  • Совместная афера администрации городского поселения Петров Вал и директора фирмы СВСК Бирюльцова

Перечисленные из бюджета  6 миллионов фирме  Бирюльцова «СВСК» назвали в администрации  городского поселения Петров Вал «ошибкой»,  а не воровством

 Эти  деньги, а точная сумма 6 638 279, 46 руб.,  были  похищены из бюджета администрации  городского поселения Петров Вал в марте  2012 года.  Это похищение денег теперь в администрации называют «ошибкой»!  Эти деньги были перечислены четыре года назад фирме Бирюльцова  ООО «Средневолжская строительная компания». А директор Бирюльцов и не заметил, что на счет пришло 6 миллионов из администрации,   и никому об этом не сказал! Промолчал и 4 года пользовался этими деньгами.  А в администрации  Петров Вала только теперь  «вдруг» «увидели», что не туда  перечислили  6 миллионов. Смешно,  правда?

Да,  вот только теперь  в администрации  городского поселения Петров Вал «вспомнили» и сказали: это ошибка!  Деньги фирме «СВСК» были перечислены администрацией ошибочно! И  родился тогда хитрый  иск со стороны администрации городского поселения  Петров Вал в Арбитражный суд Саратовской области. В  этом иске  администрация  просит о взыскании с «СВСК»  излишне уплаченных денежных средств в сумме 6 638 279, 46 руб., перечисленных  фирме Бирюльцова в рамках муниципального контракта от 01.03.2021 № 0129200005321000080 на выполнение работ на объекте: «Система водоснабжения городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области».  Исковое заявление администрации городского поселения Петров Вал принято и  возбуждено производство по делу № А57-24737/2025, а на 13 октября 2025 года назначено  было предварительное судебное заседание.

Как назвать  иск в суд с требованием вернуть 6 миллионов, если не лукавой   попыткой уйти от уголовного преследования?   «Ошибочно» дали попользоваться на  4 года фирме Бирюльцову  деньгами из бюджета!  А он «ошибочно», ими пользовался, как своими! Ловко,   однако! И никто за это не будет наказан в уголовном порядке?

Будет ли привлечен к уголовной ответственности из администрации тот, кто «ошибся»? Будет ли привлечен к уголовной ответственности и Бирюльцов, который 4 года пользовался чужими деньгами?  

Что это, как не  сговор между администрацией городского поселения Петров Вал  и  директором  «СВСК» Бирюльцовым?  Ответы на эти вопросы должен дать СК РФ, как видно из письма полученного редакцией.

Разбираться в такой «ошибке» это дело не суда, а дело   Следственного комитета и он обязан  выяснить, почему и кто способствовал хищению бюджетных средств в пользу Бирюльцова?  На каком основании фирма  Бирюльцова пользовалась  «ошибочно» переведенными деньгами, и разве такое использование бюджетных средств вне рамок в договорных отношений,  не являются    хищением со стороны Бирюльцова?

 Очевидно,  что  тут налицо уголовная статья и  директор ООО «Средневолжская строительная компания»  должен быть привлечен к  уголовной ответственности.  Четыре года Бирюльцов пользовался бюджетными деньгами «по ошибке»,  не «увидел»,  что ему на счет «ошибочно» пришло 6 миллионов и никому об этом не сказал.  Разве это не хищение, а  просто «ошибка», как теперь пытается представить в суде администрация городского поселения Петров Вал?

Это все равно что найти   банковскую карту на улице, и присвоив  ее себе,   пользоваться чужими деньгами. А за это  привлекают к уголовной ответственности.

Так что здесь,   для СК РФ должно быть    все  предельно ясно: директор фирмы Бирюльцов воспользовался чужими деньгами  из бюджета, примерно так же, как и гражданин,  подобравший банковскую карту и  воспользовавшийся чужими деньгами.