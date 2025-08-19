Администрация Саратова в "убийстве" автомобиля не призналась

Житель Саратова потерял в одну секунду имущество, понес ущерб примерно на 2 миллиона рублей от халатного отношения Администрации Саратова к содержанию дорог. Но при этом, администрация в суде добилась решения в свою пользу! И получается, что в плохом качестве дороги, в результате которого был убит автомобиль, виновата не администрация города, а кто-то совсем другой?

Дело, которое не требует даже судебного разбирательства в виду его очевидности, но оно рассматривается в судебных инстанциях уже более года! Администрация Саратова упрямо не желает признавать свою вину, не желает категорически выплачивать компенсацию жителю Саратова за фактическую потерю дорогостоящего имущества- автомобиля марки BMW.

На кадрах виден как раз тот момент ЧП, когда двигатель автомобиля был полностью выведен из строя. Яма на дороге, огромная лужа. Секунда, и двигателя нет: гидроудар! За рулем был собственник автомобиля. Он стоит в пробке, как вдруг резко начинается ливень и через считанные минуты образуется лужа по уровень капота. Автомобиль остается в этой луже, и мотор глохнет. Это ЧП, а для семьи, потеря средства передвижения, потеря дорогостоящего имущества, произошла 4 июля 2023 года.

В цивилизованном городе администрация сразу же признала свою вину и выплатила владельцу сумму ущерба. Ведь машина пострадала не по вине владельца, а из-за головотяпства городской власти, которая содержит дороги в таком состоянии, которые уничтожают имущество.

Сразу же в этот день машину отвез эвакуатор на СТО, чему есть документальное подтверждение. На СТО было выдано письменное заключение о том, что произошёл гидроудар. Затем автомобиль перевезли ещё на одну станцию, на которой так же был подтвержден гидроудар.

Но без судов не обошлось: ущерб администрация выплачивать не собиралась, словно бы дорога, ставшая виною гидроудара во время дождя, проходит не по территории Саратова, а где-нибудь в степях Элисты, или в лесах Биробиджана.

Сначала все было на стороне потерпевшего: Волжский районный суд разобрался, увидел очевидное, и принял решение к выплате компенсации за ущерб.

Но… потом начались «движения». Как можно было понимать, администрацию Саратова категорически не устроило решение Волжского районного суда. И дело даже не в нищем городском бюджете, из которого надо платить за свой «косяк», а дело в прецеденте. Сейчас одному заплатим за ущерб, а завтра выстроится очередь других: сколько саратовские дороги убивают автомобили безвозвратно!

И появилось другое решение: Саратовского областного суда: администрация не виновата, автомобиль целый, без повреждений, гидроудара не было, появились нужные свидетели из ЦАПФ, «нужные» видеозаписи почти двухгодичной давности: белое вдруг стало черным. И вышло по мнению суда даже так, что после вышедшего из строя двигателя, автомобиль передвигался по дорогам Саратова!

Решающую роль в принятии столь абсурдного решения областным судом сыграли два должностных лица: Токарев А. А. (ЦАФАП) и сотрудник Сороколадов М.В. После запроса областного суда было отменено решение Волжского районного суда, а затем кассация даже ничего не стала рассматривать, и решение оставила без ответа. Были неоднократные отправления адвокатом запросов в адрес ГУ МВД и жалоб, в которых просили разобраться в сложившейся ситуации, поскольку, согласно ответов на запросы, хранятся ли записи с камер видеонаблюдения, не было получено внятного и конкретного ответа. Как известно, записи с камер видеонаблюдения хранятся не более 2 месяцев. Каким же образом были получены сведения и записи за 1, 5 года и представлены в суд, и сообщали сведения о том, что автомобиль двигался, хотя он был сломан?

Токарев сказал в устной форме, что они проверили и увидели, что все эти 1,5 года ездила ни BMW, а Кia с похожими номерами, и отличалась всего одна буква. А у какой же машины тогда сломался двигатель? И при этом, официальный документ в суд не представили! Много вопросов и к сотрудникам УСБ. В их адрес было много жалоб, но ни на одну не получен ответ. Почему? Есть за что покрывать своих сотрудников?

Теперь начинается очередной виток дела: подана кассационная жалоба. Ответчики все те же: администрация МО «Город Саратов» и Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Администрации МО «Город Саратов». Третьи лица : комитет по финансам, администрация Фрунзенского района, МУП «Водосток», МБУ "Спецавтохозяйство, комитет по Строительству и инженерной защите. Истец- владелец автомобиля Ященко Дарья Игоревна.

Фабулу дела и доказательств расскажем, опираясь на эту жалобу, составленную одним из опытнейших юристов Саратова.

