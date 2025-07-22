ВОЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

"Служим России, служим закону!». Эти слова размещены на сайте МО МВД России "Вольский" Саратовской области. А еще тут в самом начале сообщается: «Если вы стали жертвой или свидетелем преступления, как можно скорее обращайтесь в полицию по телефону «02» (с мобильного «102») или в дежурную часть». Но могут ли жители Вольска верить тому, как сообщает сайт, что полиция Вольска «служит закону», что она придет на помощь жертве преступления? А бывает еще и наоборот: невиновного человека могут в два счета сделать невинной жертвой…



Полиция Вольска сегодня занята очень важным дл«Служим я себя делом: судится с маленькой девочкой. На глазах у всей общественности Саратовской области высокопоставленные дяди в мундирах и при погонах продолжают судиться с несовершеннолетней ученицей лицея города Вольска и ее родителями. Всеми силами, отвлекая от основной работы своих юристов, полиция пытается доказать, что ученица лицея была законно поставлена на учет в ПДН МО МВД России "Вольский". Но… у полиции ничего не получается: во всех судебных инстанциях она проигрывает. А иначе и быть никак не может. В судах районной и областной инстанций доказано еще в прошлом году : девочка невиновна, да и не могла быть она виновна, потому что стала жертвой провокации со стороны межрайонного прокурора Байкулова. Вольский районный суд, а потом и Саратовский областной суд принял решение о том, что ученица лицея была незаконно поставлена на учет в ПДН Вольской полиции. Она стала жертвой провокации со стороны Вольского межрайонного прокурора Байкулова, теперь бывшего, которого недавно перевели работать в Ленинский район Саратова. Средства массовой информации много писали об этой отвратительной истории, инициатором которой был прокурор Байкулов, и, казалось бы, все точки расставлены.

Но… полиция Вольска с маниакальным упорством пишет и подает жалобы в Саратовский областной суд с требованием отменить ранее принятые решения областного и районных судов. И полиция проигрывает каждый раз. И это она делает вместо того, чтобы признать свою ошибку, признать законные решения судов и принести публичные извинения родителям пострадавшей морально девочки ее родителям.

Полиция Вольска тоже оказалась игрушкой и жертвой в руках прокурора Байкулова: он втянул в эту постыдную историю, используя свое служебное положение. Именно он «дергал за ниточки всех»: и директора лицея Ульихину, и инспектора ПДП Гизатулину, и начальнкиа полиции Вольска Безрукова, оказывая на них моральное и психологическое воздействие (аудио запись, свидетельствующая об этом, приобщена к материалам судебного дела). Итог этой отвратительной истории: девочка оправдана, родители понесли существенные материальные затраты, связанные с оплатой издержек на защиту в судах, полиция выплатила часть ( пока только часть!) компенсации родителям, бывший начальник полиции Вольска Безруков переведен на службу в другой районный отдел полиции области, старший инспектор ПДП Гизатуллина уволена из полиции Вольска, а … прокурор Вольского района Байкувлов «наказан» тем, что переведен на службу в Саратов, прокурором Ленинского района!

При этом, директор лицея Ульихина никакой ответственности (ни административной, ни уголовной) за фальсификацию характеристики на ученицу лицея Александру Дерябину, что стало основанием для незаконной постановки на учет девочки, до сих пор не понесла. Почему? Почему администрация ВМР, которая является учредителем лицея не приняла мер? Все в рамках Закона и при непосредственном участии лично Ульихиной девочка была незаконно поставлена на учет в ПДН? Почему она сама не подала заявление об уходе после такого постыдного для учителя, да и вообще, для человека поступка: обман, ложь, фальсификация, подтасовка фактов? И этот учитель, этот директор продолжает работать, учить детей как ни в чем ни бывало! Чем может научить детей такой учитель? Врать, лгать и подтасовывать факты в угоду личной карьеры? Глава в администрации Сафонов, ВМР начальник отдела образования ВМР Белоусова подобную ситуацию считают нормальной и в школах Вольского района везде так: лгут, врут, изворачиваются, позволяют дергать себя за ниточки вышестоящему начальству, не считаясь с правами учеников и их родителей?

