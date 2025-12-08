Правовой беспредел в Марксе: часть четвертая

В Саратов едет комиссия: скандал о правовом беспределе в Марксе уже дошел до столицы: там внимательно следят за ситуацией. В столице сразу будут проинформированы, как только сфабрикованное уголовное дело следователем Караковым поступит на рассмотрение в Марксовский городской суд

Многое тут зависит от позиции межрайонного Марксовского прокурора Алькова. Сфабрикованное уголовное дело может поступить в суд только в том случае, если межрайонный прокурор Маркса Альков утвердит ТАКОЕ уголовное дело. Решится ли он на это и пойдет ли на поводу СО Маркса и ее руководителя Тюриной?

Это не домыслы журналиста о фальсификации уголовного дела: это неопровержимые факты. Однако, в следственном отделе Маркса ( Тюрина) и в следственном управлении Саратова (Костин) эти факты игнорируют и упрямо считают, защищая честь своего мундира, что все доказательства по уголовному делу получены в рамках Закона. Если так, то вся ответственность за исход по этому уголовному делу лежит именно на Тюриной и Костине.

У автора этой статьи нет цели нагнетать страсти, обвинять огульно следственный комитет в Саратовской области и СО Маркса. Но факт остается фактом: молодым следователем СО Маркса (руководитель Тюрина) грубейшим образом нарушен закон при расследовании уголовного дела. Автор статьи за справедливость при расследовании подобных уголовных дел, за соблюдение Закона, а руководитель СК в Саратовской области Костин и его подчиненная в Марксе Тюрина?

Но что вы видим? Сам факт возбуждения уголовного дела противоречит разумной логике и основам Конституции и Законов РФ. Где вы такое видели? Возбуждено уголовное дело в отношении потерпевшей стороны: отца, который защитил десятилетних девочек от сексуальных домогательств, а не в отношении домогавшихся трех девочек двумя боксерами дагестанцами!

Эта история вышла за пределы Саратовской области: запросы СМИ направлены в Генеральную прокуратуру РФ и в Следственный Комитет РФ. Отец девочки, в отношении которого было несправедливо и незаконно возбуждено уголовное дело, был принят в Центральных ведомствах Москвы и там его встретили с пониманием: ознакомились с документами, прочитали опубликованные статьи. Принято решение о направлении специальной комиссии в Маркс, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и встретиться со всеми участниками конфликта, а также с начальником СО Маркса Тюриной и начальником СК РФ по Саратовской области Костиным.

Напомним, что произошло. Весною прошлого года двое молодых парней дагестанцев, братья Исмаиловы, увидев вечером на пустынной на улице в селе Павловка трех десятилетних девочек, стали к ним приставать и домогаться. Девочки сильно перепугались уже от одного вида бородатых кавказцев, и побежали по безлюдной улице. Девочек спас отец и его друг, вовремя подоспевшие на помощь после телефонного звонка дочери. После взаимной потасовки с грубившими, и распустившими руки парнями, стороны разошлись : отец девочки написал в тот же вечер заявление в полицию. Молодые буйные дагестанцы, видимо, почувствовав что им придется отвечать по Закону, тоже написали заявление, как будто бы это не они приставали к девочкам, а десятилетние девочки приставали к ним. Вскоре полиция написала отказной материал: дело закрыли. Прошел почти год, и в следственном отделе Маркса вдруг вспомнили об этом инциденте, и возбудили уголовное дело! Но не в отношении молодых дагестанцев, домогавшихся девочек, к тому же еще и профессиональных боксеров, а в отношении отца, который защитил свою дочь и ее подруг! Уголовное дело велось с многочисленными, а их более двадцати, процессуальными нарушениями, на что следователю неоднократно указывал как сам подозреваемый, так и его адвокат.

Увы, это не новость, когда следственные органы возбуждают уголовные дела по чьему-то заказу и примеров много. Был ли тут заказ?

В данном случае, это совсем не важно: был, или не был, тут речь о другом: почему следственный отдел Маркса так извратил всю ситуацию и пренебрег фактами?

На какие процессуальные нормы ссылался следователь Караков СО Маркса, возбудив это уголовное дело?

Почему он намеренно допустил свыше двадцати фактов процессуальных нарушений?

Почему в отношении отца, защищавшего девочек, было вообще возбуждено уголовное дело: на каких основаниях и что послужило поводом?

Почему в самом начале следствия была назначена подписка о невыезде, которая потом была отменена Саратовским областным судом? Это было намеренным и целенаправленным давлением на отца со стороны следователя ? Тогда почему следователь Караков не был отстранен от ведения следствия за непрофессионализм?

Почему начальник СО Маркса покрывает незаконные действия своего подчиненного следователя Каракова?

Почему начальник СО Маркса руководителем СК РФ по Саратовской области региона Костиным не отстранена от должности за непрофессиональные действия своего подчиненного Каракова?

Чем объясняется такой обвинительный уклон в отношении отца девочек, который по сути является потерпевшим, так е как и несовершеннолетние девочки?

В чем именно следователь СО Маркса Караков и его руководитель Тюрина увидели факты незаконной деятельности отца? С каких это пор действия одного из родителей являются незаконными по защите своего ребенка и тем более от сексуальных домогательств?

Почему не были допрошены по этому делу сами девочки, до которых домогались братья Исмаиловы?

Почему следствие признало этих братьев потерпевшими, домогавшихся девочек и спровоцировавших конфликт, а не девочек и их отца который защитил их?

Как можно доверять итогам такого явно сфабрикованного уголовного дела?

Если, подобное сфабрикованное уголовное дело поступит на рассмотрение в Марксовский городской суд, то на справедливом рассмотрении не только этого уголовного дела но и других можно поставить точку: в Марксе правовой беспредел заменил Закон.