ПРОКУРОРА БАЛАКОВО ПОХИТИЛИ ИНОПЛАНЕТЯНЕ!

На сайте газеты «Саратовский репортер» в октябре этого года было опубликовано две статьи о стиле и методах работы прокуратуры и полиции Балаково:

1.«Полиция Балаково не исполняет Закон «О полиции» (https://rsar.ru/index.php/home/718-politsiya-balakovo-ne-ispolnyaet-zakon-o-politsii).

«Прокурор Балаково нарушил Закон «О СМИ» https://rsar.ru/index.php/home/721-prokuror-balakovo-narushil-zakon-o-smi

На эти две публикации в адрес областной общественно- политической газеты «Саратовский репортер» поступило из прокуратуры Балаково две абсолютно одинаковые отписки за подписью непревзойденного мастера отписок и.о. первого заместителя прокурора Балаково С.С. Бойко.

Первая отписка пришла в редакцию 15 октября 2025 года. Вторая, и точно такая же по содержанию, поступила в редакцию «Саратовского репортера» 22 октября 2025 года на… имя, как указано было в ответе прокуратуры Балаково, «генерального директора газеты «Саратовский репортер» Ф.И. Милушева». В каком состоянии сочинял отписку С.С. Бойко нам неведомо, но официально точно известно: никакого «генерального директора Ф.И. Милушева» в редакции «Саратовского репортера» за 25 лет существования газеты, отродясь не было. Но прокуратуре города Балаково захотелось ответить именно этому мифическому Милушеву, а не конкретно главному редактору Михайлову. Ответ такой же, как и 15 октября: «Обращение не может быть рассмотрено». За 25 лет работы редакции подобный ответ мы получаем впервые: так что прокуратура Балаково чемпион по самой бестолковой отписке в нашем рейтинге отписок. А что еще от прокуратуры Балаково ждать, если, как мы предполагаем, прокурора Балаково Яценко похитили инопланетяне (читайте версию этого происшествия ниже). Кому в прокуратуре писать ответы в редакцию СМИ на человеческом языке, если прокурора захватили инопланетяне? Некому их писать, вот и пишут ответы-отиски под копирку автоматы роботы типа Бойко.

Пишут и штампуют отписки в прокуратуре Балаково, словно бы и нет проблемы по вопросу охраны правопорядка в этом городе, словно бы полиция Балаково расследовала преступление, о котором сообщила редакция в своих статьях, словно бы прокуратура Балаково как предусматривает Закон «О Прокуратуре РФ», провела профессионально надзорные мероприятия, словно бы полицейские тщательно исследовали вещественные доказательства и все обстоятельства попытки покушения на бизнесмена. Обо всем этом сообщала редакция в вышеуказанных публикациях. Но вместо работы со стороны прокуратуры Балаково редакция получает отписку от робота Бойко из содержания которой следует, что запрос СМИ по фактам, опубликованным в газете, в нарушении Закона «О СМИ» не может быть принят даже к рассмотрению!

Причины подобного подхода прокурора Балаково Яценко понятны: он не хочет работать, а хочет получать только зарплату из бюджета и вкусно кушать. Он сам, и его подчиненные не желают исполнять, как следует, свой долг перед государством, перед гражданами, перед Генеральным прокурором РФ, они тоже хотят получать зарплату за свое бездействие. Подчиненные Яценко настоящие профессионалы в «своем деле», они хорошо сочиняют отписки, расписываясь в собственном отсутствии профессионализма и отсутствии хотя бы капли гражданского долга. Автор ответа редакции на запрос СМИ С.С. Бойко, дважды подписавший одинаковую отписку на две разные статьи, считает, видимо, что прокуратура это частная лавочка, и тут можно валять Ваньку, и что прокуратура Балаково это не надзирающий орган, действующий в рамках Федеральных Законов РФ.

Но что побуждает прокуратуру Балаково нарушать уже второй раз Закон «О СМИ» не беря даже к рассмотрению запрос СМИ?

