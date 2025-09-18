Почему "Средневолжская строительная компания" не включена в Реестр недобросовестных поставщиков?

Как известно, РНП - это список компаний и ИП, которые нарушили правила госзакупок и поэтому больше не могут в них участвовать. Такой список существует не зря: есть немало компаний, которые регулярно нарушают условия конкурсов, не выполняют договора с субподрядчиками

К таким фирмам, полагаем, относится ООО «Средневолжская строительная компания», руководителем и учредителем которой является господин Бирюльцов. Однако, по каким-то причинам эта фирма до сих пор не включена в список РНП. Почему не реагирует ФАС России УФАС по Саратовской области, правоохранительные органы и прокуратура? Ведь речь идет о бюджетных средствах, которые попадают в руки недобросовестных предпринимателей.

Арбитражный суд Саратовской области 16 сентября 2025 года принял заявление к производству, по подготовке дела к судебному заседанию и назначении предварительного судебного заседания в отношении ООО «Средневолжская строительная компания» ( «СВК»).

В Арбитражный суд Саратовской области обратилась администрации городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области. В заявлении администрация просит о взыскании с «СВК» излишне уплаченных денежных средств в сумме 6 638 279, 46 руб., перечисленных фирме Бирюльцова в рамках муниципального контракта от 01.03.2021 № 0129200005321000080 на выполнение работ на объекте: «Система водоснабжения городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области». Исковое заявление администрации городского поселения Петров Вал принято и возбуждено производство по делу № А57-24737/2025, а на 13 октября 2025 года назначено предварительное судебное заседание.

Что получилось? Фирма Бирюльцова четыре года бесконтрольно, по своему усмотрению пользовалась бюджетными деньгами. Почему и кто это допустил? Сколько процентов «набежало» с суммы 6 миллионов за 4 года и сколько денег «СВК» вернет обратно в бюджет Или Бирюльцов станет доказывать что это его деньги? Как подобная ситуация стала возможной и почему «СВК» были перечислены лишние бюджетные деньги? Какого качества были работы произведенные «СВК» по условиям контракта? Почему о «лишних» 6 миллионах буквально, «подаренных» из бюджета «СВК» стало известно только сейчас, спустя 4 года? Куда смотрел ФАС, ОБЭП, почему не проверили фирму Бирюльцова, почему не был поставлен вопрос о внесении фирмы «СВК» в списки РНП?

Ведь что ни контракт «СВК», то проблема и выясняется, что фирма Бирюльцова недобросовестно исполняет условия конкурсов, которые почему-то продолжает выигрывать! Примеров множество.

На днях на Арбитражный суд Саратовской области своим решением удовлетворил иск Индивидуального предпринимателя Ериной к ООО «Средневолжская строительная компания» и с ответчика взыскана задолженность по договору подряда от 09.10.2023 в сумме 886 000,00 руб.

Еще раньше, в августе этого года, налоговая инспекция наложила арест на 85 млн. рублей на счет фирмы Бирюльцова. Но при этом, том, "СВК"... выигрывает в Воронеже конкурс на капитальный ремонт участка водопроводной сети! Сумма контракта 73 951 627, 89 рублей! Фирма Бирюльцова считается образцовой и не имеющей долгов? Стало бы такое возможным, будь "СВК" в списке РНП? В качестве предоплаты фирма Бирюльцова «Средневолжская строительная компания» получила 22 185 388, 37 рублей из бюджета Воронежской области, как аванс за выполнение работ. Все эти деньги немедленно были списаны со счета фирмы Бирюльцова 15 августа этого года. То есть, бюджетные деньги ушли на оплату долгов фирмы Биррюльцова! Как его фирма намерена рассчитываться с субподрядчиком, если счета "СВК" арестованы, а сумма долга растет? Кто понесет ответственность за срыв условий конкурса в Воронежской области в Семилуках?

Вопросы остаются открытыми. По запросу СМИ сегодня этой ситуацией занимается прокуратура Семилукского района Воронежской области, где "СВК" выиграл конкурс, о котором мы упомянули выше.

А ФАС, а ОБЭП? Где их реакция? Редакция газеты посылает запрос СМИ по данным фактам в ФАС России.