Решением Волжского районного суда Саратова от 30.09.2024 года были частично удовлетворены исковые требования Ященко Д.И. к Администрации МО «Город Саратов», Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Администрации МО «Город Саратов» о возмещении материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Однако, Определением Саратовского областного суда от 16.01.2025 года решение Волжского районного суда города Саратова от 30 сентября 2024 года было отменено. Было областным судом принято новое решение: в удовлетворении исковых требований Ященко Д.И. к администрации муниципального образования «Город Саратов» о возмещении материального ущерба, причиненного в результате ДТП, отказано в полном объеме.

Что установил суд? Ященко Д.И. передвигалась на собственном автомобиле марки BMW, 525d xDrivе 4 июля 2023 года по улицам Саратова и на пересечении улиц Вокзальной и Белоглинской в вследствие значительного количества осадков произошло попадание воды в двигатель принадлежащего истцу автомобиля: были причинены механические повреждения.

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции была назначена судебная экспертиза. Согласно заключению эксперта повреждения автомобиля образовались в результате попадания воды в камеру сгорания при работе ДВС. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля на дату исследования составляла 319 9263 рубля, но в то же время, суд установил, что надлежит возместить причинённый ущерб в размере 231 9300 рублей, то есть, разницу между рыночной стоимостью автомобиля на дату исследования и стоимостью годных остатков. Таким образом, суд первой инстанции неверно определил размер возмещения причинённого ущерба.

Также судом первой инстанции было установлено, что Администрация МО «Город Саратов» является ответственной за содержание и ремонт дорог, но доказательств неисправности на участке дороги сетей водоотведения, переданных на баланс МУПП «Водосток», не было представлено. Более того, комитетом по строительству и инженерной защите Администрации МО «Город Саратов» дан ответ о… возможном рассмотрении возможности проведения работ по проектированию ливневой канализации на данном участке. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог. Таким образом, Администрацией МО «Город Саратов» не было надлежащим образом соблюдена обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам.

Также судом первой инстанции были отклонены требования о возмещении причиненного ответчиком морального вреда, но тем не менее, ответчики нарушили права собственника, а также не предприняли абсолютно никаких действий, направленных на их восстановление.

Ответчик испытал нравственные страдания, которые выразились в переживаниях за невозможность использования принадлежащего ей автомобиля.

Что касается оспариваемого определения суда апелляционной инстанции, то суд установил, что в соответствии с ответом ГУ МВД России по Саратовской области от 28 декабря 2024 года BMW, 525d xDrivе в период с 4 июля 2023 года по 15 декабря 2024 года… осуществлял передвижение по городу Саратову и за его пределами, были зафиксированы неоднократные поездки на данном автомобиле с указанием его скорости движения и местоположения в различные периоды времени. На каких камерах вдруг могли увидеть передвигающийся сломанный автомобиль должностных лица Токарев А. А. (ЦАФАП) и сотрудник Сороколадов М.В.?

По мнению суда апелляционной инстанции, договор на эвакуацию транспортного средства от 4 июля 2023 года лишь подтверждает факт транспортировки автомобиля и не является безусловным доказательством его повреждения вследствие попадания воды в двигатель и объема данных повреждений. Вот такая интересная логика у суда. По этой же логике, апелляционная инстанция, сам по себе факт остановки автомобиля при его проезде через лужу, о чем было сообщено в суде первой инстанции свидетелями, не подтверждает…и получение именно 4 июля 2023 года объема повреждений, который был зафиксирован при проведении судебной экспертизы.

А кто же и что же тогда в тот день проезжало через лужу, в результате чего сломался двигатель? Ведь экспертным заключением в суде первой инстанции было установлено: повреждения автомобиля BMW образовались в результате попадания воды в камеру сгорания при работе ДВС. Также при допросе в рамках судебного разбирательства в суде первой инстанции эксперта, проводившего экспертизу, было установлено, что вследствие гидроудара произошла полная гибель автомобиля, его восстановление нецелесообразно.

Судом апелляционной инстанции был сделан вывод о том, что заключение эксперта не является доказательством, подтверждающие требования истца. Это уже какое-то «ноу-хау» саратовского правосудия. А для чего тогда вообще нужны судебные экспертизы? Разве судом не должно быть принято во внимание заключение судебной экспертизы, тем более, что это заключение дают профессионалы, обладающие специальными познаниями. Есть ли основания у суда не доверять экспертному заключению?

Экспертизой было установлено, что произошла полная гибель транспортного средства после гидроудара, следовательно, доводы суда апелляционной инстанции о передвижениях транспортного средства являются нелогичными, так как данный автомобиль был лишен возможности для передвижения.

