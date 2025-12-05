Правовой беспредел в городе Марксе

Следователь отнял право отца на защиту ребенка

Следственный комитет города Маркса Саратовской области сделал обвиняемым отца несовершеннолетней девочки, который спасал ее от сексуальных домогательств «страшных бородатых парней», по выражению дочери. Только почти через год СК РФ возбудил уголовное дело…но не по факту сексуальных домогательств и не в защиту интересов отца и ее дочери, а в защиту тех, кто домогался его ребенка и еще двух 10-летних ее подружек. Может ли так быть? В городе Марксе Саратовской области такое стало возможно. Следователь СК из Маркса провел расследование таким образом, что… не те, кто домогался девочек, а отец стал обвиняемым! Уголовное дело №12402630015000051 было возбуждено по факту нанесения побоев двум молодым и здоровым боксерам дагестанцам 50-летним отцом несовершеннолетней девочки! (Имена и фамилии некоторых участников этой истории по этическим соображениям изменены-ред.).Почему молодой следователь перевернул все с ног на голову, исказив все факты, с этим уже будут разбираться в Генеральной прокуратуре и в СК РФ, куда редакция направила запрос. Молодой следователь из СК города Маркса подогнал факты так, что обвиняемым стал отец девочки, а те двое бородатых боксеров приставших к девочкам на улице в темное время суток, стали потерпевшими, которым якобы отец нанес телесные повреждения! Это уголовное дело, возможно, скоро уйдет в суд, если прокуратура, признает достоверными все недостоверные факты, на которые ссылается следователь, и утвердит обвинительное заключение, в котором, что ни страница, то процессуальное нарушение. О них подробнее ниже, но вот одно из самых главных: следователь не посчитал нужным… допросить трех основных свидетелей тех событий, а именно десятилетних девочек к которым домогались бородатые боксеры! Именно это ключевой момент всей истории: к маленьким девочкам приставали и домогались здоровые бородатые дагестанцы, а одна из девочек позвонив по телефону, позвала на помощь отца.

Но все ходатайства адвоката с требованием провести допрос трех 10-летних девочек, были следователем проигнорированы. Как это возможно? Разве они не самые главные свидетели по делу, которых следовало признавать потерпевшими по делу? Но по версии следователя «потерпевшими» стали те, кто домогался девочек! И если бы отец не успел во время на помощь девочкам, то неизвестно, чем бы все тогда закончилось!

Вопрос к руководителю Марксовского межрайонного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Тюриной Анастасии Сергеевне: «Какие основания были для возбуждения подобного уголовного дела и как так получилось что обвинения предъявлены потерпевшим, а не инициаторам конфликта братьям Исмаиловым, которые домогались до несовершеннолетних девочек?».

Что произошло в тот день? 30 марта 2024 года в селе Павловка Марксовского района в вечернее время к Тане и к ее двум подругам (возраст 9-10 лет) подошли двое бородатых парней нерусской национальности и начали настырно приставать, предлагая уединиться. Девочки испугались и начали от них уходить. Эти двое продолжали домогаться, и преследовать девочек. Таня позвонила отцу, и крича, и плача в трубку, сильно испуганным голосом сказала, что к ней и ее подругам Наташе и Оксане, пристают неизвестные бородатые страшные парни. Излишне говорить, чтобы сделал любой отец после такого звонка по телефону. Отец Тани сразу же выехал к девочкам, а подъехав к ним, увидел, что они плачут. Он посадил девочек в машину, отвез их домой и поехал вместе со своей дочерью на поиски преследователей, и обнаружил их у местной школы. Вышел к ним, представился и попросил объяснений. Ему бородатые парни в грубой форме, по-хамски ответили, чтобы он не вмешивался, и не лез, куда не нужно. В это время испуганная дочка плача выбежала из машины, и побежала домой за помощью.

Эти двое храбрых бородача боксера, отца, который в два разе старше их, начали грубо толкать и выяснять отношения. Тут подъехал друг отца и попросил их прекратить себя вести непристойно. Они «поняли», и от одного из парней друг отца получил два удара по лицу. Отец, видя, что дело может кончиться совсем плохо, успокоил парней и все разошлись. В этот же вечер отец заявил в полицию. Детей, отца и друга, а также «бородачей, вызвали в отдел: взяли показания и отпустили. Прошло некоторое время, и дело было прекращено: полиция тогда не увидела состава преступления. Извинений ни отцу, ни девочкам никто не принес. И вроде бы, про этот неприятный инцидент забыли, но...прошел почти год после этого, как вдруг, следственный комитет Марксовского района возобновил дело! Каковы причины того, почему СК города Маркса вдруг «возбудился» по событиям почти годовалой давности? Причины такого возникшего интереса к этому инциденту и попытке вместить его в формат уголовного дела без явных на то причин и обстоятельств спустя год, полагаем, будут выяснять уже в СК РФ и прокуратуре.

