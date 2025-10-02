КАК В БАЛАКОВЕ ПОКРЫВАЮТ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Что произошло? В отношении многодетной матери, хрупкой женщины было совершено преступление. Ей был причинен вред здоровью- ожег роговицы глаза. Некто Желтяков В.Д сначала нанес ей побои , а затем брызгал газовым баллончиком в лицо. Делал он это и в отношении других, кто пытался в тот день, возле здания Балаковского районного суда защитить женщину. Полученные травмы Арутюнян А.Ж зафиксированы в документах судебно-медицинской экспертизы. Кроме того- налицо в чистом виде статья 330 УК РФ «Самоуправство»-Желтяков В.Д. и Желтяков Д.В. изымают автомобиль Арутюнян А.Ж, на котором она приехала 18 июля к зданию Балаковского районного суда и припарковала его напротив здания и делают это отец и сын без соответствующих полномочий, причиняя имущественный ущерб

Что дальше происходит в городе Балаково? Направляется на медицинскую экспертизу не потерпевшая, а документы! Она ходит, живая. Почему вместо того, чтобы направить на исследование Арутюнян А.Ж., дабы получить объективную картину состояния здоровья направляют документы? Далее, появляются два документа : заключение эксперта от 21 июля 2025 года № 834 и заключение эксперта от 16 июня 2025 года № 679.

Исходя из этих документов, не изучив ситуацию сейчас, они, пишут, что здоровью вред не причинен. Во втором заключении есть запись, что сотрясение головного мозга, в «динамике не наблюдается». Что за бред? В описательной части четыре приема подряд ей ставят сотрясение мозга, но чтобы понять, есть ли он в динамике, надо было потерпевшую Арутюнян А.Ж осмотреть, как минимум. Никто этого не делает, и естественно, ставят неверный диагноз. В то время как в отношении ее мужа, который защищал свою жену, возбуждает уголовное дело по статье 115 часть 2, то есть, легкий вред здоровью. А в возбуждении уголовного дела по самоуправству в отношении Желтякова В.Д и Желтякова Д.В. отказывают и вместо уголовного дела возбуждают административку!

Это как так? Следователь следственного отдела по городу Балаково СУ СК России по Саратовской области В.В. Федоров пишет начальнику МУ МВД РФ по «Балаковское» А.С. Суздалю: «В ходе предварительного следствия установлено, что 18.06. 2025 года примерно в 17.30 Желтяков Д.В. и Желтяков В.Д находясь у здания Балаковского районного суда нанесли побои в отношении Каджоян Г.В. и Каджоян С.В., Арутюнян А.Ж и Григорян М.А. причинив им физическую боль, но не повлекших последствий. В связи с вышеизложенным прошу рассмотреть вопрос о привлечении Желтякова В.Д и Желтякова Д.В. к административной ответственности по ст. 6.1. КоАП РФ и ст. 20. 1. КоАп РФ».

Как своеобразно следователь Федоров В.В., так трактует законы, и не увидевший в факте избиения людей уголовного преступления! Стало быть, в Балакове можно вот так запросто бить людей, травить их газом! И за все это по пять тысяч рублей штрафа с каждого: сына и отца Желтяковых?

Самое парадоксальное, что есть видео с камеры здания районного Балаковского суда. На видео зафиксировано, как были совершены Желтяковыми противоправные действия: сначала сын и отец на своими автомобилями блокируют автомобиль, на котором приехала к зданию суда Арутюнян А.Ж, а потом видно, как женщину вытаскивают из машины, как наносят побои, и как брызгают баллончиком газа прямо в лицо!

И в этом следователь Федоров не увидел состава преступления и отказал в возбуждении уголовного дела? В то время, в отношении мужа, который защищал жену, возбуждают уголовное дело! Это так в Балакове трактуют законы?

Желтяков В.Д обманул следователя, дал ложные показания и сообщает, что они с сыном не «блокировали» автомобиль А. Арутюнян, а просто «припарковались». В то время, Желтяков сообщил всей Саратовской области, давая интервью ИА «Взгляд» что они с сыном «охотились за имуществом Каджоянов» за имуществом и «заблокировали автомобиль». Какой вывод? Налицо- непрофессионализм следователя Федорова В.В., который даже не мониторит ситуацию, связанную с этим преступлением и не читает ведущее ИА Саратовской области.

По ходатайству защиты назначена повторная экспертиза, и мы надеемся, что эксперты в этот раз не пойдут на поводу у следственных органов.

Поскольку законы в Балакове работают не в пользу потерпевших, и даже, наоборот, в отношении них возбуждают уголовные дела, наша редакция посылает запрос СМИ в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ, с тем, чтобы справедливость была восстановлена и Желтяковы отец и сын получили по заслугам.