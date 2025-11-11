С юбилеем Александр Геннадьевич!



Сегодня Президенту группы компаний «Эльдорадо», нашему земляку, Камаеву Александру Геннадьевичу исполняется 65!



Редакция от имени наших читателей поздравляет Почётного гражданина Энгельсского муниципального образования, бизнесмена и мецената с этой прекрасной датой и пусть она сегодня станет поводом вспомнить былое в кругу близких и друзей, порадоваться жизненным достижениям и помечтать о будущих свершениях.

Желаем Вам сил и здоровья, бодрости и активной жизненной позиции, оптимизма и всего того, что поможет двигаться дальше, стремиться вперёд и главное — любить эту жизнь и тех людей, что дарованы Вам судьбой. Будьте счастливы, с днем рождения!

Есть такая пословица : «Где родился там и пригодился». Александр Геннадьевич родился в Энгельсе тут учился, тут начинал работать. Окончил Саратовский государственный Социально-экономический университет по специальности менеджмент, имеет ученую степень кандидата исторических наук. В 1978 году окончил среднюю школу в городе Энгельсе и устроился работать аппаратчиком пятого разряда на «Химволокно». В 1980 – 1982 гг. проходил срочную службу в рядах Советской Армии, с 1990 по 1997 годы работал консультантом по экономическим вопросам на малом предприятии «РИН».

С 1997 по 2000 гг. работал консультантом по экономическим вопросам в ООО «Иония-клуб». С декабря 2000 года назначен коммерческим директором ООО «Иония-клуб», где и работает по настоящее время. В 2012 году предприятие было занесено на Доску почета Энгельсского муниципального района по итогам работы за 2011 год. Также является президентом Группы компаний «Эльдорадо».

Александр Камаев настоящий патриот своего города. Благодаря ему были возвращены к жизни некоторые исторические здания, в Энгельсе появились новые достопримечательности. Оказал значительную поддержку в строительстве православного храма Александра Невского в Энгельсе. Является учредителем номинации «Звёзды Эльдорадо», которые вручаются лучшим людям Энгельса в различных отраслях деятельности, активно поддерживает ветеранские и культурные организации.

Награжден Почетным знаком губернатора Саратовской области, медалью за содействие МВД России, медалью за содействие органам наркоконтроля России, Почетными грамотами губернатора Саратовской области, Саратовской областной Думы, министра культуры РФ.

В 2012 году ему присвоено звание «Почётный гражданин Энгельсского муниципального образования».

С юбилеем Александр Геннадьевич! Здоровья и всех благ!