Мы попытались найти ответ и рассмотрели несколько возможных версий, почему подчиненные Яценко и он сам так ведут себя по отношению к Закону, к редакции и к публикациям в газете, поднявшей важнейшую тему: состояние преступности в Балаково.

Версия первая

Прокурора Яценко похитили инопланетяне для изучения особенностей мозга этого прокурора. Вместо прокурора Яценко инопланетяне прислали в Балаково его копию без мозгов, но с умением двойника прокурора-робота Бойко формально реагировать на жалобы землян, не принимая при этом конкретных мер.

«Что здесь происходит, Крюшо? - Мы приехали, мой аджудан. - Это я сам вижу. А до того? - Мы уехали»- это так общаются между собой смешные и туповатые герои известной французской комедии «Жандарм и инопланетяне». Примерно на таком смешном и туповатом языке, похоже, принято изъясняться и в прокуратуре Балаково при написании ответов на запрос СМИ.

Возможно, что версия о похищении прокурора Яценко инопланетянами слишком фантастическая. Но так ли? Чем тогда объяснить явно неадекватные и явно неземного происхождения, ничего не имеющие общего с реальностью ответы из прокуратуры Балаково на официальные запросы СМИ? Поэтому, инопланетная версия похищения инопланетным разумом прокурора Балакова Яценко хоть и выглядит фантастической, но кажется нам вполне реальной. Ибо иных объяснений такого стиля деятельности прокуратуры Балакова мы не находим. Впрочем, есть еще некоторые версии земного происхождения и вот они.

Версия вторая

Прокурор Балаково Яценко и его подчиненные никогда в жизни не открывали и не читали закон «О СМИ». Поэтому они просто не знают, как отвечать редакции и как исследовать факты, опубликованные в статьях. Версия вполне реальная, что подтверждают ответы на запросы СМИ: подобные ответы на официальные запросы мог написать только отпетый двоечник.

Версия третья

Прокурор Балаково Яценко покрывает непрофессиональные действия полицейских по расследованию преступлений в городе. Версия тоже близка к реальной: будь иначе, и действуй прокурор Балаково жестко по отношению к деятельности полиции города, то раскрываемость преступлений была бы на должном уровне.

Версия четвертая

Прокурор Балаково лично может «крышевать» бизнесмена Желтякова. Иначе, как объяснить, что все возможные незаконные действия этого бизнес-пенсионера, о чем не раз писала пресса Балаково остаются безнаказанными? И самое известные из них, это построенный Желтяковым рынок- самострой в центре Балаково, избиение Желтяковым многодетной матери возле здания суда. Где меры прокурорского реагирования? Нет этих мер. Какая причина в том, что их нет? Ответ мы знаем: смотри Версию первую. Да, мы придерживаемся нашей основной версии, что прокурора Балакова подменили и похитили инопланетяне для своих опытов, прислав в Балаково робота двойника. Разве мог бы настоящий прокурор Яценко стать на путь рецидива и нарушить злостно дважды Федеральный Закон «О средствах массовой информации», присылав в редакцию несуразный и глупый ответ? Редакция «Саратовского репортера» делает третью попытку и посылает запрос в Генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру Саратовской области. Полагаем, что на этот раз к нашему фельетону коллеги прокурора Яценко, которого похитили инопланетяне, рассмотрят наши статьи внимательно и серьезно, как требует того Закон и примут меры прокурорского реагирования по изложенным в публикациях ( см. выше) фактов. И мы более не получим невменяемую отписку от прокурора- робота Бойко. Ну, а самому Яценко мы желаем скорейшего возвращения на Землю из инопланетного плена, дабы он приступил к работе прокурора. И рекомендуем ему в первую очередь- прочитать Закон « О СМИ», а также устроить экзамен среди своих подчиненных по этому Закону и в первую очередь для мастера отписок С.С. Бойко.