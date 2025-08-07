В РТИЩЕВО ПРИШЕЛ 1937 ГОД

В Ртищевском районом суде рассматривается дело по явно, как  можно  предположить,   сфабрикованному уголовному делу о мошенничестве.

Здесь был пойман  и «разоблачен»  сотрудниками полиции  крупный «мошенник». И  какой!  Человек заслуженный, 35 лет проработавший  в такой солидной организации, как РЖД  ведущим экономистом в  Ртищевской дистанции пути Юго-Восточной дирекции,   Мазанова Светлана Евгеньевна. На железнодорожном транспорте отработала 35 лет, имеет многочисленные награды.

В чем же обвиняют этого заслуженного человека, так много пользы принесшего нашему государству,   за что  судят теперь?

Вот хронология беспредела того дня, с которого все началось. После рабочего дня,  в 17 часов 15 минут 3 февраля этого года  к  дому  Мазановой С.Е. неожиданно  подъехали работники ЛОВД и… не объяснив причину задержания,  усадили женщину   в машину,   и отвезли в отдел ЛОВД.

 Это было  началом местных  неожиданных «репрессий»  один в один ( кроме физических  пыток) в духе  1937 года.  Вслед за матерью, взялись за  сына: его  забрали прямо с работы.  Что же мать и сын такого натворили по мнению сотрудников ЛОВД?

Вели  допрос Мазановой и сына до глубокой ночи, до двух  часов. Как они  свидетельствуют в своем интервью СМИ,  допрос проходил под сильным давлением и угрозами.  Как говорится,  спасибо, что не били. Что от них сотрудники ЛОВД  хотели добиться той ночью,  и  какие  показания выбивали? Что за такое страшное преступление они совершили?  Оказалось, что полицию интересовали в ту ночь…обычные бумажные документы: договора гражданско-правового характера по вырубке кустов в полосе отвода.

Что на самом деле,  произошло, и что за страшное преступление совершили мать и сын?  На 2024 год было заключено 5 договоров по вырубке.  Все договора прошли согласование по ЕАСД со всеми причастными службами. К договорам были приложены калькуляции (расчет стоимости вырубки кустов 1 гектара). Калькуляции  были подписаны начальником отдела экономики и утверждены начальником службы пути.

Одним  из исполнителей договора являлся сын Мазановой. Он  выполнил весь объем работ согласно  адресного плана дорожных мастеров, утвержденного начальником дистанции пути и задания начальника Ртищевской дистанции пути.

Так в чем же была претензия  работников ЛОВД,  что за повод был  выдергивать мать  из дома, а  сына с работы  и допрашивать их глубокой ночи, что запрещено категорически Законом?  Почему их договора официально утвержденные, подписанные, к которым и быть не может претензий,  та  живо  заинтересовало,  сотрудников ЛОВД,  что они провели ночью допрос с пристрастьем  матери и сына,  словно это были  особо опасные преступники? Быть может,  сотрудники ЛОВД исполняли чью-то просьбу, заказ?

Работники ЛОВД сначала выдвинули  обвинение Мазановой в заключении договоров с ее сыном и с бывшим мужем. К другим договорам у них претензии не было.

Затем,  уже при проверке объема выполненных работ комиссией и  с участием  тех же работников ЛОВД, дорожных мастеров было установлено: объем  выполненных работ, был даже выше указанного в актах.

Акты выполненных работ были подписаны начальником дистанции пути. Согласно договора и расценок,  исполнитель договора обязан был только рубить кустарник, а  уборку порубочного материала должны были делать монтеры  дистанции пути, однако,  фактически порубочный материал с откосов убирался исполнителями и дополнительно производился покос травы. Поэтому, дорожным мастером  это не предъявлялось к оплате: не делали, значит,  ничего не получили. В чем проблема, и  на чем основываются обвинения?  Что  исполнители по договорам сделали работу за мастеров пути?

После того, как проверили весь выполненный объем ( какие были для этого основания?) и  он  подтвердился, работники ЛОВД, видя, что тут нарушений и криминала нет,   стали  хвататься за соломинку, и обвинять Мазанову… в завышенных расценках.  При этом,  величина расценок была установлена  вышестоящей организацией. И этого сотрудники ЛОВД  не «заметили». По какой причине у них вдруг  «испортилось» зрение, что они не увидели очевидного, написанного черным по белому?  

А что следствие? Во время следствия  постоянно вызывали дорожных мастеров, монтеров пути, бедным  людям трепали нервы, давили на них,   настаивали давать против  Мазановой показания. Несколько раз проводились у нее  дома и на работе обыски.  Чем не  1937 год?

Но,  и то еще не все: в  настоящее время арестован дом Мазановой, в котором она проживает, и который перешел в   наследство  от бабушки. Арестован счет в банке.

Был арестован счет и  у сына,  но арест все-таки  был снят вышестоящим судом. Однако,  ЛОВД Ртищево  решение апелляционного суда в установленные сроки не выполняли,  не желая признавать свою ошибку. Что и понятно:  ведь признание  ими ошибки подтверждал бы  факт фальсификации всего дела!

Как водится,  в духе 1937 года, и как рассказывает Мазанова,  были и угрозы.

Угрожали сфабриковать дело на ее сына и арестовать его.  Будучи уверена в том, что от угроз и морально-психологического  давления полиция перейдет к делу, Мазанова, дабы спасти сына, подписала признательное обвинение, что  это она применила завышенные ставки.  При этом, остается неоспоримым тот факт, что  по  этим, якобы «завышенным» ставкам  работают почти все дистанции пути Юго-Восточной железной дороги!

Первое судебное заседание по этому «делу века» состоялось в Ртищевском районном суде  5 августа. 

Мазановой   теперь  предложено согласиться с обвинением,  тогда  ей назначат  штраф в размере от  100 до 500 тысяч рублей. То есть, предлагается  согласиться в совершении преступлении,  которого она не совершала!

Цель этой сделки со стороны заинтересованных сил  «добраться» до сына. А если Мазанова не согласится, то ей обещано «кое-кем»   в противном случае, возбуждение  уголовного дела в отношении ее сына, а ей самой  будет, якобы,    назначено 4,5 года лишения свободы.

Что мы услышим на следующем заседании в Ртищевском районом суде, которое состоится 11 августа?

 