют, Желтяков В.Д. занимается  отъемом чужого имущества группой лиц и с применением оружия,  при поддержке приставов.  В Балакове давно установлены такие  порядки?  Почему прокурор Балаково не реагирует?

На жизнь Каджояна не раз покушались: в феврале 2024 года и  в июле 2024 года. Эти нападения  могли быть спланированы  «бизнес партнером». По фактам нападений были поданы  заявления в правоохранительные органы, но они не рассмотрены. Почему?  Кто и почему  покрывает в Балакове  преступников?

Сегодня газовый баллончик в руках бывшего  «бизнес-партнера» Желтякова В.Д., а завтра чем он будет вооружен? Когда  прокурор Балаково и начальник полиции Балакова примут законные  меры по пресечению преступных действий подобных лиц?