ПРОКУРОР РЕДЬКИН ВОЗВРАЩАЕТ В РТИЩЕВО 1937 ГОД?

Это ответ редакции областной общественно-политической газеты «Саратовский репортер» транспортного прокурора из Ртищево А.Г. Редькина

Прокурор Редькин, в присланном ответе показательно продемонстрировал пренебрежительное ( белая полоса от принтера во весь лист, что делает прочтение ответа почти невозможным ) отношение к редакции, к СМИ и к проблеме, которую поставила редакция. Транспортный прокурор Редькин пишет, что нарушений «уголовного и уголовно-процессуального законодательства на стадии предварительного следствия прокуратурой не установлено».

Прокурор Редькин новый человек в Ртищево и видимо сразу же захотел показать и местной власти, и людям, кто тут главный «на районе». И уголовное дело Мазановой, как мы полагаем, для транспортного прокурора Редькина вопрос принципа: если прокуратура не сможет доказать виновность подсудимой, то Редькин проиграет. Дело, которое может решиться в суде за день-два, теперь затянется, потому что Редькин, похоже, будет «копать» и искать новые и новые факты виновности Мазановой. А что произошло? Был покос травы, кустов и мелких деревьев на участках вдоль железнодорожного полотна. У правоохранительных органов возникло подозрение, что косили не совсем так, не совсем там, не совсем те люди. А поскольку за финансовые расчеты отвечала Мазанова, то все претензии следствие направило в ее сторону. Нашлись свидетели, как со стороны обвинения, так и со стороны Мазановой. После длинной и видимо, как ему самому показалось, убедительной речи государственного обвинителя, путаных и похоже далеких от правды показаний свидетеля со стороны обвинения Авдеева судья, уставший слушать про траву, кусты, овраги, участки, где и что и кто косил весь прошлый год, и даже немного позапрошлый год спросил: «Про что говорили? Вы понимаете, гособвинитель, про что? Свидетель должен рассказать так. Чтобы мы поняли. Какая ясность наступила после его показаний? Я так понял, что все косили траву по чуть-чуть. Я если честно, ничего не понял». И не удивительно, что судья ничего не понял: главный свидетель Авдеев во время своих показаний изворачивался как уж на сковородке: то признавал свои показания, то отказывался от них.

Однако, транспортному прокурору Редькину, как следует из ответа в редакцию «Саратовского репортера» все ПОНЯТНО. Раз транспортному прокурору Редькину все понятно, значит все, что происходило во время следствия, было в РАМКАХ ЗАКОНА? Что по мнению прокурора Редькина было в рамках закона

Перед судом сегодня стоит человек заслуженный, 35 лет проработавший в такой солидной организации, как РЖД ведущим экономистом в Ртищевской дистанции пути Юго-Восточной дирекции, Мазанова Светлана Евгеньевна. На железнодорожном транспорте отработала 35 лет, имеет многочисленные награды.

И вот хронология беспредела того дня, с которого все началось, и эти события, мнению транспортного прокурора Редькина проходили в «рамках Закона».

После рабочего дня, в 17 часов 15 минут 3 февраля этого года к дому Мазановой С.Е. подъехали работники ЛОВД. Не объяснив причину задержания, усадили женщину в машину, и отвезли в отдел ЛОВД. Ее сына забрали прямо с места работы.

Вели допрос Мазановой и сына до глубокой ночи, до двух часов. По мнению транспортного прокурора Редькина это произошло в рамках Закона. Возможно, Редькин перепутал даты: 1937 год, и год 2025. Возможно, в Ртищево 2025 год не наступил, и там все еще год 1937.

Как мать и сын свидетельствуют, допрос проходил тоже в «рамках Закона» по версии Редькина: под сильным давлением и угрозами.

Что за страшное преступление совершила мать и сын? Полицию интересовали в ту ночь…обычные бумажные документы: договора гражданско-правового характера по вырубке кустов, травы и деревьев в полосе отвода вдоль участков железной дороги. Всего-то. На 2024 год было заключено 5 договоров по вырубке. Все договора прошли согласование по ЕАСД со всеми причастными службами. К договорам были приложены калькуляции (расчет стоимости вырубки кустов 1 гектара). Калькуляции были подписаны начальником отдела экономики и утверждены начальником службы пути. Одним из исполнителей договора являлся сын Мазановой. Он выполнил весь объем работ согласно адресного плана дорожных мастеров, утвержденного начальником дистанции пути и задания начальника Ртищевской дистанции пути.

В чем же была претензия работников ЛОВД, что за повод был допрашивать мать и сына до глубокой ночи?

Акты выполненных работ были подписаны начальником дистанции пути. Согласно договора и расценок, исполнитель договора обязан был только рубить кустарник, а уборку порубочного материала должны были делать монтеры дистанции пути, однако, фактически порубочный материал с откосов убирался исполнителями и дополнительно производился покос травы. Поэтому, дорожным мастером это не предъявлялось к оплате: не делали, значит, ничего не получили. В чем проблема, и на чем основываются обвинения? После того, как проверили весь выполненный объем ( какие были для этого основания?) и он подтвердился, работники ЛОВД, видя, что тут нарушений и криминала нет, стали обвинять Мазанову… в завышенных расценках. При этом, величина расценок была установлена вышестоящей организацией. И этого сотрудники ЛОВД не «заметили». По какой причине у них вдруг «испортилось» зрение, что они не увидели очевидного, написанного черным по белому?

Во время следствия постоянно вызывали дорожных мастеров, монтеров пути, бедным людям трепали нервы, давили на них, настаивали давать против Мазановой показания. Несколько раз проводились у нее дома и на работе обыски. И все это, как пишет в ответе прокурор Редькин, было в рамках Закона?

Потом пошли угрозы: во что бы то ни стало «посадить» Мазанову, и ее сына. Будучи уверена в том, что от угроз и морально-психологического давления полиция перейдет к делу, Мазанова подписала признательное обвинение, что это она применила завышенные ставки. При этом, остается неоспоримым тот факт, что по этим, якобы «завышенным» ставкам работают почти все дистанции пути.

Ответ транспортного прокурора Редькина не выдерживает никакой критики, и это обычная отписка: по всему видно, что он не проверял факты, на которые указывало СМИ. Зато сам лично пришел на последнее судебное заседание, давая понять всем своим видом, «кто есть кто в районе», и что он лично сделает все, чтобы наказать Мазанову во что бы то ни стало, при полном отсутствии ее вины, и вины ее сына.

Но прокурор Редькин это еще не вся власть в Ртищево. И слава Богу, в этом городе все-таки не 1937 год, как видимо, ему кажется, а 2025 год. Поэтому наша редакция приложит все силы, чтобы дело Мазановой и сына разрешилось по Закону, и чтобы с нее были сняты все необоснованные обвинения.

Поскольку со стороны местного прокурора Редькина нет желания обратить на эту ситуацию серьезное внимание и дать ей по-настоящему оценку в рамках закона, редакция направляет повторный запрос в Генеральную прокуратуру РФ.