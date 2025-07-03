Бизнесвумэн Поздникина в Саратове лишена судом прав. Однако продолжает свободно перемещаться на своем авто.

Можно ли передвигаться по Саратову, когда тебя лишили водительских прав? Госпожа бизнесвумэн Поздникина считает- ей можно!

В августе прошлого года четыре автомобиля столкнулись на Усть-Курдюмской: Lada Granta, Mercedes, BMW и Geely. В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes, женщина 1993 года рождения, была госпитализирована. Виновница аварии, передвигавшаяся на машине BMW- госпожа Поздникина, героиня многочисленных публикаций «Саратовского репортера», которая была замешана в не очень хороших, с точки зрения ведения бизнеса «схемах», в чем ее уличали не раз бизнес-партнеры. На фото возле разбитой машины в красном платье изображена виновница аварии госпожа Поздникина. Какое наказание понесла эта женщина в красном? Формально наказание она понесла, и решением Волжского районного суда она была лишена права вождения на 1 год и 9 месяцев. Но уважаемый Волжский районный суд для госпожи Поздникиной совсем не указ! Водительские права как сообщает наш источник информации, остались при ней, и лежат в ее косметичке рядом с помадой. Права водительские она в ГИБДД не сдала, и люди не раз видели: дама в красном платье, спокойно себе разъезжает где хочет, проезжает как ни в чем, ни бывало мимо гаишников, представляя из себя реальную угрозу для участников дорожного движения. И снова может повторить нечто подобное на дороге, как было по ее вине в прошлом году. Или даже хуже. Как такое возможно, и почему водительские права остались при ней? Про Поздникину говорят, что у нее есть крепкие связи «там, где надо», в правоохранительных структурах. Возможно, это правда, а возможно, нет. Но сам факт того, что решение о лишении водительских прав не было каким-то чудом внесено в картотеку суда, позволяет нам сомневаться в том, что таких связей у Поздникиной нет. Видимо, все-таки имеются? Предлагаем председателю Волжского районного суда уважаемому Великанову Владимиру Анатольевичу разобраться в этой ситуации. Неужели это так может быть: документ о лишении водительских прав госпожи Поздникиной по каким-то причинам не был внесен в картотеку суда, что позволяет теперь ей беспрепятственно передвигаться по Саратову, вводя в заблуждение работников ГИБДД?Согласитесь, если это на самом деле так, то ситуация крайне тревожная: по городу перемещается потенциально опасный водитель, нарушитель ПДД, вина которого доказана судом!

P.S Скоро суд начнет рассматривать исковые заявления потерпевших в том ДТП. Там требования к Поздникиной на несколько миллионов. Неужели бизнесвумэн в красном снова отвертится, и ничего не заплатит, а может быть, даже наоборот: сами потерпевшие заплатят за то, что помешали ей на дороге?!