И вот еще одно, недавнее решение суда. Полиции- снова отказано, иного быть не может, потому что ранее, в решении Саратовского областного суда написано было черным по белому, что полиция первоначально не увидела в действии Александры Дерябиной нарушений. И если бы все пошло по Закону, то и не было бы всей это отвратительной истории с незаконной постановкой девочки в ПДН. Но… вмешался прокурор Байкулов. Видимо, решил таким образом отомстить за сына, нарисовавшего на школьной доске половой мужской член, а «вина» ученицы Дерябиной была в том. То она рассказала об этом учительнице причем, при всех в классе Подробности этой истории ЗДЕСЬ (https://t.me/homohomini/781).

Прокурор Байкулов надавил на начальника полиции Вольска Безрукова, на старшего инспектора ПДН Гизатуллину, на директора лицея Ульихину, дав команду: найти основания для постановки на учет ученицы лицей. И они нашли эти основания, о чем и говорит на аудиозаписи сама Гизатуллина: «Ведь не пошлешь прокурора лесом». Да, действительно! Не «пошлешь лесом», а если осмелишься и пошлешь, то можешь оказаться за непослушание без должности. Что, впрочем, и произошло с Гизатуллиной но позже, хотя она все выполнила, как было велено прокурором Байкуловым: девочку незаконно поставили на учет в ПДН.

И вот теперь юристы местной полиции строчат жалобы и бегают по судам и пытаются доказать ( читай спасти честь мундира) что эта незаконная постановка на учет была ЗАКОННА! Но… суд каждый раз ставит на место местную полицию. И до каких пор это будет продолжаться?

Первый кассационный суд общей юрисдикции в кассационном определении недавно признал:

«Решение Вольского районного суда Саратовской области от 10 июля 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Саратовского областного суда от 17 октября 2024 года оставить без изменения, кассационную жалобу Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Вольский» Саратовской области без удовлетворения».

Теперь – о сути ОПРЕДЕЛЕНИЯ, и это важно знать, а еще важнее- исполнить полиции Вольска то, чего она до сих пор упорно не желает делать, зато «бегает» по судам. И бегает напрасно и тщетно.

Мы впервые публикуем так подробно со ссылкой на судебный документ всю фабулу произошедшего. Полагаем, что в этом есть смысл: ведь это документ, а значит, все что в нем указано, это неоспоримые факты, доказанные в суде. И вот против этих фактов полиция Вольска пытается что-то доказывать. Может быть, вышестоящее начальство в Саратове ( ГУ МВД РФ) почитает это ОПРЕДЕЛЕНИЕ и даст команду полиции Вольска прекратить этот цирк с бесконечными заявлениями в суды о защите своей репутации и признать ошибку, а если быть еще точнее, деяние, совершенное как мы полагаем, сопряженное со злоупотреблением служебных полномочий?

Итак, судебная коллегия по административным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Вольский» Саратовской области. Полиция пожаловалась на справедливое и обоснованное решение Вольского районного суда Саратовской области от 10 июля 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Саратовского областного суда от 17 октября 2024 года.

Исковые заявления Дерябиной Екатерины в интересах несовершеннолетней Дерябиной Александры были поданы к МО МВД РФ Р «Вольский», к старшему инспектору ПДН Гизатуллиной Виолетте и начальнику Вольской полиции Безрукову Александру. Требование истца и матери: признать незаконным заключение о постановке несовершеннолетней на профилактический учет Дерябиной Александры и обязать полицию снять девочку с указанного учета.

Свои требования Дерябина обосновывала тем, что 16 января 2024 года в Вольскоом муниципальном МОУ ВМР «Лицей муниципальном общеобразовательном учреждении района «Лицей Вольска Саратовской области» (далее лицей-ред. несовершеннолетний А… нанес несовершеннолетней Дерябиной побои. Защищаясь, девочка оттолкнула А… от себя, в результате чего он ударился спиной о парту.

3 февраля 2024 года старшим инспектором ПДН МО МВД России «Вольский» Гизатуллиной В.Б. вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административной правонарушении в отношении Дерябиной А.В. по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ. Ранее, 19 января 2024 года МОУ ВМР «Лицей г. Вольска Саратовской области» была предоставлена по запросу инспектора ПДН МО МВД России «Вольский» Саратовской области положительная характеристика в отношении Дерябиной А.В.

