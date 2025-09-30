Ведомство Рысевой шлет бестолковые отписки по запросу СМИ

Начальник УФАС Рысева разучилась работать, или чего она боится и почему не ответила как подобает согласно Закону на официальный запрос СМИ?

Разберем проблему по порядку и по пунктам. Их будет три.

Отписка УФАС – это свидетельство недееспособности УФАС и его руководителя Рысевой.

Напоминаем чиновникам, и в данном контексте статьи конкретно Рысевой: СМИ потому и называют четвертой властью, что они своими публикациями побуждают, вскрывая факты коррупции, иных нарушений Закона работать как это подобает трем остальным ветвям власти. На сайте областной общественно-политической газеты «Саратовский репортер» 18 сентября была опубликована статья: «Почему "Средневолжская строительная компания" не включена в Реестр недобросовестных поставщиков?» Приводились факты нарушений, и редакция направила запрос в УФАС по Саратовской области на имя руководителя Рысевой с требованием принять меры по опубликованным фактам. Ответ пришел очень быстро. Видимо в УФАС по Саратовской области прочитали только заголовок статьи не вникая в суть проблемы и не ознакомившись с фактами, потому что содержание отписки удивительно по своей бестолковости: «Обращений в отношении ООО «Средневолжская строительная компания» в Саратовское УФАС не поступало». Если так, то проблем нет- мы отправляем запрос в федеральное ФАС. Мы полагали, что проблемой займутся на местном уровне и решат ее, но мы ошиблись, увы.

Хотя, а что следовало ожидать от нынешнего начальника УФАС по Саратовской области Рысевой?

Почему на сайте УФАС по Саратовской области в последнее время наблюдается такая активность?

В последнее время руководство ФАС России приняло ряд решений о смене руководства в ряде региональных ФАС : в Кировской и Вологодской областях, в республике Мордовия, в Чукотском округе. Вызвало удивление, что Саратовская область не оказалось в списке № 1 и руководитель Саратовского УФАС продолжает работать: по нашему мнению, она работала очень плохо. И продолжает работать плохо: где реакция УФАС по Саратовской области на рост цен на бензин в регионе? Цены на бензин в Саратовской области самые высокие в регионе. Одновременно с процессом смены руководства в УФАС ряда регионов субъектов РФ был замечен старт активности в публичной плоскости УФАС по Саратовской области: сайт этого ведомства буквально ожил, а новости о работе УФАС по Саратовской области начали появляться едва ли не каждый день. Хотя раньше этого не наблюдалось вообще: словно бы и не существовало такого ведомства, как УФАС. Разве что регулярно сообщалось о вынесении штрафов ООО «Россети» с каким-то странно постоянной величиной штрафа в 300 тысяч рублей.

Мы объясняем возросшую активность только одним, по нашему мнению: Рысева очень хочет оставаться на своем месте и не повторить судьбу уволенных коллег в регионах. Значит, Рысевой есть, за что держаться и это место не очень плохо ее «греет»?

Причина третья: Бусаргин прикрывает Рысеву?

И вот последняя надежда: заявить о своей активности Рысевой на уровне губернатора. Раз губернатор одобряет ее работу, значит, руководство региона ее работой довольно. Полагаем, что сам Бусаргин не глубоко погружен в аспекты работы УФАС по Саратовской области.

Встреча Бусаргина и Рысевой состоялась, о чем и сообщил сайте УФАС по Саратовской области. Было отмечено: «особое внимание было уделено рассмотрению дел о включении сведений о поставщиках в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Елена Рысева отметила, что в настоящее время реестр недобросовестных поставщиков включает 277 компаний». Но тогда почему лично Рысева и УФАС по Саратовской области не рассмотрела запрос СМИ по поводу "Средневолжской строительной компании», на деятельность которой обратила в своей статье редакция газеты «Саратовский репортер» в статье : «Почему "Средневолжская строительная компания" не включена в Реестр недобросовестных поставщиков?» Прокуратура Воронежской области по запросу «Саратовского репортера» занимается проверкой этой фирмы, а УФАС по Саратовской области не желает. Почему? Быть может, есть личная заинтересованность Рысевой или других сотрудников не обращать внимание на запрос СМИ, ведь руководитель этой фирмы Бирюльцов козыряет, что у него все схвачено и везде.

Рысева считает, что цены на бензин не высокие

А вот это вообще перл встречи губернатора Бусаргина и руководителя УВАС по Саратовской области Рысевой: «Саратовская область демонстрирует один из самых низких цен на важные товары в ПФО. Ведомством ежедневно отслеживается ценовая ситуация в регионе».

Да неужели? А цены на бензин? Цены на ряд продуктов питания?

Очевидно, что встреча губернатора и начальника УФАС для отчета, для галочки, дабы показать: ведомство работает, ведомство стоит на страже интересов людей.

Но на самом деле? Попытка Рысевой удержаться в кресле руководителя: сам губернатор доволен ее работой.

А граждане? Редакция газеты обратилась в УФАС с запросом: дать оценку фактам, опубликованным в газете. И что? В ответ- бестолковая отписка. И это- работа руководителя УФАС по Саратовской области?

По фактам, опубликованным в данной статье и в статье «Почему "Средневолжская строительная компания" не включена в Реестр недобросовестных поставщиков?» редакция газеты «Саратовский репортер» направила запрос в федеральное ведомство ФАС и в Генеральную прокуратуру РФ.