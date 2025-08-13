В Смоленской области отменили статью 245 УК РФ?

В Смоленской области на глазах местной власти погибает медведь в вольере

Очевидцы сообщили о медведе, который живет в тесном вольере у шашлычной в городе Сафоново Смоленской области. Судя по всему, бывшие хозяева завели хищника, чтобы развлекать посетителей заведения- сообщил канал "Звезда".

Но сейчас кафе закрылось и, как говорят очевидцы, животное осталось в одиночестве. На присланных в редакцию «Звезды» кадрах видно, что медведь ранен. Зверь ходит кругами по вольеру и пытается грызть решетку. Здание кафе расположено на обочине федеральной трассы Москва-Минск в 270-ти километрах от столицы.

В Смоленской области отменили статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными»?

А где же защитники животных, общественники, депутаты, да и вообще неравнодушные люди? Или, жестокость стала на смоленщине нормой?