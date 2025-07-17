Самострой в Балакове: прокурор Яценко молчит

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 Власть города Балаково, прокуратура Балаково считают, что самовольное строение на улице Минской в Балаково не  угрожает здоровью и жизни граждан? Как известно, предпринимателю Д.В. Желтякову  в администрации Балаковского района  не выдавалось  разрешения на строительство  рынка на улице Минской в Балакове

Но  Желтяков Д.В. построил, не считаясь с местной властью. СМИ Балаково обращали внимание власти Балаковского района  на  незаконные действия предпринимателя  Желтякова Д.В. по строительству рынка на улице  Минской.   Но власти в городе, похоже, нет: глава  Балаковского района Сергей  Барулин  никаких конкретных мер воздействия административного характера к   ИП Желтякову Д.В. во время строительства не принял.  Отмолчался и прокурор города Балаково Яценко и  также бездействовал, мер прокурорского реагирования к незаконным действиям предпринимателя не принимал, мер по прекращению незаконного строительства не принимал так же.

В результате бездействия власти и прокуратуры  незаконное строение было построено.  Сегодня в этом    здании, которое как самострой,  не может иметь официальных разрешительных документов на эксплуатацию,  посещают  сотни и тысячи людей в день. Задается ли  администрация Балаковского района и прокуратура Балаково,  МЧС Балаково, Роспотребнадзор Балаково вопросом: подвергается ли жизнь и здоровье граждан, посещающих этот самострой  опасности? Имеет ли этот самострой   разрешительную пожарную  документацию, и всем ли необходимым оборудован в плане пожарной безопасности? Соответствует ли этот самострой правилам  технической, экологической и санитарно-эпидиомилогической безопасности? Ответ полагаем, очевиден. Может ли самострой отвечать  нормам безопасности? Это самовольное строительство прямо на глазах местной власти началось в начале 2024 года в Балаково на улице Минской. Официального разрешения Желтяков Д.В. на строительство объекта  не получал. Оказывается, в Балакове так можно: построить в центре города здание без разрешения власти!  В июле 2024 администрация Балаковского района  обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с иском к ИП Желтяков Д.В. с требованием снести самовольную постройку. Прошел год,  а движения по делу в суде  нет никакого вообще: заседания переносятся, назначена экспертиза. А  самострой, который Желтяков Д.В. называет рынком,   работает ,приносит ему доходы прибыль,  а местная власть и  прокуратура на это смотрит вполне спокойно. Как может самострой, здание, возведенное незаконно приносить легальные доходы? А если ЧП, а если пожар, кто ответит?  Видимо, персонально  глава  Балаковского района  Барулин и персонально прокурор города Яценко?

Почему ни власть  Балаковского района, ни прокурор не принимает мер  по закрытию этого самостроя  именно сегодня и сейчас, не дожидаясь решения суда? Нет полномочий? Полномочия у власти всегда есть, желания нет! А строить без разрешения здание в городе, полномочия есть у господина Желтякова? Кто ему их дал? Сам взял эти полномочия, или   прокурор  города и глава района  дали такие полномочия ему лично и негласно?

Однозначно: глава Балаковского района Сергей Барулин проявил беспомощность как руководитель,  заявив публично в прошлом году,  что стройка незаконная.  А что дальше им было сделано, кроме этих слов? Депутат Госдумы Николай Панков также высказался в СМИ по этому поводу,  сказав, что если рынок незаконный, его нужно остановить. Госдеп призывал не повторять ошибок, которые ранее допускали в других городах,  и  напоминал балаковским чиновникам об ответственности за бездействие. А что последовало за этими словами? Ничего! 

Так кто же власть в Балакове? 

 Барулин, Яценко , Панков или Желтяковы, которые сегодня среди бела дня похищают  при поддержке местных приставов чужое имущество,  избивают людей, о чем мы уже писали не раз?

По информации министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, разрешительная документация на строительство на данном участке не оформлялась и не выдавалась. И вот официальный ответ СМИ, полученный еще  год назад: «Контрольное управление администрации выезжало на место, без взаимодействия с собственником участка. Копии материалов выездного обследования направили в Инспекцию государственного строительного надзора Саратовской области и прокуратуру города Балаково в целях проведения в порядке, предусмотренном законодательством РФ, контрольно-надзорных мероприятий в отношении лица, осуществляющего самовольное строительство».

Все основания для выхода прокуратуры с иском в суд о приостановке работы  этого самостроя имеются. Действия со стороны прокурора Яценко- никаких. Почему?   

Прокурор  города Яценко и Барулин  ждут ЧП на территории этого  самостроя? Пожара, обрушения конструкций,  вспышки инфекции,  и  готовы взять всю ответственность на себя вместе с собственником Желтяковым,   в случае,  если подобное произойдет?

 

 

 

 