Молочный фальсификат: дискуссий много, когда будут реальные меры к его производителю?

Молочный фальсификат: заседаний и дискуссий много, а реальных и жестких мер к производителю до сих пор нет. И снова, уже в который раз, депутаты, государство и производители обращаются к проблеме производства молочного фальсификата.На днях состоялось два события на эту тему, на которых мы бы хотели подробнее заострить внимание нашего читателя.

Первое. В Государственной думе депутаты собрались, чтобы, как сообщает сайт Госдумы, обсудить усиление контроля качества молочной продукции.

Второе. В Татарстане в выставочном павильоне «Казань Экспо» прошла дискуссия о перспективах молочного рынка до 2030 года. Сначала коротко поведаем о событии первом.

Депутаты снова поговорили о фальсификате, а нация продолжает гибнуть от фальсификата и болезней

Депутаты обсуждают проблему производства молочного фальсификата в каждый свой новый созыв с высоких трибун и это при том, что конкретное решение проблемы ( а не обсуждения и заседания) не терпит отлагательств. Люди умирают от рака, от других тяжелых болезней, которые возникают, что уже давно доказано учеными, от употребления фальсифицированных молочных продуктов. И что самое страшное: страдают и болеют от молочного фальсификата наши дети, гибнет будущее нации. Почему никто из депутатов не бьет в колокола, не сделает эту повестку №1, почему не принимается конкретных и жестких мер к производителям молочного фальсификата, и все сводится к совещаниям и заседаниям? Быть может, есть некое заинтересованное лобби в стране, дабы фальсификат продолжал литься отравленною рекою, принося баснословные прибыли его производителям и тем, кто за ними стоит? Почему народные избранники не торопятся с принятием кардинальных мер по отношению к производителям молочного фальсификата, а только проблему обсуждают, предлагают, анализируют?

Два года прошло уже с тех пор, как Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обратился к депутатам еще в июне 2023 года, заявив о необходимости введения уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата: «Если в основе продукта должно быть молоко, значит надо, чтобы было молоко; если производители используют что-то другое — надо наказывать». По итогам обсуждения проблемы производства фальсификата депутатами было тогда принято решение о подготовке проекта постановления ГД, о необходимости внесения изменения в законодательство. Но воз и ныне там: уголовная ответственность за производство фальсификата не введена. Производители продолжают массово травить население страны, получая при этом сверхприбыли от торговли молочным фальсификатом, а по отношению к ним продолжают принимать полумеры в виде весьма символических штрафов. А депутаты продолжают обсуждать проблему! Скоро следующие выборы в Госдуму, и уже понятно, что этот созыв депутатов ничего уже не сделает для усиления реальных мер за производство молочного фальсификата и ведения уголовной ответственности!

На прошедшем заседании в Госдуме было сказано: «В соответствии с национальными целями развития к 2030 году ежегодное производство молока предстоит увеличить на 4,5 млн тонн – до 38,5 млн тонн в год. При этом усилия по поддержке молочной отрасли нивелируются при появлении на рынке фальсифицированной продукции». Что намерены предпринять народные избранники, чтобы поставить заслон производству фальсифицированной молочной продукции? Ничего серьезного, и как всегда полумеры: депутаты на совещании в Гоусдуме предложили для недобросовестных производителей установить оборотные штрафы в зависимости от совокупного размера выручки. Еще в Госдуме собираются «прорабатывать вопрос расширения контрольных полномочий и Роспотребнадзора и Россельхознадзора, в том числе по проверке качества общественного и социального питания». И речи об уголовной ответственности за производство молочного фальсификата, о чем говорил два года назад Вячеслав Володин - нет. Все остальное это полумеры и весьма символические штрафы для производителя молочной отравы, которую бесперебойно продолжают поставлять на столы россиян и которой будут кормить наших детей. И как долго это будет продолжаться? Быть может, это и правда, некое лобби , некие заинтересованные люди сдерживают усилия по реальной борьбе с производителями молочного фальсификата? Если это так, то тогда это задача наших спецслужб, которые, призваны стоять на страже безопасности нашей страны, в том числе и продовольственной о которой не раз говорил наш Президент, и выяснить, кто может являться такими «заинтересованными людьми» и наносить нашей стране, нашей нации и ее здоровью такой непоправимый ущерб.

