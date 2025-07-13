В Балакове открыто похищают чужое имущество при поддержке приставов

Когда прокуратура и полиция Балаково поставят на место пенсионера бизнесмена Желтякова?

Живет в Балаково такой престарелый бизнесмен Желтяков: имеет торговый центр, ряд фирм «купи-продай». У честных и порядочных бизнесменов славного города Балаково к В.Н. Желтякову давно накопились серьезные вопросы. Часть этих вопросов рассматриваются сегодня в Следственном комитете, в Балаковском районном суде, в Арбитражном суде Саратовской области.

Желтяков отметился в ряде таких схем ведения бизнеса, которые, по мнению оппонентов, противоречат не только закону, но и нормам общепринятой морали и человеческой порядочности.

В Балакове говорят, что Желтяков состоит в приятельских отношениях с прокурором города Балаково Яценко, и поэтому «око государево» в лице прокуратуры сквозь пальцы смотрит на действия пенсионера- бизнесмена, не совсем совпадающие с Законами Российской Федерации и Конституции Российской Федерации.

Возможно, это так и есть: в правоохранительные органы за последнее время был подан не один десяток заявлений о противоправных действиях Желтякова В.Д. различной тяжести. Но ответов из полиции и прокуратуры заявителям не поступало ни одного, не говоря уже о привлечении к ответственности Желтякова. Почему? Видимо, как раз таки сам прокурор Балаково Яценко ответ на этот вопрос прекрасно знает.

Вся эта ситуация безнаказанности по отношению к этому явно зарвавшемуся Желтякову привела к тому, что 18 июня 2025 года было совершено открытое похищение дорогостоящего имущества, и жестокое, циничное избиение женщины с применением газового баллончика со стороны отца и сына Желтяковых. И как символично: действия отца и сына Желтяковых зафиксированные на камеру и выходящие явно за рамки Закона, были совершены…. прямо у входа в Балковский районный суд! То есть, нарушались основы закона как раз в том месте, где должно вершиться Правосудие. Но есть ли оно, это Правосудие в Балакове?

Телеграмм канал НА САМОМ ДЕЛЕ уже сообщал о подробностях того, что произошло у стен Балаковского районного суда. Были опубликованы на эту тему статьи в областной общественно-политической газете «Саратовский репортер», после чего редакцией были отправлены два официальных запроса СМИ в Генеральную прокуратуру с требованием разобраться в случившемся и наказать виновных. Запрос СМИ рассматривается, ожидается, что в скором времени поступит ответ из Генеральной прокуратуры, о чем мы оповестим наших читателей.

Прошел почти ровно месяц после тех событий возле здания Балаковского районного суда, инициаторами и исполнителями которых стал сын и отец Желтяковы.

Желтяков В.Н. и его сын Желтяков Д.В. вызваны для дачи объяснений в Следственный отдел по городу Балаково Следственного управления Следственного Комитета РФ по СК РФ. После всех собранных следователем материалов будет принято процессуальное решение. Будет ли возбуждено уголовное дело в отношении Желтякова В.Н.? Или правосудие Балаково снова встанет на защиту этого пенсионера бизнесмена?

Какую оценку даст Следственный отдел Балаково факту нападения Желтякова отца и сына на многодетную мать А.Ж Арутюнян, которое произошло 18 июня у входа в здание Балаковского районного суда и факту открытого похищения Желтяковыми автомобиля, принадлежащего А.Ж. Арутюнян? Все это зафиксировано видеокамерами.

Судя по официальным показаниям, которые 11 июля дала А.Ж. Арутюнян в Следственном отделе следователю подполковнику юстиции А.В. Семенову 11 июля, произошло следующее.

Вместе с Григорян Марией 18 июня 2025 года Ани Арутюнян подъехала к зданию Балаковского районного суда. Тут следует отметить, и это важно. В этот день, Ани Арутюнян дважды посетила службу судебных приставов в Балакове по поводу ареста имущества: техники фирмы ООО ДСК «Мегастрой», где она работает экономистом, и там ей ничего не было сказано, что ее личный автомобиль Land Rover находится в списке изъятия имущества.

