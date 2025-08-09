КТО ОПУСТИЛ НА ДНО "ПУТЬ РЫБАКА"?

В мае прошлого года в селе Золотое Красноармейского района отмечали День рыбака-промысловика. Министр сельского хозяйства области Роман Ковальский там поздравил рыбодобывающее предприятие «Путь рыбака»( далее везде- «ПР»- ред.) с 95-летием со дня основания. Поздравил министр то, чего нет : предприятие с декабря 2023 года в прежнем его виде перестало существовать. На том празднике не было представителей прокуратуры, а жаль: вопросов много было к бывшему и нынешнему руководству, остались они и сейчас. Пришло время дать правоохранительным органам на них ответы, и разобраться с теми, кто опустил на дно «ПР». Прежде всего это, как мы полагаем, Просолов и Степанов.

По официальным данным, сейчас «ПР», как указано в отчетах, «находится в процессе реорганизации в форме преобразования».Что-то долго «ПР» «преобразовывается», и как можно преобразовать то, чего нет? С 7 декабря 2023 года сменилось руководство: был председателем Просолов С.С., стал Степанов А.В. Учредители сейчас тут такие: Украинцева В.К., Федорова Е.Я. и Просолов С.С. Юридический адрес: Энгельсский района. Село Квасниковка. В тот год, когда министр Ковальский поздравлял «ПР» с юбилеем, выручка «ПР» упала до 4, 5 млн.р что составило минус 21 процент, а чистая прибыль- всего 2, 3 млн. р, минус 34 процента.

Что произошло, и почему в декабре 2023 года Просолов вдруг покинул пост председателя и был назначен на собрании( в котором участвовали родственники Просолова) Степанов?

Что делают, когда директор склада, например, имеет рыло в пуху, к его рукам что-то «прилипло»? Вспомните фильм «Операция «Ы». Есть версия, что «ПР» «преобразовали», чтобы замести следы прежнего правления видным рыбаком современности Просоловым. Теперь другой председатель, а вопросы, как говорится, к бывшему руководителю «ПР» Просолову остались, не пришло ли время на них дать ответ и «и посадить» виновных на крючок?

Куда подевались «Жигули 2115»? Этот автомобиль принадлежал колхозу, на нем ездил Просолов. Потом он его продал. А куда деньги подевал? Взял себе? Внес в кассу колхоза? Но про это бухгалтер ничего не знает. Работал ли в колхозе сын Просолова Павел и его сноха Юля? Официально - числились. Юлия- казначеем, а сын Павел- рабочим. А по факту, приходили ли они на работу, или только получали зарплату в течении ряда лет? Для чего сын Просолова и его жена Юлия ежегодно ездили в Сочи? Отдыхать, или продавать рыбу? На чьи деньги закупалась рыба в Саратове и Энгельсе? На деньги колхоза, или Юля и Павел покупали ее на свои деньги? Было два специализированных ларька у «ПР». Один на рынке Изобильный. Второй у «Магнита»( в районе жд. Вокзала). Рыбой в нем не торговали, а сдавали в аренду. Куда шли в течении ряда лет деньги от аренды, а это ежемесячно, от одного 20 тысяч рублей? В карман семьи Просоловых, или в кассу колхоза? Какие отношения сегодня между Просоловым и Степановым, между «ПР» и «Возрождение» между этими людьми и Комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства и лично с Даниловым? Как сформированы НА САМОМ ДЕЛЕ границы участков на Волге, которые были разыграны Комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства? Все ли тут в порядке и насколько сегодня границы сужены, и расширены? Знает ли об этом председатель комитета Данилов? Если да, то почему не спросит со Степанова? Все ли тут законно, справедливо и соответствуют границы реальных участков тем, которые были официально зарегистрированы?

Проходят ли рыбаки медкомиссию, какие трудовые договора с ними заключены, и заключены ли, каким образом рыбаки получают зарплату, выдавалось ли специально оборудование для рыбалки?

Все эти вопросы не просто «висят» в воздухе они «потонули на дне» вместе с так называемой реорганизацией «ПР».

Данилов знает ли про это все, или делает вид, что не знает, потому что интересы простых рыбаков его не интересуют, и он на стороне Степанова и Просолова, которые фактически стали хозяевами Волги от Энгельса и до Красноармейского района?