«Душат, надо откровенно говорить…»: как молочники в Казани ругали ставку, фальсификат и «Честный знак».

Это уже говорили те, уважаемые люди, которые собрались в Казани панельной дискуссии о перспективах молочного рынка до 2030 года.

Вот, если коротко основные тезисы, прозвучавшие на этом знаковом и авторитетном мероприятии.

Гендиректор национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов для начала нашел символичным, что дискуссия развернулась в Татарстане, ведь республика — номер один по производству молока в России и один из лидеров по переработке. В 2023-м потребление молочных продуктов выросло практически на 6%, в прошлом — только на 3%, а в году нынешнем ситуация пока не улучшилась, отметил Белов. Почему потребление не такое активное? Сыграли два фактора. Первый — серьезный рост себестоимости и, как следствие, увеличение «цены на полке». Второй фактор — сокращение поголовья скота. За прошлый год оно снизилось на 3%, с начала нынешнего — уже минус 2%. В итоге объем производства молока в 2025-м либо не вырастет совсем, либо рост будет минимальным. И это еще один аргумент в пользу увеличения стоимости готового продукта. По прогнозу Союзмолока, молочное производство в стране до 2030 года будет расти темпами плюс 1,5% в год. Опять же, Белов оговаривался, что «многое будет зависеть от ситуации» в ближайшие пять лет. По прогнозу Союзмолока, молочное производство в стране до 2030-го будет расти темпами плюс 1,5% в год. Опять же Белов оговаривался, что «многое будет зависеть от ситуации» в ближайшие пять лет

Главный вызов на пятилетку — замедление прироста новых инвестпроектов

Причина замедления понятна — рост ключевой ставки. Впрочем, если рост есть в принципе, это по нынешним временам выглядит достижением. Не так давно глава Сбера Герман Греф отмечал, что в этом году банк впервые не профинансировал за полугодие ни одного нового проекта.

Еще одна проблема — в укрепившейся нацвалюте. «Текущая ситуация с рублем не стимулирует те же самые экспортные поставки. Более того, отчасти она стимулирует импорт, усиливает конкуренцию на внутреннем рынке», — подчеркнул Белов. Впрочем, поспешил успокоить, что в среднесрочной перспективе эксперты ждут ослабления рубля.

О чем был доклад члена правления Союзмолока, управляющий компанией ООО «Комос групп» управляющей организации ООО «Милком» Андрей Шутов? Доклад его был о конкуренции и борьбе с фальсификатом, или, как красочно выразился спикер, об «отдельных черных пятнышках» на «белом молочном фоне».

По подсчетам Союзмолока, сейчас в розничных сетях продается продукция порядка 20 производителей фальсификата. О них знают «все», но их работа продолжается. А все потому, что «нет нормальной меры ответственности», уверен Шутов. Даже если факт такого нарушения выявляется, наказание несоразмерно с той выгодой, которую получает фальсификатор. При этом фальсифицируется и сырье, и конечные продукты.

Что предлагает союз? Во-первых, более углубленную проверку предприятий, уличенных в производстве фальсификата, и приостановку их работы на срок до 90 дней. Во-вторых, для продукции с заменителем молочного жира ввести повышенную налоговую ставку на добавленную стоимость (НДС) — 20% вместо нынешних 10%. «В этом случае люди, которые фальсифицируют продукцию, будут совершать налоговое преступление со всеми вытекающими последствиями. Это уже будет уголовно наказуемое деяние», — рассуждал Шутов. Такая практика в России действовала до 2021 года и показывала свою эффективность. К примеру, одному крупному производителю пришлось уплатить штраф в 4 млрд рублей.

Не менее важна в этой борьбе совместная работа Россельхознадзора и Роспотребнадзора, заметил докладчик. «Сейчас у них немного полномочия отличаются и сфера приложения этих полномочий тоже. Но очень важно, чтобы они выходили адресно по сигналам потребителей и вместе осуществляли эффективную работу по выявлению фальсификации продукции», — указал спикер. Получалось, что сейчас работа недостаточно эффективна.

