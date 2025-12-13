СНТ "ЧАЙКА": ДЕЛО О ВОРОТАХ

Ровно год, как полиция Саратова не может довести до конца расследование простейшего дела

Ровно год прошло с тех пор, как мы сообщили в нескольких публикациях на телеграмм канале «На самом деле» и на сайте газеты «Саратовский репортер»: ворота СНТ "Чайка" уродуют, то провода отрежут, то ломают. Все преступления зафиксированы на видеокамерах…на видео неоднократно были зафиксированы моменты, как ломают ворота соседи из ТСН "Феникса". Ни полиция, ни прокуратура, несмотря на заявления и звонки со стороны председателя СНТ "Чайка" мер не принимает…

И снова – жалоба на бездействие сотрудников полиции, которым целого года не хватило, чтобы раскрыть «архисложное» дело о воротах! В Управление МВД России по городу Саратову жалоба поступила от председателя правления садоводческого некоммерческого товарищества «Чайка» (СНТ «Чайка») Сорокиной Надежды Петровны.

В жалобе сообщается: «Все перечисленные мной события и обстоятельства свидетельствуют о том, что наши доблестные правоохранители не собираются привлекать к законной ответственности правонарушителей, которые не просто совершили правонарушение, но своими противоправными действиями причинили значительный ущерб целому коллективу граждан – членам СНТ «Чайка», подавляющее большинство которых составляют пенсионеры! Тем более что правонарушители, либо люди, имеющие непосредственное отношение к властным структурам области и города, либо люди, вхожие в эти структуры».

В своей жалобе в Управление МВД России по городу Саратову председатель правления садоводческого некоммерческого товарищества «Чайка» (СНТ «Чайка») Сорокина Надежда Петровна сообщает:

«В декабре 2024 года, начиная с 07.12.2024 я неоднократно обращалась в отдел полиции № 8 в составе УМВД России по г. Саратову с заявлениями о повреждении автоматических ворот и сносе ограждения, являющихся общим имуществом членов СНТ «Чайка», поскольку такие противоправные действия со стороны членов ТСН «Феникс» производились неоднократно. Лишь только после моих многочисленных жалоб 22 января 2025 г., то есть спустя полтора месяца, отделом дознания ОП № 8 в составе УМВД России по г. Саратову по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ, в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело № 12501630019000021.

Только 1 мая 2025 г., то есть спустя три с лишним месяца, дознавателем отдела дознания ОП № 8 в составе УМВД России по г. Саратову по делу была назначена судебная товароведческая экспертиза. Экспертиза была проведена, и заключение эксперта было изготовлено 13 мая 2025 г.

Однако с постановлением о назначении судебной товароведческой экспертизы и с заключением экспертизы меня, как представителя потерпевшего, ознакомили лишь 15 июля 2025 г., то есть спустя два месяца. По результатам ознакомления с постановлением о назначении экспертизы и с заключением экспертизы я письменно изложила свои возражения, указав, что фактическая стоимость ворот распашных и комплекта автоматизации ворот была определена без учета их неоднократных повреждений и последующих восстановлений с затратой финансовых средств. В своих возражениях я также указала на то, что дознавателем перед экспертами не был поставлен вопрос о размере причиненного СНТ «Чайка» ущерба вследствие сноса ограждения, расположенного на границе СНТ «Чайка» и ТСН «Феникс». Мои возражения дознаватель во внимание не принял, не отреагировал на них совсем.

Но уже 19 июля 2025 г. дознаватель отдела дознания ОП № 8 в составе УМВД России по г. Саратову приостановил предварительное дознание по делу. Свое решение он мотивировал тем, что срок предварительного дознания истек, при этом выполнен весь комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, возможных в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), но лицо, совершившее данное преступление, в ходе дознания не установлено.

Вместе с тем, еще до возбуждения уголовного дела я передала сотрудникам ОП № 8 в составе УМВД России по г. Саратову все видеозаписи с расположенных на территории СНТ «Чайка» в районе расположения распашных автоматических ворот и ограждения видеокамер наружного наблюдения, все документы на установку и монтаж ворот. На представленных мной видеозаписях запечатлены все участники повреждения ворот и сноса ограждения, все процессы повреждения и уничтожения имущества!

Я неоднократно обращалась к дознавателю, в том числе и в письменном виде, с просьбой сообщить мне о ходе дознания. Ответов я не получила до настоящего времени!

И вновь только после моих многочисленных жалоб и хождений к руководству правоохранительных органов города производство по уголовному делу было возобновлено и передано в отдел по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 8 в составе УМВД России по Саратовской области. Однако, положение в расследовании по уголовному делу не изменилось. На сегодняшний день дело побывало в руках уже не одного следователя! Следственные действия по делу фактически не проводятся. С момента возобновления производства по уголовному делу были проведены лишь две очные ставки с моим участием и с участием лиц, причастных к повреждению и уничтожению имущества СНТ «Чайка».

Я вновь была вынуждена передать все имеющиеся в моем распоряжении видеозаписи с камер наружного наблюдения СНТ «Чайка». На мои вопросы о том, как продвигается следствие, когда будут проводиться очные ставки с иными участниками событий по повреждению и уничтожению имущества, следователь отвечала, что у нее в производстве есть и другие дела, которыми она занимается. В настоящее время на телефонные звонки она не отвечает, а поговорить с ней лично возможно только при наличии у нее самой такого желания (ведь пройти в отдел возможно только в сопровождении сотрудника полиции, который вас вызвал).

Я уже неоднократно на личных приемах обращалась к руководству правоохранительных органов города с жалобами на бездействие и органа дознания и следственного органа, но мои обращения положительных результатов не принесли. Более того, до настоящего времени ответов на свои обращения я не получила.

В настоящее время я предприняла попытки вновь обратиться на личном приеме к руководству ГСУ по Саратовской области, ГУ МВД России по Саратовской области, но в записи на прием, а, следовательно, в приеме мне было отказано.

Такое положение дел в наших правоохранительных органах приводит в уныние. Приводит в уныние тот факт, что если человек у власти либо приближен к ней, то ему позволено все и безнаказанно.

На основании изложенного убедительно прошу вас в кратчайшие сроки принять установленные законом меры для привлечения к законной ответственности лиц, совершивших противоправные действия, а также должностных лиц, допустивших и допускающих волокиту в расследовании уголовного дела».

Видеокамера зафиксировала моменты преступных действий в отношении собственности СНТ "Чайка" и они являются вещественными доказательствами : срезают сваркой ворота, и столбы ограждений.