Потом уже, после событий возле Балаковского районного суда Дмитрий Желтяков в интервью ИА «Взгляд» 27 июня признал свою вину в совершении им и его сыном открытого похищения чужого имущества, заявив публично, что они сами «охотились» за имуществом Каджоянов, и что им «удалось обнаружить их Land Rover у здания суда: «Мы заблокировали этот автомобиль» и «их машину все же удалось увезти на штрафную стоянку». Полагаем, что эти признательные показания В.Д. Жельякова сделанные им в СМИ следователь обязательно учтет при вынесении решения о возбуждении уголовного дела в отношении В.Д. Желтякова. Как и тот факт, что судебный пристав в тот день своими действиями способствовал совершению открытого похищения чужого имущества и покрывал действия Желтякова.

Что произошло в тот день? Приехав к зданию Балаковского районного суда Ани Арутюнян увидела, что, ее «подкараулил» Желтяков В.Д. и его сын, с которыми «возникли конфликтные отношения».

Ани Арутюнян прошла в здание суда. Воспользовавшись ее отсутствием Желтяковы заблокировали автомобиль Арутюнян своими автомобилями: спереди и сзади. Так, чтобы она не смогла выехать. Они спустили колеса с левой стороны. Когда Арутюнян вышла из здания Балаковского районного суда, то увидела: ручки на правых дверях ее автомобиля были сломаны. Арутюнян направилась к автомобилю, села на водительское сиденье и попыталась завести двигатель. В этот момент Дмитрий Желтяков подскочил с правой стороны машины, открыл дверь. Схватил Арутюнян за правую руку и стал ее выкручивать, одновременно с этим, слева напал на женщину Желтяков -старший: схватил Арутюнян за левую руку, стал ее вытаскивать из машины. Женщина упиралась ногами, попыталась сопротивляться, но Желтяков В.Д. так сильно дернул за руку, что женщина ударилась о стойку машины головой. После этого происшествия в больнице врачи диагностируют сотрясение головного мозга. Далее, Желтяков В.Д достал газовый баллончик и стал брызгать из него практически в упор в лицо женщины, в глаза, на руки. Потом в больнице были диагностированы ожоги и повреждение зрения.

Затем, Желтяков В.Д. нападал и брызгал газовым баллончиком на всех тех, кто попытался помочь женщине. На помощь супруге приехал муж- Г.В. Каджоян. Была вызвана полиция, Росгвардия. Все стояли, никто не вмешался в конфликт. Почему? Поскольку Арутюнян была в шоковом состоянии, они с мужем уехали с места происшествия в больницу для оказания первой медицинской помощи. Когда они вернулись к зданию Балаковского районного суда, то обнаружили: их автомобиля на месте не было.

Как потом выяснилось, Желтяков вызвал эвакуатор, он приехал и забрал машину. То водитель эвакуатора так же поучаствовал в открытом похищении имущества.

Как будет следователь квалифицировать действия Желтякова и его сына? Вооруженный грабеж группой лиц, похищение чужого имущества, самоуправство? Что они намеревались сделать с Арутюнян, когда вытаскивали ее силою из машины, применяя при этом газовый балончик? Похитить, обездвижить и лишить сознания, чтобы завладеть машиной?

Полагаем, что об этих «художествах» Желтякова прекрасно осведомлен сегодня прокурор Балаково Яценко. Почему он молчит, не реагирует? Где его действия направленные на защиту законных интересов граждан и их законных прав? Почему позволено вот так, среди бела дня у здания Дома Правосудия грубо попирать основы законодательства РФ?

Почему в этих деяниях Желтякова его поддержал пристав, почему спустя месяц его действиям не дана правовая оценка, и кто за эти действия конкретно понесет наказание?

По данному факту редакция направляет запрос на имя начальника Балаковского РОСП Н.Н. Каширского