Уголовное дело, которое сегодня уже заканчивает молодой следователь, состоит из сплошных процессуальных нарушений. На что рассчитывает следствие? Что в суде такое дело поддержит прокуратура? Что суд возьмет в основу приговора недостоверные факты? Вполне возможно , ведь этот же суд подержал по этому делу незаконное постановление следователя о мере пресечения в отношении отца в виде подписки о невыезде, которое потом было отменено как незаконное Саратовским областным судом.

Итак, по событиям о которых мы коротко рассказали выше, 10 декабря 2024 года следователем Марксовского МСО СУ СК РФ по Саратовской области было возбуждено уголовное дело № 12402630015000051 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ, в отношении неустановленных лиц. В ходе расследования этого «громкого» уголовного дела № 12402630015000051 было допущено более двадцати процессуальных нарушений. На них неоднократно указывал следователю сам отец, его адвокат. Одно из самых грубых нарушений: в отношении отца, когда тот еще был в статусе свидетеля, следователем была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Словно речь шла об очень важном преступнике который может скрыться за пределы области и страны! Очевидно, что следователь таким образом хотел психологически надавить на свидетеля по делу. Была сделана попытка со стороны отца обжаловать это постановление следователя в Марксовском районном суде, но в иске было отказано. Однако, апелляционная инстанция Саратовского областного суда отменила незаконное решение Марксовского районного суда, и постановление следователя о подписке о невыезде было отменено как незаконное. Уже на этом этапе следователю стоило бы успокоиться и закрыть дело, но однако он его продолжал, что не может не говорить, с нашей точки зрения, о некоем заказе неких заинтересованных лиц, где следователю отведена роль только послушного исполнителя.

Начальник управления Следственного комитета РФ по Саратовской области полковник юстиции Костин, несмотря на жалобу в его адрес на постановление органа следствия, тоже не остановил своего младшего коллегу из Маркса и не дал указаний прекратить это явно высосанное из пальца уголовное дело. Что послужило основанием для возбуждения данного уголовного дела? Следователь считает, что основанием для этого явилось наличие неких данных о причинении 30 марта 2024 около в 17 часов 30 минут в селе Павловка Марксовского района неустановленными лицами легкого вреда здоровью несовершеннолетним Исмаилову А.Э. и Исмаилову Д.Э.

О возбуждении данного уголовного дела отец девочки впервые узнал только 12 февраля 2025 года, когда его вызвали в СК Маркса на допрос в качестве свидетеля. На допросе он рассказал, как все произошло, и высказал свое мнение, что надо обо всем допросить самих девочек до которых домогались братья Исмаиловы. И сразу же все встанет на свои места и станет понятно, кто в этой истории виноват.

Разве глава СК РФ Александр Бастрыкин к этому призывает, когда дело касается сексуальных домогательств «бородачами» кавказской национальности?

Но мы уже знаем: следователь по ОВД Марксовского МСО Караков Б.Т так и не вызвал девочек на допрос. Посчитал, видимо, что показания девочек разрушат версию о невиновности те, кто домогался, а именно братьев Исмаиловых.

Еще одно грубейшее нарушение следователя, на что указывал адвокат: при допросе отца в качестве подозреваемого он не был (!) ознакомлен даже с постановлением о возбуждении уголовного дела, то есть, фактически не знал, в чем он подозревается.

Все ли так младшие коллеги начальника управления Следственного комитета РФ по Саратовской области полковника юстиции Костина работают, грубо нарушая закон? В юридической Академии можно будет посвятить целый семинар по этому делу, исследуя те процессуальные нарушения, которые допустил следователь Караков.

Так, при проведении опознания в условиях, исключающих визуальную видимость опознающего, следователь не объявил, отцу, кем именно проводится опознание, не разъяснил одному из потерпевших его права, не уведомил его об ответственности, не разъяснил участвующим лицам, на каком основании опознание проводится в условиях, исключающих видимость, хотя после проведения данных опознаний в этот же день были проведены очные ставки с каждым из потерпевших.