Другой момент — методика определения подлинности продукции. К примеру, Россельхознадзор считает фальсификатом молоко, если в нем будет отклонение хотя бы по одному показателю в жиробалансе. Однако профессионалы знают, что это отклонение может быть вызвано и изменением в рационе животных, и массой других факторов. Поэтому разработан ГОСТ, который нужно обкатать на практике, а далее ввести единый инструмент для оценивания подлинности молока.

А что насчет «Честного знака» в борьбе с фальсификатом? Он бесполезен, считает Шутов: «Честный знак» — это огромная нагрузка на отрасль. Эта маркировка не дает ничего для достоверности. Я скажу жуткую цифру. Объем расходов нашей компании на «Честный знак» в молочном секторе по 2024 году составляет 525 миллионов рублей. За что мы заплатили эти деньги, я не понимаю». По его словам, данная маркировка бессмысленна, так как при ее сканировании потребитель видит сведения, которые и так значатся на этикетке.

Кроме того, иногда система ошибочно подтягивает информацию о закупленных предприятием ингредиентах или других товарах, необходимых для производства. К примеру, при сканировании QR-кода на кефире среди ингредиентов система почему-то выдает моцареллу.

Что интересного сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров? Он напомнил, что в течение пяти лет аграрии республики нарастили производство молока на 30,7% : «В экономическом рейтинге мы в последние несколько лет занимаем первое место по производству молока — 6,7 процента от общего объема в Российской Федерации. Удерживаем эту позицию».

При этом есть вопросы с «капексами» — инструментом компенсации со стороны государства прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию молочных проектов.

«У нас немало проектов, которые идут до тысячи голов. Вынуждены были найти финансирование. Федеральные программы, те «капексы»… У нас есть вопросы, которые каким-то образом надо, конечно, решать», — подчеркнул министр. Он напомнил, что те инвестиции в производства, которые планировались по итогам прошлого года, теперь находятся в подвешенном состоянии. «Мы отборы прошли на 280 миллионов рублей «капексов». Но еще по трем объектам, где федеральные средства составляют 453 миллиона, до сих пор непонятно, получим или нет. Это вопрос. Для нас это большие средства. Для хозяйств это практически 1,3 миллиарда рублей, которые они должны получить», — сказал Зяббаров.

На ситуацию с «капексами» обратил внимание и генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов: «Это очень серьезный фактор, который влияет на инвестиционную привлекательность этого бизнеса. Мы, к сожалению, пока не получили „капексы“ на построенный объект. Надо понимать, что от мысли о строительстве комплекса до начала его эксплуатации проходит примерно три года. И мы видим по своим финансовым показателям, которые мы очень четко считаем, что операционная деятельность прибыльная, а финансовая деятельность с учетом процентов радовать не может.Второй вызов для предприятия выступающего — ключевая ставка. «Изменение в этом году сильно повлияло на финансовые результаты. Потому что когда ты берешь кредит под 3,5 процента, а потом в какой-то момент ее меняют на 10,5… Душат, надо откровенно говорить», — с сожалением заметил фермер. Два этих момента — «капексы» и ставка — сильно влияют на желание дальше развивать этот бизнес, признался».

В Госдуме в Казани обсудили состояние проблемы, сделаны снова и снова выводы, что с молочным фальсификатом и с его производителями необходима серьезная и действенная борьба, а не применение лишь одних условных штрафных санкций, полумер. Но государство в вопросе борьбы с фальсификатом сегодня проявляет нерешительность, сводя решение проблемы к дискуссиям и заседаниям. Если сегодня не ввести уголовную ответственность за производство молочного фальсификата, то завтра может быть поздно.

Чем наша нация будет питаться завтра и что у нас будет на столе? Натуральные продукты, или отравленная фальсификатом еда? Есть ли серьезное понимание в государстве, что будущее страны и нации, возрождение России возможно только с возрождения села, и это должно стать приоритетным направлением государственной политики.

Что у жителей России будет завтра на столе: отравленные продукты, молоко, или натуральная здоровая еда? Какой будет расти наша нация: больной, или полноценной и здоровой?