Полиция Балаково не исполняет закон "О полиции"

Полицейским из Балаково хотелось бы напомнить Закон "О полиции", его самую первую статью: "Назначение полиции": "Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации...".Могут ли жители Балаково рассчитывать, что полицейские этого города защитят их жизнь, здоровье, права и свободу? Что происходит, когда полиция руководитель полиции Балаково подписывает Постановление об отказе в возбуждения уголовного дела? Потенциальный преступник остается на свободе, и тем самым создается прецедент безнаказанности.

И вот наш пример. Преступники, нападавшие на человека, до сих пор на свободе. В отношении бизнесмена Геворга Каджояна из Балаково неоднократно поступали угрозы физической расправы. По своим заявлениям он получал отказы в возбуждении уголовного дела, потому что полиция была не в состоянии найти преступников. Или просто не хотела заниматься рассмотрением его заявления серьезно.

При этом, есть видео и фото на которых зафиксировано, как бизнесмена выслеживали злоумышленники продолжительное время, изучали график его отъезда на работу, и приезда домой. И вот, в апреле 2025 года двое «встретили» Каджояна в подъезде с обрезками металлических труб и погнались за бизнесменом вверх по лестнице до его квартиры. На видео от 10 апреля 2025 года зафиксировано, как двое убегают после неудачной попытки напасть на Каджояна. Когда одного из этих убегавших полицейские поймали, то… почему-то отпустили его, и уголовное дело не возбудили. А неизвестные продолжили выслеживать Каджояна: после той неудачной для них попытки нападения, появлялись регулярно у подъезда, вплоть до лета 2025 года и чаще всего по утрам, когда бизнесмен уходил на работу.

Каджоян писал заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Почему? Разве не было попытки напасть на человека с металлическими обрезками труб? Разве нет доказательств: фото и видео? А может быть нет просто желания раскрывать это преступление?

В Балакове многим известно, и об этом так же писали в СМИ, что между бизнесменом Каджояном и бывшим его бизнес-партнером Желтяковым произошел конфликт который до сих пор не погас.

Как сообщал в своем заявлении Каджоян, Желтяков угрожал ему физической расправой, причем делал это прилюдно и есть тому свидетели. Связан ли факт попытки нападения на Каджояна в подъезде дома, где он проживал, и угрозами физической расправы со стороны Желтякова? Полиция не дала ответ на этот вопрос, и Каджоян получил письмо за подписью Врио начальника ОП N 4 в составе МУ МВД России «Бaлаковское» Саратовской области А.А. Мизгулин: «По Вашему заявлению от 25.04.2025 по факту угроз физической расправой в Ваш адрес, сотрудниками межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бaлаковское» Саратовской области было проведена проверка по результатам которой в соответствии со статьей 145, статьей 24 частью 1 пункта 2 Уголовно-процессуaльного Кодекса Российской Федерации было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела».

Безнаказанность порождает новое преступление: буквально через два месяца после попытки напасть с обрезками металлических труб на Г.Каджояна, Желтяков наносит побои и брызгает в лицо из газового баллончика его супруге А.Арутюнян. И снова- отказ в возбуждении уголовного дела уже по этому факту.

Бездействие полиции Балаково порождает одно преступление за другим. И кто это остановит, и почему прокуратура Балаково не занимается фактами бездействия МУ МВД России "Балаковское" Саратовской области?

Запрос по этой статье мы направляем Генеральному прокурору РФ, раз в Балаково не работают должным образом Законы.