Более того, суд апелляционной инстанции не обратил внимания на тот факт, что после 4 июля 2023 года полностью изменились направления передвижений автомобиля, что может свидетельствовать либо о незаконном использовании номерных знаков истца, либо об ошибках в фиксации самого передвигающегося транспортного средства. Причем, важно обратить внимание на тот факт, что автомобиль истца якобы передвигается в момент проведения экспертизы! Но фактически это невозможно, так как в тот период его в разобранном виде осматривал и фотографировал эксперт! Выводы суда апелляционной инстанции о ненадлежащем ответчике в лице муниципального образования «Город Саратов» вообще не выдерживают никакой критики.

Кто, как не орган местного самоуправления и собственник дороги, а именно администрация МО «Город Саратов», несет ответственность по надлежащему содержанию своего имущества и ответственность перед истцом за обеспечение безопасности дорожного движения на спорном участке дороги?

Поэтому, с учетом всех этих обстоятельств, истец просит принять по делу новое и справедливое решение, которым исковые требования к администрации МО «Город Саратов», Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Администрации МО «Город Саратов» о возмещении материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, будут удовлетворены в полном объеме.

Можно будет ли доверять саратовским судам, если эти требования удовлетворены не будут?

Для сотрудника Автоинспекиции Сороколадова все равно: что корова xто BMW, что Kia…Лишь бы начальству сверху угодить

И самое главное в этой истории: Саратовский областной суд вынес решение основываясь неверных данных, предоставленных сотрудником ЦАПФ Сороколадовым.

Истец писал в жалобе об этом еще до решения суда в заявлении от 28.05.2025 года в ГУ управлении МВД РФ по Саратовской области. В заявлении было сказано, что сотрудниками Автоинспекции области в Саратовский областной суд были представлены сведения о передвижении транспортного средства BMW 525d xDrive( E605МС 164). Но данные были эти… по другой машине! И вот факт подтвержденный документами: за период времени с 06.07.2023 по 15.12.2024 года «убитый» в воде автомобиль находился на ремонте: и он никак не мог передвигаться.

Но в суд сотрудником Автоинспекции Сороколадовым были предоставлены сведения, что этот автомобиль… передвигался по дорогам Саратова! Без двигателя! Как такое стало возможным? Оказывается, этот сотрудник «перепутал» ( по ошибке, или кто-то «сверху» попросил «перепутать» и «ошибиться»?). И суд, приняв эти сведения к рассмотрению, принял их как доказательство и вынес решение не в интересах пострадавшей стороны а в интересах Администрации города, она не виновата то в городе такие дороги и машины ломаются, передвигаясь по ним! Почему и суд, на тот момент, когда шла проверка по вышеуказанному заявлению, суд не учел! Тоже, «сверху» попросили не «учитывать», и не «обращать» внимание на это?

Как выяснилось в ходе рассмотрения той жалобы, доводы были «частично поддержаны», а в отношении сотрудника Госавтоинспекции Сороколадова, предоставившего сведения в областной суд что по городу двигался якобы поломанный БМВ, было назначено проведение служебной проверки. Сороколадов с таким же успехом мог бы отослать видео с коровой, передвигавшейся по городу, утверждая, что это БМВ.

Именно после предоставленных явно ложных сведений в суд сотрудником Сороколадовым М.В. на запрос областного суда, и было отменено решение Волжского районного суда, а кассация потом даже ничего не стала рассматривать, и просто оставила жалобу адвоката без ответа.

Стоит сказать, что пострадавшая приходила на прием к Токареву (ЦАПФ) и пытался выяснить, как его подчиненный Сороколадов мог предоставить в суд ложные сведения? По записям системы «Паутина» выходило, что камера зафиксировала движение похожего на BMW автомобиля - KIA, и номера отличались на одну цифру. Токарев согласился с тем, что была допущена ошибка, но… официальный документ выдать отказался, сославшись на то что, фото якобы уже не сохранилось. Но понятно, почему он не дал ответ: чтобы ошибка сотрудников официально была бы тогда подтверждена. Сотрудники УСБ по данному факту, несмотря на жалобу, проверку так же не провели, став, таким образом, соучастником «ошибки». Или соучастником сговора Сороколадова с кем-то «наверху»?

Полагаем, что это была не «ошибка», а возможно, некий согласованный сговор в интересах администрации города, дабы ввести суд в заблуждение.

А суд областной, вместо того, чтобы проверить факты, «повелся» на ложные сведения, предоставленные сотрудником Сороколадовым.

Что теперь делать истцу? Согласится с решением областного суда, вынесенного на основании недостоверных сведений?