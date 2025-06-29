"Махинаторов" поддерживает прокуратура и полиция Балаково?

Желтяковы из Балаково «охотились за имуществом», а приставы им помогли

Появилось публичное свидетельство в СМИ от жителей Балаково Желтякова В.Д. Желтякова Д.В. по факту нападения возле здания Балаковского районного суда на многодетную мать - Арутюнян А.Ж.

Мы уже писали, что Желтяковы заблокировали личный автомобиль Арутюнян Ани возле здания Балаковского районного суда, после чего они пытались вытащить женщину из автомобиля, а Желтяков В.Д. применил оружие в отношении Арутюнян Ани - разбрызгал жидкость из газового баллончика ей в глаза, лицо и на руки, в результате чего она получила ожоги. При этом, Желтяков Д.В. сломал две ручки справа на автомобиле.

Дмитрий Желтяков в интервью ИА «Взгляд» 27 июня признал, что они сами самим «охотились» за имуществом Каджоянов, и что им «удалось обнаружить их Land Rover у здания суда. Мы заблокировали этот автомобиль» и «их машину все же удалось увезти на штрафную стоянку".

Интересные порядки в Балаково у службы приставов: бизнесмены охотятся за имуществом должника, блокируют это имущество прямо возле здания суда, с применением физической силы выдергивают владельца этого имущества из его же автомобиля, а балаковские приставы в этих незаконных действиях оказывают активную помощь. Между тем, «охотиться» озабоченному поиском чужого имущества Желтякову В.Д., вооруженному газовым баллончиком, не было необходимости. Потому что в тот день 18 июня утром, когда он напал с баллончиком на женщину возле суда, и выдергивал ее из машины, она сама приезжала на своем автомобиле к приставам, и там ей никто не задал никаких вопросов по поводу ее личного автотранспорта, а задали вопрос только относительно строительной спецтехники.

При этом, личный транспорт Land Rover не является и не может являться предметом залога по возникшему спору. Желтякову В.Д. не может быть неизвестно, что договор, ставший потом предметом разбирательства в суде, не состоялся, был безденежным, но было намеренно изменено назначение платежей старых договоров. Желтяков В.Д. был бизнес партнером, являлся 75 % дольщиком в ООО «Многопрофильное строительство». Каким в итоге оказался «бизнес - партнером» Желтяков? Развивал предприятие, был честным и порядочным? Если бы так и было, то не возник бы спор, конфликт. «Они украли все документы организации, 1С и потом творили что хотели» - говорит Ани Арутюнян. По мнению Желтякова В.Д. , это не были умышленные махинации? По этому факту было подано заявление в правоохранительные органы Балакова, но был получен отказ. Почему? На чье они стороне: Закона, или «махинатора»?

Еще одно утверждение в СМИ, которое не соответствует действительности: «По словам дочери Желтякова Елены, за это время Каджояны, (они занимаются дорожным строительством и фермерством) якобы приобрели дорогие иномарки, построили два дома, в том числе на муниципальные контракты». Дочь при этом не сказала: муниципальные контракты получила семья Желтяковых! Ани Арутюнян свидетельствует: «Про дома. Это обман, ничего подобного нет. Желтяков организовал рейдерский захват, остановил деятельность нашей организации и привел организацию к банкротству».

Полагаем, что если это все соответствует действительности, то организатор таких действий Желтяков В.Д. должен понести уголовное наказание. Но пока правоохранительные органы в Балаково бездействуют, Желтяков В.Д. занимается отъемом чужого имущества группой лиц и с применением оружия, при поддержке приставов. В Балакове давно установлены такие порядки? Почему прокурор Балаково не реагирует?

На жизнь Каджояна не раз покушались: в феврале 2024 года и в июле 2024 года. Эти нападения могли быть спланированы «бизнес партнером». По фактам нападений были поданы заявления в правоохранительные органы, но они не рассмотрены. Почему? Кто и почему покрывает в Балакове преступников?

Сегодня газовый баллончик в руках бывшего «бизнес-партнера» Желтякова В.Д., а завтра чем он будет вооружен? Когда прокурор Балаково и начальник полиции Балакова примут законные меры по пресечению преступных действий подобных лиц?