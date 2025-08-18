ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ПОЗДНИКИНУ И БИРЮЛЬЦОВА?

Любовь, отношения, бизнес, обналичка?  Что из перечисленного может  так сильно заинтересовать Поздникину, что она даже...свое имущество (кадастровые номера  земельных участков: 64:32:014801:780 и  64:32:014801:335) заложила для директора фирмы Бирюльцова, чтобы снять  ограничение ареста по счетам?

Налоговая инспекция наложил арест  на  85 млн. рублей на счет  фирмы Бирюльцова.

При этом Бирюльцов зная,  что у его фирмы   есть проблемы по налогам,  выигрывает в Воронеже  конкурс  на капитальный ремонт  участка водопроводной сети на сумму 73  951  627, 89 р.

В качестве предоплаты  фирма Бирюльцова  «Средневолжская строительная компания» получила 22  185 388, 37 р.  Это аванс  за выполнение работ.  Но… очередная схема Бирюльцова и Поздникиной  не сработала: все эти деньги были списаны со счета фирмы  Бирюльцова  15 августа этого года.

Зная, что  счет заблокирован,  Бирюльцов заключил  договор  с субподрядчиком. И, заключая контракт, Бирюльцов не поставил в известность заказчика о том, что его счет заблокирован.

 

Готова  ли госпожа Поздникина лишиться «своего имущества» за любовь, отношения, обналичку и бизнес?

 