Санников знает, что происходит в ПК "Путь рыбака"?

Что-то нам подсказывает, что Санников Алексей Сергеевич даже и не слышал о такой организации, хотя, рыбу, как мы полагаем, любит

Кто и как ловит рыбу в «мутной воде»? Полагаем, что и председатель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области Гаврилов Александр Иванович тоже, не знает. Тема обширная, и ее не затрагивает. А рассказать есть о чем и о ком. Заняться правоохранительным органам тоже, есть чем и кем. Важнейшая проблема: как распределены, как «измерены», в чью пользу промысловые участки? Данилов в курсе? Может быть да, тогда это плохо для него , а может быть, нет, но тогда это еще хуже для него. Сегодня первая тема: заработная плата рыбакам. Есть ли она, а если и есть, то как выплачивается? На основании, каких до договоров? Или, как рассказывают сами рыбаки, зарплата за сданную рыбу наличными? Другие вопросы тоже интересы и тоже в сфере контроля трудовой инспекции: проходят ли рыбаки медицинскую комиссию, ведь работа рыбака относится к категории тяжелых? А спецодежда, как это положено по правилам, выдается ли она рыбакам? По нашим сведениям не выдается. И это тоже, грубейшее нарушение.

Зато с каждого рыбака ежегодно взимается по 100 тысяч рублей (двумя платежами по 50 тысяч рублей). Копия квитанции - на фото. За что и на каком основании берут эти деньги? Рыбаки объясняют, что это типа, плата за разрешение ловить рыбу на участке. А зарплата идет отдельно и наличными, как и плата за сданную рыбу. Например, карась у рыбаков берет за 1 кг «Путь рыбака» и «Возрождение» по 30 р. , а сдается по 150 рублей. Справедливо? Везде идет наличка, и никакого учета как было раньше. Вопрос к налоговой инспекции, или она у нас проверяет только добропорядочных предпринимателей?

Продолжим тему в следующем выпуске: как Степанов А.В. стал председателем ПК «Путь рыбака», и почему Просолов С.С. снял с себя полномочия председателя? Видимо, чтобы многое скрыть от правоохранительных органов, но что конкретно?