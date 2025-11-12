Афера на 5 миллионов. Может ли Старкова из Балаково оказаться мошенницей или черным риэлтором?

Давайте сразу расставим точки над i: может. Потому что всякий человек, особенно внезапно взявший в свои руки бразды правления многоквартирной элитной многоэтажкой, может оказаться и тем, и другим. Вопрос лишь в том, куда его потянет сильнее – к банальному освоению бюджетов, к более мрачным, известным практикам или, того гляди, к нормальной жизни в мире со всеми. Но давайте по порядку.

Пока Старкова – не мошенница. Пока. Она – балаковский риэлтор и чрезвычайно инициативный собственник. Но вот уже жильцы подали в суд, обвиняя ее в фальсификации протоколов, «ходулечных» методах голосования и подлоге подписей. И если суд признает их правоту, далее может последовать уголовное дело – и вот уже Старкова из инициативной превращается в подсудимую, а там и в мошенницу. Учитывая ее методы – давление на пожилых, слабых и пассивных жильцов, удаление несогласных из чатов, загадочное появление в протоколах миллионов, которых никто не видел, – это более чем возможно. И жильцы, требуя справедливости, из чистого человеколюбия, разумеется, надеются на не очень строгий приговор – чтобы ее посадили. Ненадолго. Совсем чуть-чуть. Для профилактики.

А может ли она оказаться черным риэлтером, как те, о ком до сих пор помнят в Балаково? Но Старкова уже риэлтор, и, может, уже присмотрела в доме 2Б пару-тройку стариков, чьи квартиры так и просятся в опытные риэлторские руки. Правда, ни в какие леса она никого, пожалуй, не повезет – слишком палевно. Если только не поможет ее верная секретарь Шпак.

Итак, леса отметаются. Шпак может испугаться. Остается, конечно, подвал. Тот самый, под квартирой Старковой, который так отчаянно нуждается в гидроизоляции. Но там же, как уверяют документы, сыро, протекает, вода! Трупы, знаете ли, в таких условиях имеют дурную привычку всплывать в самом буквальном смысле. Поэтому гидроизоляция – это не только борьба с сыростью и плесенью, которой Старкова пугает жильцов.

Мы, и даже самые пугливые жильцы, не хотим верить в черное риэлтерство Старковой. Зачем такой милой, активной женщине, риэлтору по профессии, расправляться со стариками? Хотя, признайтесь, вы где-нибудь видели маньяков, которые не казались бы милыми? Нет, уж пусть лучше наша героиня будет просто мошенницей. Это как-то спокойнее.

Как вы понимаете, почти вся эта статья — сатира, сарказм и чёрный юмор, построенные на гиперболе и горьких впечатлениях жильцов от происходящего. Никаких обвинений в преступлениях кого-либо здесь не содержится. Пока суд не решит.

Предыстория:

Летом 2025 года риэлтор Оксана Старкова инициировала в доме на проспекте Героев сбор средств на гидроизоляцию подвалов. Собрание было проведено (как указано в иске в суд) с нарушениями: жильцов известили туманно, без конкретных сумм и смет. Голосование проводилось по сомнительному методу «одного бюллетеня-ходульки», которым обходили квартиры. В итоге в протоколе волшебным образом появилась конкретная сумма в 5,3 млн рублей, подрядчик (ООО «БИСК» с крошечным штатом) и единоличный контроль Старковой над деньгами. Обнаружились и фальшивые подписи собственников.

При этом независимая экспертиза, назначенная судом, еще раньше установила, что локальная гидроизоляция стен, которую продвигала Старкова, бесполезна без комплексного решения проблемы дренажа. То есть, деньги собирались на заведомо неэффективные работы.

На несогласных началась травля: их удаляли из чатов, писали на них доносы. Во дворе же царил хаос: повреждения, грязь и опасность для жильцов.

Теперь судьбу аферы решит суд, куда жильцы подали иск с требованием признать протокол недействительным. По сути, Старкова инициировала дорогостоящий ремонт всех подвалов дома, чтобы среди них за общий счет жильцов, из фонда капремонта, решить проблему сырости в одном-единственном — своем собственном. Том самом...

Ее подвал, несмотря на всю эту историю с гидроизоляцией, кажется им по-прежнему сырым и зловещим.