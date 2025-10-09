ОБЭП ЗАЙМЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТОВ "СВСК"?

Сегодня фирма Бирюльцова «Средневолжская строительная компания» (СВСК) проходит по нескольким делам в Арбитражном суде Саратовской области: бывшие партнеры Бирюльцова требуют возврата денег, которые СВСК используя различные «схемы», присваивала себе. Надо партнерам спешить: вот-вот фирму Бирюльцова могут признать банкротом. Пятого сентября этого года на сайте Федресурс было опубликовано заявление о намерении кредитора ООО МФК «Фордевинд» обратиться в Арбитражный суд о признании директора СВСК Бирюльцова В.В. банкротом. Сегодня идут в судах процессы по возврату денег бывшим партнерам СВСК по их заявлениям: «схемы» Бирюльцова закономерно дали сбой. Есть фирмы, которым уже закономерно удалось выиграть такие суды

Что и следовало ожидать: рыл многие годы вместе с партнершей по бизнесу Поздникиной ямы другим, а теперь сам попадает в нее. Закономерно и справедливо. Бизнес надо вести честно, но это не про Бирюльцова. Более того, идут в судах процессы по возврату денег бывшими партнерами СВСК т: «схемы» Бирюльцова закономерно дали сбой.

Теперь, полагаем, деятельностью по исполнению контрактов СВСК, обязана заняться служба ОБЭП и Следственный комитет: налицо, полагаем, нарушение Закона не только в гражданско-правовом поле.

В то время, когда бюджет изыскивает средства на СВО, фирма Бирюльцова СВСК цинично попирая Закон, «тащит» под себя бюджетные деньги. На это закрывали по различным причинам (Бирюльцов с кем надо делился?) до тех пор, пока «Саратовский репортер» не обратил внимание Генеральной прокуратуры РФ на факты нарушения Закона и на «схемы» Бирюльцова.

Напомним, что в публикации от 18 сентября «ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ПОЗДНИКИНУ И БИРЮЛЬЦОВА?» мы ставили вопрос: «Любовь, отношения, бизнес, обналичка?». На каких законных основаниях СВСК перечисляла деньги на счет фирмы Поздникиной?

В статье сообщалось, что фирма Бирюльцова, несмотря на то, что погрязла в судах и ее ждет банкротство, умудрилась выиграть контракт в Воронежской области, на работы по ремонту в городе Семилуки водопроводных сетей. К этому моменту, счет фирмы СВК, «победителя» конкурса налоговая инспекция наложила арест на 85 млн. рублей. Как в Воронежской области этого не увидели? Или, организаторы конкурса это знали и видели, но все равно допустили должника с арестованным счетом к конкурсу и даже позволили его выиграть? Почему? Вопрос остается открытым, и на него, полагаем, должен найти ответ Следственный комитет. А дальше произошло вот что: в качестве предоплаты за работы фирма Бирюльцова получила… аванс 22 185 388, 37 р. Все эти деньги были списаны со счета фирмы Бирюльцова 15 августа этого года. Зная, что счет заблокирован, Бирюльцов заключил договор с субподрядчиком. И, заключая контракт, Бирюльцов не поставил в известность заказчика о том, что его счет заблокирован. Наш корреспондент связался тогда с главой Семилукского района и задал вопрос, а знает ли он, что фирма СВСК с многомиллионными долгами фактически банкрот, и не опасается ли глава района, что работы по важному социальному контракту накануне зимы будут сорваны? Глава Семилукского района сделал хорошую мину при плохой игре и ответил: «Все нормально, претензий нет». Поскольку у главы претензий не было, то редакция газеты направила по фактам публикации «ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ПОЗДНИКИНУ И БИРЮЛЬЦОВА?» запрос СМИ в адрес прокуратуры Воронежской области.

Получен ответ, из которого ясно, что теперь претензии возникли у прокуратуры конкретно к главе района Максиму Зацепину: в адрес администрации прокуратура Семилукского района направлено представление о нарушении Закона. И вот что пишет в ответ на запрос в адрес редакции прокурор Семилукского района старший советник юстиции С.И. Вяльцев:

«Установлено, что в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» администрацией городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области и ООО «Средневолжская строительная компания» 10.07.2025 заключен муниципальный контракт №18 на выполнение работ по капитальному ремонту участка водопроводной сети. ул. Дзержинского в г. Семилуки Семилукского муниципального района.В соответствии с п. 3.5 контракта предусмотрен авансовый платеж, при этом размер авансовых платежей составляет 5% от цены контракта. Спустя 14 дней после заключения указанного контракта 24.07.2025 администрацией городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области и ООО «Средневолжская строительная компания» было заключено дополнительное соглашение № 1, согласно которого размер авансовых платежей составляет 30% от общей суммы муниципального контракта № 18». Интересно, а за что такие преференции Бирюльцову, что аванс увеличили с 5 процентов, аж до 30 процентов? А почему не до 50 процентов? Далее прокурор Семилукского района пишет: «При этом, предусмотренных законодательством независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, при заключении указанного дополнительного соглашения не имелось, в связи с чем, изменение условий контракта является незаконным». НЕЗАКОННЫМ! И далее прокурор сообщает: «По результатам проверки в адрес администрации городского поселения – город Семилуки 08.10.2025 внесено представление об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, которое находится на рассмотрении».Подпись под документом: прокурор района старший советник юстиции С.И. Вяльцев.

Как будут устраняться нарушения, которые требует прокурор устранить от администрации? Вернут аванс в 22 миллиона? Но это невозможно, потому что налоговая инспекция списала эти деньги со счета СВСК. Какую ответственность понесет глава Семилукского района, за то, что многомиллионный аванс из бюджета ушел не по назначению, а фактически, на погашение долгов частной фирмы Бирюльцова? Это уже вопрос к ОБЭП и СК РФ.

Подобный случай произошел несколько лет назад в Петров Вале Волгоградской области. Шесть миллионов рублей администрация Петров Вала, якобы "ошибочно" перечислила несколько лет назад фирме Фирма Бирюльцова. Четыре года бесконтрольно, по своему усмотрению Бирюльцов пользовался «ошибочными» бюджетными деньгами! О «лишних» 6 миллионах «подаренных» из бюджета фирме Бирюльцова «СВСК» стало «известно» только сейчас, спустя 4 года и администрация Петров Вала обратилась на днях в Арбитражный суд с требованием вернуть их в бюджет. Чем не "схема" и сколько "прокрутил" используя деньги из бюджета Бирюльцов? Опять вопросы к ОБЭП и СК РФ: не пора ли серьезно заняться изучением ВСЕХ контрактов СВСК?