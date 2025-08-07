В РТИЩЕВО ПРИШЕЛ 1937 ГОД

В Ртищевском районом суде рассматривается дело по явно, как можно предположить, сфабрикованному уголовному делу о мошенничестве.

Здесь был пойман и «разоблачен» сотрудниками полиции крупный «мошенник». И какой! Человек заслуженный, 35 лет проработавший в такой солидной организации, как РЖД ведущим экономистом в Ртищевской дистанции пути Юго-Восточной дирекции, Мазанова Светлана Евгеньевна. На железнодорожном транспорте отработала 35 лет, имеет многочисленные награды.

В чем же обвиняют этого заслуженного человека, так много пользы принесшего нашему государству, за что судят теперь?

Вот хронология беспредела того дня, с которого все началось. После рабочего дня, в 17 часов 15 минут 3 февраля этого года к дому Мазановой С.Е. неожиданно подъехали работники ЛОВД и… не объяснив причину задержания, усадили женщину в машину, и отвезли в отдел ЛОВД.

Это было началом местных неожиданных «репрессий» один в один ( кроме физических пыток) в духе 1937 года. Вслед за матерью, взялись за сына: его забрали прямо с работы. Что же мать и сын такого натворили по мнению сотрудников ЛОВД?

Вели допрос Мазановой и сына до глубокой ночи, до двух часов. Как они свидетельствуют в своем интервью СМИ, допрос проходил под сильным давлением и угрозами. Как говорится, спасибо, что не били. Что от них сотрудники ЛОВД хотели добиться той ночью, и какие показания выбивали? Что за такое страшное преступление они совершили? Оказалось, что полицию интересовали в ту ночь…обычные бумажные документы: договора гражданско-правового характера по вырубке кустов в полосе отвода.

Что на самом деле, произошло, и что за страшное преступление совершили мать и сын? На 2024 год было заключено 5 договоров по вырубке. Все договора прошли согласование по ЕАСД со всеми причастными службами. К договорам были приложены калькуляции (расчет стоимости вырубки кустов 1 гектара). Калькуляции были подписаны начальником отдела экономики и утверждены начальником службы пути.

Одним из исполнителей договора являлся сын Мазановой. Он выполнил весь объем работ согласно адресного плана дорожных мастеров, утвержденного начальником дистанции пути и задания начальника Ртищевской дистанции пути.

Так в чем же была претензия работников ЛОВД, что за повод был выдергивать мать из дома, а сына с работы и допрашивать их глубокой ночи, что запрещено категорически Законом? Почему их договора официально утвержденные, подписанные, к которым и быть не может претензий, та живо заинтересовало, сотрудников ЛОВД, что они провели ночью допрос с пристрастьем матери и сына, словно это были особо опасные преступники? Быть может, сотрудники ЛОВД исполняли чью-то просьбу, заказ?

Работники ЛОВД сначала выдвинули обвинение Мазановой в заключении договоров с ее сыном и с бывшим мужем. К другим договорам у них претензии не было.

Затем, уже при проверке объема выполненных работ комиссией и с участием тех же работников ЛОВД, дорожных мастеров было установлено: объем выполненных работ, был даже выше указанного в актах.

Акты выполненных работ были подписаны начальником дистанции пути. Согласно договора и расценок, исполнитель договора обязан был только рубить кустарник, а уборку порубочного материала должны были делать монтеры дистанции пути, однако, фактически порубочный материал с откосов убирался исполнителями и дополнительно производился покос травы. Поэтому, дорожным мастером это не предъявлялось к оплате: не делали, значит, ничего не получили. В чем проблема, и на чем основываются обвинения? Что исполнители по договорам сделали работу за мастеров пути?

После того, как проверили весь выполненный объем ( какие были для этого основания?) и он подтвердился, работники ЛОВД, видя, что тут нарушений и криминала нет, стали хвататься за соломинку, и обвинять Мазанову… в завышенных расценках. При этом, величина расценок была установлена вышестоящей организацией. И этого сотрудники ЛОВД не «заметили». По какой причине у них вдруг «испортилось» зрение, что они не увидели очевидного, написанного черным по белому?

А что следствие? Во время следствия постоянно вызывали дорожных мастеров, монтеров пути, бедным людям трепали нервы, давили на них, настаивали давать против Мазановой показания. Несколько раз проводились у нее дома и на работе обыски. Чем не 1937 год?

Но, и то еще не все: в настоящее время арестован дом Мазановой, в котором она проживает, и который перешел в наследство от бабушки. Арестован счет в банке.

Был арестован счет и у сына, но арест все-таки был снят вышестоящим судом. Однако, ЛОВД Ртищево решение апелляционного суда в установленные сроки не выполняли, не желая признавать свою ошибку. Что и понятно: ведь признание ими ошибки подтверждал бы факт фальсификации всего дела!

Как водится, в духе 1937 года, и как рассказывает Мазанова, были и угрозы.

Угрожали сфабриковать дело на ее сына и арестовать его. Будучи уверена в том, что от угроз и морально-психологического давления полиция перейдет к делу, Мазанова, дабы спасти сына, подписала признательное обвинение, что это она применила завышенные ставки. При этом, остается неоспоримым тот факт, что по этим, якобы «завышенным» ставкам работают почти все дистанции пути Юго-Восточной железной дороги!

Первое судебное заседание по этому «делу века» состоялось в Ртищевском районном суде 5 августа.

Мазановой теперь предложено согласиться с обвинением, тогда ей назначат штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. То есть, предлагается согласиться в совершении преступлении, которого она не совершала!

Цель этой сделки со стороны заинтересованных сил «добраться» до сына. А если Мазанова не согласится, то ей обещано «кое-кем» в противном случае, возбуждение уголовного дела в отношении ее сына, а ей самой будет, якобы, назначено 4,5 года лишения свободы.

Что мы услышим на следующем заседании в Ртищевском районом суде, которое состоится 11 августа?