А потом начались известные события: вмешался прокурор Вольского района Байкулов. Он вызвал в кабинет директора лицея Ульихину и старшего инспектора ПДП Гизатуллину. В своем кабинете, «накачав» их как следует, велел изменить первоначальное решение и поставить на учет в ПДН Александру Дерябину. После этого разговора и появилась сфальсифицированная характеристика: 14 марта 2024 года в МО МВД России «Вольский» лицеем была предоставлена другая характеристика на Дерябину А.В. В ней содержались несоответствующие, как потом выяснилось в различных судебных инстанциях, «действительности сведения, а именно: девочка уверена в себе и в своих силах, что в последнее время приводит к конфликтным взаимоотношениям с окружающими, часто нарушает личные границы одноклассников, использует ненормативную лексику, портит личные вещи, может нарушать дисциплину на уроке, высказывая свое мнение, имея на все свою точку зрения, не всегда совпадающую с общепринятыми нормами, на замечания, советы, рекомендации педагогов мама девочки реагирует адекватно, своевременно принимает меры».

И уже 16 марта 2024 года, на основании сфальсифицированной характеристики, старшим инспектором ПДН МО МВД России «Вольский» Саратовской области Гизатуллиной В.Б. было вынесено постановление на постановку Дерябиной А.В. на профилактический учет в ПДН МО МВД России «Вольский» с заведением учетно-профилактической карточки на основании установленного факта нанесения ею побоев несовершеннолетнему А.., а также представленной характеристике по месту учебы, наличии конфликтных взаимоотношений с окружающими, использовании ненормативной лексики общении с одноклассниками, порчи личных вещей, нарушении дисциплины на уроке, высказывании своего мнения. Данное заключение было утверждено начальником МО МВД РФ «Вольский» Саратовской области Безруковым А.П.

Через четыре месяца после этого, решением Вольского районного суда Саратовской области от 10 июля 2024 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Саратовского областного суда от 17 октября 2024 года, было признано незаконным заключение старшего инспектора ПДН МО МВД России «Вольский» Саратовской области Гизатуллиной В.Б. о постановке несовершеннолетней Дерябиной А.В. на профилактический учет в ПДН МО МВД России «Вольский» и заведении учетно-профилактической карточки.

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Определении указал:

«Учитывая обстоятельства дела, нормы материального права судебная коллегия … находит выводы судов основанными на требованиях действующего законодательства и обстоятельствах дела. Решение Вольского районного суда Саратовской области от 10 июля 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Саратовского областного суда от 17 октября 2024 года оставить без изменения, кассационную жалобу Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Вольский» Саратовской области без удовлетворения».

Что теперь? Юристы МО МВД РФ пишут новую жалобу?

И вот итог истории: старший инспектор Гизатуллина уволена, начальник полиции Вольска переведен на работу в другой райотдел области.

И только прокурор Байкулов, ставший инициатором всей этой грязной истории с гонениями на девочку не понес никакого наказания, а наоборот переведен в Саратов и ему доверено быть прокурором Ленинского района.

Это с учетом его «заслуг» в Вольском районе, когда он своими действиями, используя свое служебное положение заставил зависимых от него людей принять незаконное, решение, что подтверждено судом районным, судом областным а теперь и Первым кассационным судом общей юрисдикции.

Не пришла ли очередь ответить перед Законом господину Байкулову?

И если Байкулов теперь поставлен следить за исполнением законодательства РФ в Ленинский район Саратова, означает ли это, что он сам законопослушный, профессиональный и кристально честный прокурор?

Вольская история показывает, что гражданам Ленинского района Саратова следует быть осторожными с этим человеком в синем мундире. Директор Ульихина( на фото) знает, каково это: оказаться в кабинете один на один с этим прокурором, который надавит, и заставит сделать так, как этого хочет именно он. Впрочем, и сама полиция Вольска тут ни при чем: на нее "давил" прокурор Байкулов, теперь "давит" на местную полицию, как мы полагаем, ГУ МВД по Саратовской области. Это оттуда идет "команда" защищать честь мундира до последнего. Что на это сказать? Глупо и и мерзко все это. Честь мундира не защищают: она либо есть, либо ее нет. История с незаконной постановкой невиновной девочки на учет в ПДН свидетельствует: нет и в помине этой чести мундира. Нет и понимания, что ошибки надо не только признавать, но и исправлять. Но полиция продолжает биться лбом о стену Правосудия выставляя себя на посмешище перед гражданами. И еще очень важно: делается это все за счет бюджета, за счет налогоплательщиков, ибо все затраты, связанные с судебными процессами, МВД возмещает семье Дерябиных. И возместила уже довольно немало. И еще будет возмещать: до тех пор пока полиция не перестанет ходить по судам. И еще раз мы повторим: всю эту отвратительную историю спровоцировал именно прокурор Байкулов. И он остается до сих пор в стороне, что не прибавляет авторитета всей прокуратуре Российской Федерации, как мы полагаем.