Отказал следователь и в удовлетворении ходатайства защитника о проведении комплексных психолого-психиатрических судебных экспертиз в отношении несовершеннолетних Исмаиловых А.Э. и Д.Э.. По его мнению боксеры братья Исмаиловы абсолютно здоровы, но ведь следователь разве имеет медицинского образование?

Как Исмаиловы пострадали в результате того «разговора» в марте того года с отцом? Следователь уверен, что 50-летний отец мог избить двух здоровых парней, которые с детства профессионально занимающихся боком!, Но объективные данные говорят о том, что при даче первичного заключения экспертом о причинении легкого вреда здоровью в связи с ЗЧМТ и СГМ, потерпевший Исмаилов Д.Э. вообще не доставлялся эксперту и не осматривался! А потом, по результатам дополнительных СМЭ у потерпевших Исмаилова Д.Э. и Исмаилова А.Э. диагноз «ЗЧМТ, СГМ» в представленных документах вообще не подтвердился.

И повторим еще раз, что следователем было отказано в проведении допросов в качестве свидетелей трех малолетних девочек с участием их законных представителей и педагогов. При этом, поводом к конфликту с братьями Исмаиловыми у отца и у его друга явились именно их противоправные и аморальные действия в отношении трех девочек. И они бы могли следователю об этом рассказать.

Отказано было следователем и в допросе в качестве свидетелей родителей, бабушки и дедушки Исмаиловых, у которых можно было бы уточнить, с какого возраста братья занимаются в секциях бокса, каких успехов достигли они в ходе данных занятий. Вопросы, которые многое могли бы прояснить о личности, о состоянии здоровья, как одного так и второго брата: имелись ли у них травмы головы или лица, если – да, то когда именно, куда обращались за медицинской помощью, употребляют ли они психотропные или иные сильнодействующие препараты, обращались ли ранее за помощью с психиатру, или неврологу. Этого сделано не было, но зато братья, которые себя вели по-хамски как к девочкам, так и к отцу, признаны теперь потерпевшими!

Следствием фактически не проверялась версия, что инициаторами конфликта с отцом стали именно братья Исмаиловы. Разве не они хамили, вели себя агрессивно, нецензурно ругались, в ответ на замечание отца? Разве не они к нему и прибывшему позже другу применили физическое насилие? При этом, и отец, и его друг были вынуждены защищаться от данных действий.

Следователь также отказал в допросах в качестве свидетелей врачей, которые проводили первичные, вторичные и третичные осмотры (все в разных медицинских учреждениях) братьев Исмаиловых. По результатам первичных и вторичных осмотров оснований для госпитализации потерпевших не было установлено, выявлены только признаки побоев. По результатам третьего осмотра врачами выявлены признаки ЗЧМТ и СГМ, которые объективно и документально в дальнейшем не были подтверждены. По версии защиты, третий осмотр потерпевших проведен искусственно и необъективно, только с целью оформления госпитализации потерпевших и формального подтверждения им диагнозов ЗЧМТ и СГМ.

Как при таких обстоятельствах два брата боксера могли быть признаны потерпевшими? От чего и от кого?

Сегодня, как мы полагаем, эти два юных боксера могут представлять потенциальную опасность для окружающих, потому что следователь из Маркса запустил механизм вседозволенности. И братья поняли, что и дальше так непристойно можно себя вести. А отец этих двух молодых людей? Что сделал он, чтобы образумить своих детей? Чтобы в этой постыдной ситуации сделал настоящий отец? Про кавказцев мы знаем, что они уважают старших, ведут себя по отношению к девочкам корректно. Но это там, на Кавказе такие порядки и правила, и не дай Бог их нарушить! А тут? Например, в том же Марксе, можно вести себя по другому? По- хамски, и домогаться грязно к девочкам?

Настоящий отец, который любит не только своих детей, но и уважает других, сделал бы своим сыновьям серьезное внушение, и обязал бы своих сыновей принести извинения девочкам и их родителям. Это был бы поступок настоящего мужчины. Но этого не произошло, и поэтому сегодня от этих братьев можно ожидать всего, что угодно, и никто не знает, каких девочек они встретят сегодня или завтра на улице…