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  • В ЛИУ-15 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УМИРАЕТ ОСУЖДЕННЫЙ

В ЛИУ-15 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УМИРАЕТ ОСУЖДЕННЫЙ

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На этом  фото Скопин Андрей Григорьевич из Камышина,  1976 года рождения. Его сердце в каждую секунду может остановиться: но  руководство   ЛИУ-15 это  не интересует.

Андрей Скопин инвалид 3 группы, у него тяжёлое заболевание сердца. По жизненным показаниям он был оперирован в НЦ ССХ им.  Бакулева  в Москве, где было  сделано протезирование сердечного клапана, а в послеоперационном периоде ему  был имплантирован  кардиостимулятор. Срок службы  аккумулятора этого клапана практически истек, но  сердце  Скопина еще бьется, и как долго?  Судьбою этот человек наказан дважды: серьезное заболевание и серьезный срок заключения. С марта 2024 года Скопин  отбывает  наказание в ЛИУ-15: лишен   и свободы,  и  здоровья. Этот человек сегодня никому в  ЛИУ- 15 не нужен: на просьбу о вывозе в медицинское учреждение и оказания  срочной  квалифицированной  помощи руководство   исправительного учреждения  отвечает отписками. В соответствии с последним обследованием и официальной выпиской из истории болезни нарушены рекомендации врача, а именно при сохранении температуры более 10 дней (согласно выписке врача),  необходим вывоз больного для дальнейшего оперативного вмешательства.

И это не сделано до сегодняшнего дня. Температура тела   более 39 градусов так и держится. В полном объеме больной не обеспечивается необходимыми лекарствами: в ЛИУ-15  ссылаются на то, что их нет в наличии. Никто не обследует и кардиостимулятор,  который был поставлен 14 лет назад  и его ресурс  предельно истощен.

ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области специализированное учреждение и здесь, как указано на сайте этой невеселой организации, содержат  осужденных, больных активной формой туберкулеза. Лимит наполнения – 673 человека.  Как оказался   именно тут Скопин,  тоже непонятно: ведь у него нет туберкулеза. Но указано в истории болезни,  что возможно, у него  пневмония, которую  не подтвердили, но его  просто лечили   от пневмонии, хотя по всем признакам,   ухудшение здоровья  Скопина происходит   от  нагноения  сердечного  клапана. В  эпикризе  истории болезни No 26298/484 указан диагноз Скопина: «Подострый инфекционный эндокардит ВСУ, вызванный Streptococus гр.G. Протезирование трикуспидального клапана биопротезом по поводу инфекционного источника питания)… Хроническая обструктивная болезнь легких, хронический вирусный гепатит "С". Поступив в ЛИУ-15 Скопин  постоянно жаловался, как указано в истории болезни,  на слабость, повышение температуры до 40 градусов. Лекарств ему никто не предоставляет. Человек в этой зоне никому не нужен, его никто не лечит, и даже самого необходимого не дают: жаропонижающего средства. Скопин был заочно  консультирован кардиохирургом в «ГУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический центр». Ему было рекомендовано   продолжить лечение   с применением ряда лекарств (Периндоприл , Ванкомицин,  Рифампицин,  Омепразол). Эти лекарства  в ЛИУ-15 он  не получает: это из области фантастики,  таких лекарств тут и в помине нет,  не говоря уже об элементарных жаропонижающих. Этому пациенту в «ГУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический центр» рекомендовано  было продолжить антибактериальную терапию по месту пребывания (то есть в ЛИУ- 15) с последующим контролем лабораторных показателей крови. И самое главное, что было Скопину рекомендовано кардиохирургом: «При сохранении субфебрильной температуры более 10 дней, показана повторная консультация в ГУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический центр" для решения вопроса об оперативном лечении». Этого нет : ни рекомендованной терапии, ни  контроля показателей крови. Скопина  срочно надо вывозить из колонии на консультацию в кардиоцентр, и проводить  срочное оперативное лечение. Но руководство ЛИУ-15, игнорирует  эти рекомендации. Скопин уходит из жизни по вине руководства исправительного учреждения, которое проявляет пассивное безразличие к тяжело  больному  человеку.