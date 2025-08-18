ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ПОЗДНИКИНУ И БИРЮЛЬЦОВА?

Любовь, отношения, бизнес, обналичка? Что из перечисленного может так сильно заинтересовать Поздникину, что она даже...свое имущество (кадастровые номера земельных участков: 64:32:014801:780 и 64:32:014801:335) заложила для директора фирмы Бирюльцова, чтобы снять ограничение ареста по счетам?

Налоговая инспекция наложил арест на 85 млн. рублей на счет фирмы Бирюльцова.

При этом Бирюльцов зная, что у его фирмы есть проблемы по налогам, выигрывает в Воронеже конкурс на капитальный ремонт участка водопроводной сети на сумму 73 951 627, 89 р.

В качестве предоплаты фирма Бирюльцова «Средневолжская строительная компания» получила 22 185 388, 37 р. Это аванс за выполнение работ. Но… очередная схема Бирюльцова и Поздникиной не сработала: все эти деньги были списаны со счета фирмы Бирюльцова 15 августа этого года.

Зная, что счет заблокирован, Бирюльцов заключил договор с субподрядчиком. И, заключая контракт, Бирюльцов не поставил в известность заказчика о том, что его счет заблокирован.

Готова ли госпожа Поздникина лишиться «своего имущества» за любовь, отношения, обналичку и бизнес?