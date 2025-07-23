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  • А РОСПОТРЕБНАДЗОР ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗНАЕТ?

А РОСПОТРЕБНАДЗОР ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗНАЕТ?

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Пекарня Алояна в Энгельсе: будьте осторожны, тут  можно купить хлеб с тараканами

 

Сюда  не ступала нога сотрудников Роспотребнадзора.  Да и полиции стоит  сюда  обязательно   приехать и проверить, все ли в порядке с документацией у  арендатора Алояна  Самвела Усубовича. Думаем,  что вряд ли. Этот дом где Алоян арендует помещение под пекарню,  находится в Энгельсе по улице Шоссейной, дом 15  А.

Как вы думаете, куда ведет эта ржавая дверь и что делают за нею? Пекут хлеб!  Индивидуальный предприниматель Алоян  С.У.   устроил за этими дверями пекарню. Как видно из официальной информации лицензии у него на изготовление хлебобулочных изделий не имеется.

А этот хлеб принес с  добавкой в виде таракана  в нашу редакцию читатель.

Посмотрите на эти фото, на этот беспорядок и антисанитарию в этой «пекарне» Алояна:  разве похоже, что тут можно выпекать хлеб безопасный для здоровья?   А сам-то Алоян  употребляет в пищу  свою продукцию?

А что думает Роспотребнадзор,  и когда специалисты этого ведомства придут сюда  с проверкой?  