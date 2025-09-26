Племзавод "Трудовой" откроет новый откормочный комплекс

АО "Племзавод "Трудовой" планирует ввести в эксплуатацию комплекс по выращиванию молодняка крупного рогатого скота (КРС) на 1,448 тыс. голов, инвестиции в проект оцениваются в 698 млн рублей, сообщили в пресс-службе министерства инвестиционной политики региона

Комплекс создается с учетом всех требований современного промышленного скотоводства и будет оснащен системами вентиляции, кормораздачи и навозоудаления. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

В министерстве напомнили, что племзавод "Трудовой" реализует ряд инвестиционных проектов в Марксовском районе, направленных на расширение производства. Общий объем инвестиций в развитие производства уже превысил 2,2 млрд рублей.

"В этом году племзавод завершил строительство животноводческого комплекса на 1,2 тыс. голов. Это позволило увеличить общее производство молока на 14,6 тыс. тонн в год и создать 32 новых рабочих места. Общий объем инвестиций в проект составил 1,25 млрд рублей", - отметили в министерстве.

Параллельно предприятие завершило техническое перевооружение двух участков орошения общей площадью 1,411 тыс. га. Новое оборудование позволило вдвое сократить потребление электроэнергии. Сумма вложений составила 275 млн рублей.

По информации Мининвеста региона, АО "Племзавод "Трудовой" - одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Саратовской области по производству молока. Основной вид деятельности АО - молочное скотоводство и растениеводство.

С 2010 года хозяйство занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления продуктивности голштинской породы и является племенным репродуктором.

Доля АО "Племзавод "Трудовой" среди сельхозпроизводителей в общем объёме произведённого молока по Марксовскому району за 2023 год составила 83,4%, по Саратовской области - 48,6%.