Петров Вал и фирма "СВСК": совместная "схема"?

Администрация городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области вдруг озаботилась состоянием своего бюджета. Почему «вдруг»? Это правоохранительные органы должны поискать ответ на этот вопрос

Четыре года в администрации молчали по поводу того, что из бюджета ушли деньги на счет фирмы учредителя и директора ООО «Средневолжская строительная компания» Бирюльцова. Молчали, что деньги туду перевели ошибочно, и только теперь обратились в суд: требуют вернуть обратно. Через четыре года опомнились, надо же! Деньги были уплачены «излишне», как сказано в иске в суд, и как бы «случайно» переведены на счет фирмы Бирюльцова. Какое счастье выпало Бирюльцову! Более 6 миллионов рублей эти деньги, находясь на счету фирмы Бирюльцова, «крутились», принося проценты немалые его фирме. Частная фирма, похоже, хорошо обогатилась бюджетными деньгами на процентах. А в Петров Вале о них как бы «забыли». Ну надо же, какая забывчивая администрация в Петров Вале! Чем ни криминальная схема: в администрации «забывают» о деньгах, а Бирюльцов их «крутит», получая проценты? И можно предположить, что с кем-то из чиновников из администрации Бирюльцов делился? Чем не повод заинтересоваться ОБЭП этой «схемой»? За подобные «схемы», где суммы гораздо меньше, чем шесть с половиной миллионов, сидят в тюрьме. А тут просто «случайно» дали попользоваться Бирюльцову бюджетными деньгами: мы забудем на время, а ты Бирюльцов, «крути» их, как хочешь!

И вот теперь родился иск со стороны администрации городского поселения Петров Вал. Почему не четыре года назад, не три, не два? Только сейчас увидели, что деньги бюджетные по социальному проекту ушли «излишние», как сказано в иске? Да ладно, вы серьезно? Администрация Петров Вала сотрудников прокуратуры, СК, ОБЭП выходит, за лохов держит? Если так, то это просто бесконечная космическая наглость. Вы слышите правоохранительные органы Волгоградской области? Вас администрация Петров Вал не уважает и не боится.

Только спустя четыре года в Арбитражный суд Саратовской области обратилась администрация городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области. Причина, полагаем, не в том, что в администрации вдруг вспомнили о «дыре» в бюджете и решили вернуть деньги, дабы потом их направить на нужды народа. Нет, полагаем, причина в том, что в последнее время фирма Бирюльцова засветилась во многих нехороших делах: «схемы» выстроенные Бирюльцовым дают сбой и он сам уже летит в долговую яму.

В заявлении администрация просит о взыскании с «СВСК» излишне уплаченных денежных средств в сумме 6 638 279, 46 руб., перечисленных фирме Бирюльцова в рамках муниципального контракта от 01.03.2021 № 0129200005321000080 на выполнение работ на объекте: «Система водоснабжения городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области». Исковое заявление администрации городского поселения Петров Вал принято и возбуждено производство по делу № А57-24737/2025, а на 13 октября 2025 года назначено предварительное судебное заседание. Вроде бы, все чинно и хорошо и администрация большой молодец, что требует вернуть бюджетные деньги. Но так ли? Но Полагаем, что иск в суд с требованием вернуть в бюджет деньги, это просто попытка уйти от ответственности администрации Петрова Вала.

Что получилось? Фирма Бирюльцова четыре года к ряду бесконтрольно, по своему усмотрению пользовалась бюджетными деньгами. Почему и кто это допустил в администрации городского поселения Петров Вал? Или это был осознанный сговор с фирмой Бирюльцова? Шесть миллионов это не шесть рублей. Сколько процентов «набежало» с суммы 6 миллионов за 4 года и сколько денег «СВСК» вернет обратно в бюджет, или Бирюльцов станет доказывать в суде, что это его деньги? Как подобная ситуация стала возможной и почему «СВСК» были перечислены лишние бюджетные деньги? Какого качества были работы произведенные «СВСК» по условиям контракта? Почему о «лишних» 6 миллионах буквально, «подаренных» из бюджета «СВСК» стало известно только сейчас, спустя 4 года? Куда смотрел ФАС, ОБЭП, почему не проверили фирму Бирюльцова, почему не был поставлен вопрос о внесении фирмы «СВСК» в списки РНП?

Ведь что ни контракт «СВСК», то проблема и выясняется, что фирма Бирюльцова недобросовестно исполняет условия конкурсов, которые почему-то продолжает выигрывать! Примеров множество. На днях на Арбитражный суд Саратовской области своим решением удовлетворил иск Индивидуального предпринимателя Ериной к ООО «Средневолжская строительная компания» и с ответчика взыскана задолженность по договору подряда от 09.10.2023 в сумме 886 000,00 руб.

Еще раньше, в августе этого года, налоговая инспекция наложила арест на 85 млн. рублей на счет фирмы Бирюльцова. Но при этом, том, "СВСК"... выигрывает в Воронеже конкурс на капитальный ремонт участка водопроводной сети! Сумма контракта 73 951 627, 89 рублей! Фирма Бирюльцова считается образцовой и не имеющей долгов? Стало бы такое возможным, будь "СВК" в списке РНП? В качестве предоплаты фирма Бирюльцова «Средневолжская строительная компания» получила 22 185 388, 37 рублей из бюджета Воронежской области, как аванс за выполнение работ. Все эти деньги немедленно были списаны со счета фирмы Бирюльцова 15 августа этого года. То есть, это тоже «излишние» деньги из бюджета Воронежской области, и бюджетные деньги ушли на оплату долгов частной фирмы Бирюльцова! Как его фирма намерена рассчитываться с субподрядчиком, если счета "СВСК" арестованы, а сумма долга растет? Кто понесет ответственность за срыв условий конкурса в Воронежской области в Семилуках?

Вопросы остаются открытыми. По запросу СМИ сегодня этой ситуацией занимается прокуратура Семилукского района Воронежской области, где "СВСК" выиграл конкурс, о котором мы упомянули выше. Занимается «СВСК» и ФАС России, и Генеральная прокуратура, СК РФ.

А ситуация с иском администрации городского поселения Петров Вал?

Разве это не повод правоохранительным органам и прокуратуре выяснить, как подобная «схема» стала возможной?

Разве это не повод для расследования, почему администрация Петров Вала допустила перечисление «излишних» денег?

Разве это не может быть частью криминальной «схемы», за реализацию которой следует привлечь к уголовной ответственности как самого Бирюльцова, так и руководство администрации городского поселения Петров Вал?